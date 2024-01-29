Рейтинг@Mail.ru
Главу МИД Молдавии интересует, отменят ли для него запрет на въезд в Россию - РИА Новости, 29.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:44 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/ministr-1924250268.html
Главу МИД Молдавии интересует, отменят ли для него запрет на въезд в Россию
Главу МИД Молдавии интересует, отменят ли для него запрет на въезд в Россию - РИА Новости, 29.01.2024
Главу МИД Молдавии интересует, отменят ли для него запрет на въезд в Россию
Новый министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что ему интересно, будет ли теперь отменен вынесенный ранее в отношении него запрет на въезд в... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T23:44
2024-01-29T23:44
молдавия
москва
россия
михай попшой
нику попеску
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924126973_0:0:2976:1674_1920x0_80_0_0_3773dcc099bbf49bdaf2593ee21e1b7d.jpg
КИШИНЕВ, 29 янв - РИА Новости. Новый министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что ему интересно, будет ли теперь отменен вынесенный ранее в отношении него запрет на въезд в Россию. В августе прошлого года, по решению властей Молдавии, Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. Сокращение численности российских дипломатов в Молдавии является продолжением недружественных действий Кишинева по отношению к Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В ответ на это в Москве было принято решение о запрете на въезд для 18 молдавских депутатов парламента, среди которых оказался и Попшой. Ранее в понедельник Попшой принес президенту присягу в качестве вице-премьера и главы МИД Молдавии. На прошлой неделе глава внешнеполитического ведомства страны Нику Попеску подал в отставку. "Мне интересно, как отреагирует МИД России, это их решение. Международное право предусматривает, что дипломаты, несмотря на все противоречия, должны найти способ для диалога и должны иметь право на это. Я не знаю, что решит Россия", - заявил Попшой в эфире радио Moldova, отвечая на вопрос, будет ли теперь отменен для него запрет на въезд в Россию. При этом он подчеркнул, что отношения Кишинева с Москвой могут строиться только на основе интересов граждан, на базе суверенитета, независимости и территориального единства Молдавии. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
https://ria.ru/20240124/moldaviya-1923161096.html
https://ria.ru/20240123/moldaviya-1922964698.html
молдавия
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924126973_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_4d97b69b872e899db1642bc9fb1da12d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, москва, россия, михай попшой, нику попеску
Молдавия, Москва, Россия, Михай Попшой, Нику Попеску
Главу МИД Молдавии интересует, отменят ли для него запрет на въезд в Россию

Глава МИД Молдавии Попшой заявил, что дипломаты должны найти способ для диалога

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкНовый глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Михаил Попшой
Новый глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Михаил Попшой - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Новый глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Михаил Попшой. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 29 янв - РИА Новости. Новый министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что ему интересно, будет ли теперь отменен вынесенный ранее в отношении него запрет на въезд в Россию.
В августе прошлого года, по решению властей Молдавии, Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. Сокращение численности российских дипломатов в Молдавии является продолжением недружественных действий Кишинева по отношению к Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В ответ на это в Москве было принято решение о запрете на въезд для 18 молдавских депутатов парламента, среди которых оказался и Попшой.
Ранее в понедельник Попшой принес президенту присягу в качестве вице-премьера и главы МИД Молдавии. На прошлой неделе глава внешнеполитического ведомства страны Нику Попеску подал в отставку.
«
"Мне интересно, как отреагирует МИД России, это их решение. Международное право предусматривает, что дипломаты, несмотря на все противоречия, должны найти способ для диалога и должны иметь право на это. Я не знаю, что решит Россия", - заявил Попшой в эфире радио Moldova, отвечая на вопрос, будет ли теперь отменен для него запрет на въезд в Россию.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
В Молдавии появится министерство европейской интеграции
24 января, 11:39
При этом он подчеркнул, что отношения Кишинева с Москвой могут строиться только на основе интересов граждан, на базе суверенитета, независимости и территориального единства Молдавии.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России.
Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Оппозиционер Шор заявил, что Молдавия стремительно теряет суверенитет
23 января, 14:08
 
МолдавияМоскваРоссияМихай ПопшойНику Попеску
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала