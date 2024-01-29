https://ria.ru/20240129/mobilizatsii-1924100901.html
Зеленский признал случаи насильственной мобилизации на Украине
Зеленский признал случаи насильственной мобилизации на Украине - РИА Новости, 29.01.2024
Зеленский признал случаи насильственной мобилизации на Украине
На Украине были случаи мобилизации мужчин с применением насилия, во избежание таких инцидентов необходимо цифровизировать процесс, заявил Владимир Зеленский в... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T12:01
2024-01-29T12:01
2024-01-29T12:01
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БЕРЛИН, 29 янв - РИА Новости. На Украине были случаи мобилизации мужчин с применением насилия, во избежание таких инцидентов необходимо цифровизировать процесс, заявил Владимир Зеленский в интервью телеканалу ARD. "Были такие случаи. Неправильно, когда представители военкоматов ходили по улицам и искали парней, которые сами не приходили в военкоматы", - ответил он на вопрос ведущей о большом количестве курсирующих в интернете видео, на которых людей хватают на улицах и в общественном транспорте для последующей мобилизации. По его словам, сотрудники военкоматов не обязаны этого делать, поэтому он попросил военных и депутатов в новый законопроект о мобилизации внести поправки, "чтобы не было шансов ходить по улицам". В то же время Зеленский заявил, что мужчины, бежавшие в другие страны, должны вернуться на Украину. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский признал случаи насильственной мобилизации на Украине
Зеленский: на Украине были случаи мобилизации мужчин с применением насилия
БЕРЛИН, 29 янв - РИА Новости.
На Украине были случаи мобилизации мужчин с применением насилия, во избежание таких инцидентов необходимо цифровизировать процесс, заявил Владимир Зеленский в интервью телеканалу ARD
.
"Были такие случаи. Неправильно, когда представители военкоматов ходили по улицам и искали парней, которые сами не приходили в военкоматы", - ответил он на вопрос ведущей о большом количестве курсирующих в интернете видео, на которых людей хватают на улицах и в общественном транспорте для последующей мобилизации. По его словам, сотрудники военкоматов не обязаны этого делать, поэтому он попросил военных и депутатов в новый законопроект о мобилизации внести поправки, "чтобы не было шансов ходить по улицам".
В то же время Зеленский заявил, что мужчины, бежавшие в другие страны, должны вернуться на Украину.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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