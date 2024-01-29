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В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 29.01.2024
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05:18 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/moskva-1924052110.html
В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности
В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 29.01.2024
В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы на дорогах до вторника, следует из данных прогностической карты на РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T05:18
2024-01-29T05:18
москва
общество
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы на дорогах до вторника, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о гололедице на дорогах действует до 22.00 30 января. Синоптики ожидают, что в понедельник и во вторник в столице будет -2…-4.
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москва, общество
Москва, Общество
В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности

В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорозы в Москве
Морозы в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы на дорогах до вторника, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
«
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение о гололедице на дорогах действует до 22.00 30 января.
Синоптики ожидают, что в понедельник и во вторник в столице будет -2…-4.
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