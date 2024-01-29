https://ria.ru/20240129/ministr-1924250268.html

Главу МИД Молдавии интересует, отменят ли для него запрет на въезд в Россию

Главу МИД Молдавии интересует, отменят ли для него запрет на въезд в Россию - РИА Новости, 29.01.2024

Главу МИД Молдавии интересует, отменят ли для него запрет на въезд в Россию

Новый министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что ему интересно, будет ли теперь отменен вынесенный ранее в отношении него запрет на въезд в... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T23:44

2024-01-29T23:44

2024-01-29T23:44

молдавия

москва

россия

михай попшой

нику попеску

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КИШИНЕВ, 29 янв - РИА Новости. Новый министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что ему интересно, будет ли теперь отменен вынесенный ранее в отношении него запрет на въезд в Россию. В августе прошлого года, по решению властей Молдавии, Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. Сокращение численности российских дипломатов в Молдавии является продолжением недружественных действий Кишинева по отношению к Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В ответ на это в Москве было принято решение о запрете на въезд для 18 молдавских депутатов парламента, среди которых оказался и Попшой. Ранее в понедельник Попшой принес президенту присягу в качестве вице-премьера и главы МИД Молдавии. На прошлой неделе глава внешнеполитического ведомства страны Нику Попеску подал в отставку. "Мне интересно, как отреагирует МИД России, это их решение. Международное право предусматривает, что дипломаты, несмотря на все противоречия, должны найти способ для диалога и должны иметь право на это. Я не знаю, что решит Россия", - заявил Попшой в эфире радио Moldova, отвечая на вопрос, будет ли теперь отменен для него запрет на въезд в Россию. При этом он подчеркнул, что отношения Кишинева с Москвой могут строиться только на основе интересов граждан, на базе суверенитета, независимости и территориального единства Молдавии. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.

https://ria.ru/20240124/moldaviya-1923161096.html

https://ria.ru/20240123/moldaviya-1922964698.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

молдавия, москва, россия, михай попшой, нику попеску