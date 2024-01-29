https://ria.ru/20240129/medsestra-1924185977.html

На Кубани вынесли приговор медсестре, после ошибки которой умер младенец

На Кубани вынесли приговор медсестре, после ошибки которой умер младенец - РИА Новости, 29.01.2024

На Кубани вынесли приговор медсестре, после ошибки которой умер младенец

Суд назначил два года ограничения свободы медсестре Темрюкской центральной районной больницы (ЦРБ) за причинение смерти по неосторожности 10-месячной девочке,... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T17:07

2024-01-29T17:07

2024-01-29T17:09

происшествия

краснодарский край

россия

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КРАСНОДАР, 29 янв - РИА Новости. Суд назначил два года ограничения свободы медсестре Темрюкской центральной районной больницы (ЦРБ) за причинение смерти по неосторожности 10-месячной девочке, которой женщина промыла катетер, перепутав препарат, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. "Темрюкским районным судом рассмотрено уголовное дело, возбужденное в отношении Алевтины Чаловой. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) <…> Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года с лишением права заниматься врачебной (медицинской) деятельностью в течение двух лет", - говорится в сообщении. Из приговора следует, что 25-летняя подсудимая работала медицинской сестрой в отделении анестезиологии-реанимации в Темрюкской ЦРБ. По версии следствия, ночью в феврале 2022 года Чалова промыла катетер, установленный в периферической вене 10-месячной девочки, которая была госпитализирована с термическими ожогами. Но, по ошибке, добавила в раствор не тот препарат - "Тиопентал натрия" вместо "Гепарин". Почти сразу состояние ребенка резко ухудшилось, несмотря на работу реанимационной бригады спасти ребенка не удалось. Как отмечали в краевой прокуратуре, трагедия произошла на глазах матери ребенка. По данным пресс-службы, Чаловой запрещено покидать место постоянного проживания с 23:00 до 6:00 часов, посещать увеселительные мероприятия и заведения, выезжать за пределы Краснодарского края, она также обязана отмечаться в специализированном государственном органе, осуществляющем надзор за отбыванием осужденным наказания. Женщина на судебном заседании так и не признала свою вину.

https://ria.ru/20231215/proisshestvie-1916008290.html

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происшествия, краснодарский край, россия