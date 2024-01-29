https://ria.ru/20240129/moshenniki-1924134259.html
Мошенники убедили учительницу из Чебоксар поджечь школу и салютовать ВСУ
Мошенники убедили учительницу из Чебоксар поджечь школу и салютовать ВСУ - РИА Новости, 29.01.2024
Мошенники убедили учительницу из Чебоксар поджечь школу и салютовать ВСУ
Учительница начальных классов по наущению телефонных мошенников подожгла школу в Чебоксарах, а до этого записала видеообращение в поддержку ВСУ, сообщает... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T14:11
2024-01-29T14:11
2024-01-29T14:11
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чебоксары
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Учительница начальных классов по наущению телефонных мошенников подожгла школу в Чебоксарах, а до этого записала видеообращение в поддержку ВСУ, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии. По версии следствия, в воскресенье преподавательница начальных классов средней школы Чебоксар разослала свое видеообращение в поддержку ВСУ среди родителей учеников, после чего совершила поджог школы. Огонь оперативно потушили, никто не пострадал. "На допросе подозреваемая пояснила, что действовала по указанию неустановленных лиц, которые посредством телефонных звонков убедили ее в необходимости их выполнения, а также в получении кредитов и переводе денег на неизвестные ей счета", - отмечается в релизе. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт). Подозреваемая задержана, следствие намерено ходатайствовать о ее заключении в СИЗО. Кроме того, эта же учительница проходит по уголовному делу о грабеже – по данным следствия, она похитила две золотые цепочки в ювелирном салоне. Пошла ли она на это также по наущению мошенников, не уточняется. Как сообщает министерство образования Чувашии, после поджога здание школы "не пострадало, обучающие находятся в полной безопасности". Министр образования Чувашии Дмитрий Захаров взял ситуацию под контроль.
https://ria.ru/20240119/moshenniki-1922348858.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чебоксары, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Чебоксары, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Мошенники убедили учительницу из Чебоксар поджечь школу и салютовать ВСУ
Учительница начальных классов по приказу мошенников подожгла школу в Чебоксарах
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв - РИА Новости.
Учительница начальных классов по наущению телефонных мошенников подожгла школу в Чебоксарах, а до этого записала видеообращение в поддержку ВСУ, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии
.
По версии следствия, в воскресенье преподавательница начальных классов средней школы Чебоксар разослала свое видеообращение в поддержку ВСУ среди родителей учеников, после чего совершила поджог школы. Огонь оперативно потушили, никто не пострадал.
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"На допросе подозреваемая пояснила, что действовала по указанию неустановленных лиц, которые посредством телефонных звонков убедили ее в необходимости их выполнения, а также в получении кредитов и переводе денег на неизвестные ей счета", - отмечается в релизе.
Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт). Подозреваемая задержана, следствие намерено ходатайствовать о ее заключении в СИЗО.
Кроме того, эта же учительница проходит по уголовному делу о грабеже – по данным следствия, она похитила две золотые цепочки в ювелирном салоне. Пошла ли она на это также по наущению мошенников, не уточняется.
Как сообщает министерство образования Чувашии, после поджога здание школы "не пострадало, обучающие находятся в полной безопасности". Министр образования Чувашии Дмитрий Захаров
взял ситуацию под контроль.
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