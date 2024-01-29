https://ria.ru/20240129/moshenniki-1924134259.html

Мошенники убедили учительницу из Чебоксар поджечь школу и салютовать ВСУ

Мошенники убедили учительницу из Чебоксар поджечь школу и салютовать ВСУ - РИА Новости, 29.01.2024

Мошенники убедили учительницу из Чебоксар поджечь школу и салютовать ВСУ

Учительница начальных классов по наущению телефонных мошенников подожгла школу в Чебоксарах, а до этого записала видеообращение в поддержку ВСУ, сообщает... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T14:11

2024-01-29T14:11

2024-01-29T14:11

происшествия

чебоксары

россия

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Учительница начальных классов по наущению телефонных мошенников подожгла школу в Чебоксарах, а до этого записала видеообращение в поддержку ВСУ, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии. По версии следствия, в воскресенье преподавательница начальных классов средней школы Чебоксар разослала свое видеообращение в поддержку ВСУ среди родителей учеников, после чего совершила поджог школы. Огонь оперативно потушили, никто не пострадал. "На допросе подозреваемая пояснила, что действовала по указанию неустановленных лиц, которые посредством телефонных звонков убедили ее в необходимости их выполнения, а также в получении кредитов и переводе денег на неизвестные ей счета", - отмечается в релизе. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт). Подозреваемая задержана, следствие намерено ходатайствовать о ее заключении в СИЗО. Кроме того, эта же учительница проходит по уголовному делу о грабеже – по данным следствия, она похитила две золотые цепочки в ювелирном салоне. Пошла ли она на это также по наущению мошенников, не уточняется. Как сообщает министерство образования Чувашии, после поджога здание школы "не пострадало, обучающие находятся в полной безопасности". Министр образования Чувашии Дмитрий Захаров взял ситуацию под контроль.

https://ria.ru/20240119/moshenniki-1922348858.html

https://ria.ru/20240117/moshenniki-1921759766.html

чебоксары

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, чебоксары, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)