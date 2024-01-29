https://ria.ru/20240129/mosfilm-1924088589.html

Шахназаров заявил, что ждет приезда Путина в гости на "Мосфильм"

Шахназаров заявил, что ждет приезда Путина в гости на "Мосфильм" - РИА Новости, 29.01.2024

Шахназаров заявил, что ждет приезда Путина в гости на "Мосфильм"

Визит президента РФ Владимира Путина на киностудию "Мосфильм" для оценки результата строения новых павильонов зависит от расписания главы государства, но его... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T11:20

2024-01-29T11:20

2024-01-29T11:20

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина на киностудию "Мосфильм" для оценки результата строения новых павильонов зависит от расписания главы государства, но его ждут, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров. Ранее в июле Шахназаров после церемонии вручения государственных наград, где он был удостоен государственной премии России за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за 2022 год, сообщил журналистам, что предложил Путину посетить новые построенные павильоны. "Визит, понятное дело, зависит от занятости главы государства. Всегда ждем нашего президента и будем очень рады – нам есть, что показать. "Мосфильм" сегодня – это действительно во многом новая студия", - сказал Шахназаров. Шахназаров также отметил, что к 100-летию "Мосфильма" они получили поздравительные телеграммы от Путина, администрации президента, а также от главы правительства Михаила Мишустина, председателя Государственной Думы Вячеслава Володина и от многих других официальных лиц. "Пользуясь случаем, хотели бы через вас выразить большую признательность за такое внимание. Для нас это важно", - заключил Шахназаров. Киноконцертный комплекс и новый съемочный павильон №17 концерна "Мосфильм" были сданы в эксплуатацию в 2022 году. Новые объекты "Мосфильма" возведены в рамках второй очереди масштабного строительства. В 2019 году на "Мосфильме" были построены и запущены в работу 16-й киносъемочный павильон и "Дом костюма и реквизита" - современное хранилище (15 тысяч квадратных метров), где находятся фонды киностудии. Как отмечали в пресс-службе киноконцерна, такого масштабного строительства на "Мосфильме" и в отечественной киноиндустрии не осуществлялось с 1950-х годов.

https://ria.ru/20240127/kino-1923834768.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, карен шахназаров, владимир путин, мосфильм, новости культуры