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В Минобороны рассказали о модернизации базы 12-го ЦНИИ - РИА Новости, 29.01.2024
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08:45 29.01.2024 (обновлено: 09:21 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/minoborony-1924061222.html
В Минобороны рассказали о модернизации базы 12-го ЦНИИ
В Минобороны рассказали о модернизации базы 12-го ЦНИИ - РИА Новости, 29.01.2024
В Минобороны рассказали о модернизации базы 12-го ЦНИИ
Благодаря совершенствованию базы 12-го ЦНИИ Минобороны РФ кратно возросло число образцов вооружения и военной специальной техники, прошедших испытания, сообщили РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T08:45
2024-01-29T09:21
безопасность
россия
московская область (подмосковье)
сергей шойгу
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Благодаря совершенствованию базы 12-го ЦНИИ Минобороны РФ кратно возросло число образцов вооружения и военной специальной техники, прошедших испытания, сообщили в министерстве. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил ход модернизации экспериментальных баз Научно-исследовательского института МО РФ, дислоцированных в Подмосковье. "Министру обороны РФ доложили, что благодаря совершенствованию экспериментальной базы 12-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России кратно возросло количество образцов вооружения и военно-специальной техники, прошедших испытания", - говорится в сообщении.По составу моделирующих установок экспериментально-испытательная база 12 ЦНИИ МО является уникальной. Она располагает комплексами для исследований и испытаний образцов вооружения и военной техники на стойкость к поражающим факторам ядерного взрыва. Здесь также имеются установки, позволяющие проводить испытания образцов вооружения на действие электромагнитных полей природного и техногенного происхождения, осколков, пуль, специального оружия и оружия на новых физических принципах.
https://ria.ru/20240129/biozaschita-1924060573.html
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безопасность, россия, московская область (подмосковье), сергей шойгу
Безопасность, Россия, Московская область (Подмосковье), Сергей Шойгу
В Минобороны рассказали о модернизации базы 12-го ЦНИИ

Число образцов вооружения возросло благодаря модернизации базы ЦНИИ Минобороны

© AP Photo / Steven SenneЛабораторные исследования
Лабораторные исследования - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / Steven Senne
Лабораторные исследования. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Благодаря совершенствованию базы 12-го ЦНИИ Минобороны РФ кратно возросло число образцов вооружения и военной специальной техники, прошедших испытания, сообщили в министерстве.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил ход модернизации экспериментальных баз Научно-исследовательского института МО РФ, дислоцированных в Подмосковье.
"Министру обороны РФ доложили, что благодаря совершенствованию экспериментальной базы 12-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России кратно возросло количество образцов вооружения и военно-специальной техники, прошедших испытания", - говорится в сообщении.
По составу моделирующих установок экспериментально-испытательная база 12 ЦНИИ МО является уникальной. Она располагает комплексами для исследований и испытаний образцов вооружения и военной техники на стойкость к поражающим факторам ядерного взрыва. Здесь также имеются установки, позволяющие проводить испытания образцов вооружения на действие электромагнитных полей природного и техногенного происхождения, осколков, пуль, специального оружия и оружия на новых физических принципах.
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