Рейтинг@Mail.ru
Зеленский признал случаи насильственной мобилизации на Украине - РИА Новости, 29.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:01 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/mobilizatsii-1924100901.html
Зеленский признал случаи насильственной мобилизации на Украине
Зеленский признал случаи насильственной мобилизации на Украине - РИА Новости, 29.01.2024
Зеленский признал случаи насильственной мобилизации на Украине
На Украине были случаи мобилизации мужчин с применением насилия, во избежание таких инцидентов необходимо цифровизировать процесс, заявил Владимир Зеленский в... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T12:01
2024-01-29T12:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920890741_0:0:2638:1484_1920x0_80_0_0_aa1cf99a1c200a6265a78c6625ecf450.jpg
БЕРЛИН, 29 янв - РИА Новости. На Украине были случаи мобилизации мужчин с применением насилия, во избежание таких инцидентов необходимо цифровизировать процесс, заявил Владимир Зеленский в интервью телеканалу ARD. "Были такие случаи. Неправильно, когда представители военкоматов ходили по улицам и искали парней, которые сами не приходили в военкоматы", - ответил он на вопрос ведущей о большом количестве курсирующих в интернете видео, на которых людей хватают на улицах и в общественном транспорте для последующей мобилизации. По его словам, сотрудники военкоматов не обязаны этого делать, поэтому он попросил военных и депутатов в новый законопроект о мобилизации внести поправки, "чтобы не было шансов ходить по улицам". В то же время Зеленский заявил, что мужчины, бежавшие в другие страны, должны вернуться на Украину. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920890741_0:0:2348:1760_1920x0_80_0_0_49baf37c484c50edcfc904e31455a169.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский признал случаи насильственной мобилизации на Украине

Зеленский: на Украине были случаи мобилизации мужчин с применением насилия

© AP Photo / Roman KoksarovПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / Roman Koksarov
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 29 янв - РИА Новости. На Украине были случаи мобилизации мужчин с применением насилия, во избежание таких инцидентов необходимо цифровизировать процесс, заявил Владимир Зеленский в интервью телеканалу ARD.
"Были такие случаи. Неправильно, когда представители военкоматов ходили по улицам и искали парней, которые сами не приходили в военкоматы", - ответил он на вопрос ведущей о большом количестве курсирующих в интернете видео, на которых людей хватают на улицах и в общественном транспорте для последующей мобилизации. По его словам, сотрудники военкоматов не обязаны этого делать, поэтому он попросил военных и депутатов в новый законопроект о мобилизации внести поправки, "чтобы не было шансов ходить по улицам".
В то же время Зеленский заявил, что мужчины, бежавшие в другие страны, должны вернуться на Украину.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Блокпост в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
"Не хотим на мясо". На Украине раскрыли необычный план мира с Россией
10 января, 02:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала