https://ria.ru/20240129/mobilizatsii-1924100901.html

Зеленский признал случаи насильственной мобилизации на Украине

Зеленский признал случаи насильственной мобилизации на Украине - РИА Новости, 29.01.2024

Зеленский признал случаи насильственной мобилизации на Украине

На Украине были случаи мобилизации мужчин с применением насилия, во избежание таких инцидентов необходимо цифровизировать процесс, заявил Владимир Зеленский в... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T12:01

2024-01-29T12:01

2024-01-29T12:01

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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БЕРЛИН, 29 янв - РИА Новости. На Украине были случаи мобилизации мужчин с применением насилия, во избежание таких инцидентов необходимо цифровизировать процесс, заявил Владимир Зеленский в интервью телеканалу ARD. "Были такие случаи. Неправильно, когда представители военкоматов ходили по улицам и искали парней, которые сами не приходили в военкоматы", - ответил он на вопрос ведущей о большом количестве курсирующих в интернете видео, на которых людей хватают на улицах и в общественном транспорте для последующей мобилизации. По его словам, сотрудники военкоматов не обязаны этого делать, поэтому он попросил военных и депутатов в новый законопроект о мобилизации внести поправки, "чтобы не было шансов ходить по улицам". В то же время Зеленский заявил, что мужчины, бежавшие в другие страны, должны вернуться на Украину. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр