Главу МИД Молдавии интересует, отменят ли для него запрет на въезд в Россию
Глава МИД Молдавии Попшой заявил, что дипломаты должны найти способ для диалога
© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкНовый глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Михаил Попшой
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Новый глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Михаил Попшой. Архивное фото
КИШИНЕВ, 29 янв - РИА Новости. Новый министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что ему интересно, будет ли теперь отменен вынесенный ранее в отношении него запрет на въезд в Россию.
В августе прошлого года, по решению властей Молдавии, Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. Сокращение численности российских дипломатов в Молдавии является продолжением недружественных действий Кишинева по отношению к Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В ответ на это в Москве было принято решение о запрете на въезд для 18 молдавских депутатов парламента, среди которых оказался и Попшой.
Ранее в понедельник Попшой принес президенту присягу в качестве вице-премьера и главы МИД Молдавии. На прошлой неделе глава внешнеполитического ведомства страны Нику Попеску подал в отставку.
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"Мне интересно, как отреагирует МИД России, это их решение. Международное право предусматривает, что дипломаты, несмотря на все противоречия, должны найти способ для диалога и должны иметь право на это. Я не знаю, что решит Россия", - заявил Попшой в эфире радио Moldova, отвечая на вопрос, будет ли теперь отменен для него запрет на въезд в Россию.
При этом он подчеркнул, что отношения Кишинева с Москвой могут строиться только на основе интересов граждан, на базе суверенитета, независимости и территориального единства Молдавии.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России.
Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.