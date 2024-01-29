https://ria.ru/20240129/minoborony-1924061222.html

В Минобороны рассказали о модернизации базы 12-го ЦНИИ

В Минобороны рассказали о модернизации базы 12-го ЦНИИ - РИА Новости, 29.01.2024

В Минобороны рассказали о модернизации базы 12-го ЦНИИ

Благодаря совершенствованию базы 12-го ЦНИИ Минобороны РФ кратно возросло число образцов вооружения и военной специальной техники, прошедших испытания, сообщили РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T08:45

2024-01-29T08:45

2024-01-29T09:21

безопасность

россия

московская область (подмосковье)

сергей шойгу

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Благодаря совершенствованию базы 12-го ЦНИИ Минобороны РФ кратно возросло число образцов вооружения и военной специальной техники, прошедших испытания, сообщили в министерстве. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил ход модернизации экспериментальных баз Научно-исследовательского института МО РФ, дислоцированных в Подмосковье. "Министру обороны РФ доложили, что благодаря совершенствованию экспериментальной базы 12-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России кратно возросло количество образцов вооружения и военно-специальной техники, прошедших испытания", - говорится в сообщении.По составу моделирующих установок экспериментально-испытательная база 12 ЦНИИ МО является уникальной. Она располагает комплексами для исследований и испытаний образцов вооружения и военной техники на стойкость к поражающим факторам ядерного взрыва. Здесь также имеются установки, позволяющие проводить испытания образцов вооружения на действие электромагнитных полей природного и техногенного происхождения, осколков, пуль, специального оружия и оружия на новых физических принципах.

https://ria.ru/20240129/biozaschita-1924060573.html

россия

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

безопасность, россия, московская область (подмосковье), сергей шойгу