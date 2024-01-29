Рейтинг@Mail.ru
На Кубани вынесли приговор медсестре, после ошибки которой умер младенец - РИА Новости, 29.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 29.01.2024 (обновлено: 17:09 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/medsestra-1924185977.html
На Кубани вынесли приговор медсестре, после ошибки которой умер младенец
На Кубани вынесли приговор медсестре, после ошибки которой умер младенец - РИА Новости, 29.01.2024
На Кубани вынесли приговор медсестре, после ошибки которой умер младенец
Суд назначил два года ограничения свободы медсестре Темрюкской центральной районной больницы (ЦРБ) за причинение смерти по неосторожности 10-месячной девочке,... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T17:07
2024-01-29T17:09
происшествия
краснодарский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/45/150574524_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_55612a6a7daaa80c65563a60bc8b7e6f.jpg
КРАСНОДАР, 29 янв - РИА Новости. Суд назначил два года ограничения свободы медсестре Темрюкской центральной районной больницы (ЦРБ) за причинение смерти по неосторожности 10-месячной девочке, которой женщина промыла катетер, перепутав препарат, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. "Темрюкским районным судом рассмотрено уголовное дело, возбужденное в отношении Алевтины Чаловой. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) &lt;…&gt; Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года с лишением права заниматься врачебной (медицинской) деятельностью в течение двух лет", - говорится в сообщении. Из приговора следует, что 25-летняя подсудимая работала медицинской сестрой в отделении анестезиологии-реанимации в Темрюкской ЦРБ. По версии следствия, ночью в феврале 2022 года Чалова промыла катетер, установленный в периферической вене 10-месячной девочки, которая была госпитализирована с термическими ожогами. Но, по ошибке, добавила в раствор не тот препарат - "Тиопентал натрия" вместо "Гепарин". Почти сразу состояние ребенка резко ухудшилось, несмотря на работу реанимационной бригады спасти ребенка не удалось. Как отмечали в краевой прокуратуре, трагедия произошла на глазах матери ребенка. По данным пресс-службы, Чаловой запрещено покидать место постоянного проживания с 23:00 до 6:00 часов, посещать увеселительные мероприятия и заведения, выезжать за пределы Краснодарского края, она также обязана отмечаться в специализированном государственном органе, осуществляющем надзор за отбыванием осужденным наказания. Женщина на судебном заседании так и не признала свою вину.
https://ria.ru/20231215/proisshestvie-1916008290.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/45/150574524_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_0b5c7ffbd5c23d2b74c786fb98726348.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, россия
Происшествия, Краснодарский край, Россия
На Кубани вынесли приговор медсестре, после ошибки которой умер младенец

На Кубани медсестре, после ошибки которой умер младенец, ограничили свободу

© РИА Новости / Руслан КривобокЗал суда
Зал суда - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Зал суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 29 янв - РИА Новости. Суд назначил два года ограничения свободы медсестре Темрюкской центральной районной больницы (ЦРБ) за причинение смерти по неосторожности 10-месячной девочке, которой женщина промыла катетер, перепутав препарат, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
«
"Темрюкским районным судом рассмотрено уголовное дело, возбужденное в отношении Алевтины Чаловой. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) <…> Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года с лишением права заниматься врачебной (медицинской) деятельностью в течение двух лет", - говорится в сообщении.
Из приговора следует, что 25-летняя подсудимая работала медицинской сестрой в отделении анестезиологии-реанимации в Темрюкской ЦРБ. По версии следствия, ночью в феврале 2022 года Чалова промыла катетер, установленный в периферической вене 10-месячной девочки, которая была госпитализирована с термическими ожогами. Но, по ошибке, добавила в раствор не тот препарат - "Тиопентал натрия" вместо "Гепарин". Почти сразу состояние ребенка резко ухудшилось, несмотря на работу реанимационной бригады спасти ребенка не удалось. Как отмечали в краевой прокуратуре, трагедия произошла на глазах матери ребенка.
По данным пресс-службы, Чаловой запрещено покидать место постоянного проживания с 23:00 до 6:00 часов, посещать увеселительные мероприятия и заведения, выезжать за пределы Краснодарского края, она также обязана отмечаться в специализированном государственном органе, осуществляющем надзор за отбыванием осужденным наказания. Женщина на судебном заседании так и не признала свою вину.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
На Алтае возбудили дело против пациента, пытавшегося задушить медсестру
15 декабря 2023, 13:32
 
ПроисшествияКраснодарский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала