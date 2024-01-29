https://ria.ru/20240129/marketpleysy-1924063034.html

Исследование: объем рынка нишевых маркетплейсов достиг 600 млрд рублей

Исследование: объем рынка нишевых маркетплейсов достиг 600 млрд рублей - РИА Новости, 29.01.2024

Исследование: объем рынка нишевых маркетплейсов достиг 600 млрд рублей

Рынок нишевых маркетплейсов в России вырос на 27% и достиг 591 миллиарда рублей в прошлом году, говорится в результатах исследования Tinkoff eCommerce и... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T09:23

2024-01-29T09:23

2024-01-29T09:23

экономика

технологии

тинькофф. кредитные системы

lamoda

россия

data insight

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Рынок нишевых маркетплейсов в России вырос на 27% и достиг 591 миллиарда рублей в прошлом году, говорится в результатах исследования Tinkoff eCommerce и аналитического агентства Data Insight.В рамках исследования был проанализирован рынок нишевых маркетплейсов в России – онлайн-площадок, которые объединяют продавцов товаров одной категории.Исследование включает в себя данные за 2021-2023 годы, анализ структуры рынка и самих площадок, ключевые отличия нишевых маркетплейсов от других платформ и возможные сценарии появления новых нишевых маркетплейсов, преимущества для продавцов на маркетплейсах и покупателей, пути развития подобных платформ, а также прогноз развития сегмента на ближайшие годы.В рамках исследования стало также известно, что больше половины рынка нишевых маркетплейсов пришлась на агрегаторы доставки продуктов (53%). Почти четверть оборота – на продажи Lamoda (22%). Маркетплейсы автозапчастей заняли 8% рынка, крупные категорийные маркетплейсы ("Детский мир", "М.Видео", "Леруа Мерлен" и прочие) – 8%, другие категории – 6%, фармацевтические –3%. Кроме того, исследователи пришли к выводу, что при сохранении текущих трендов развития рынка объем продаж нишевых маркетплейсов превысит 1 триллион рублей в 2026 году. Сейчас на рынке существует более 100 нишевых маркетплейсов.Нишевые маркетплейсы являются качественным дополнительным каналом продаж для предпринимателей благодаря уникальной лояльной аудитории, высокой конверсии в продажу и прибыльности, а также невысоким комиссиям.В выводах также говорится, что более половины респондентов выбирают нишевый маркетплейс для поиска коллекционных вещей, товаров, требующих экспертизы или ориентированных на определенные потребности или физические особенности, а также товаров для профессиональных целей.Исследователи утверждают, что дальнейшее развитие нишевых маркетплейсов может пойти двумя путями. Первый – это преобразование в универсальный маркетплейс, второй – расширение географии и подключение смежных категорий. Первый вариант является менее привлекательным, поскольку скрывает под собой множество сложностей.Среди основных барьеров для универсализации значатся такие факторы: высокая конкуренция; трудности в освоении кардинально других категорий; большой ресурс на технические доработки платформы; закрепленный имидж нишевой площадки, а также снижение конверсии в продажу.Наиболее логичным и эффективным вариантом является расширение сегмента с помощью категорий, вписывающихся в бизнес-модель площадки, а также выход не только в новые регионы, но и в новые страны, отмечается в материале."Последние несколько лет на рынке постоянно обсуждают нишевые маркетплейсы. Это активно растущий сегмент, который в ближайшие годы может достигнуть 1 триллиона рублей, и очень важно не упустить этапы его развития. В 2023 году, когда большие интернет-магазины начали переходить на модель нишевых маркетплейсов, а в новостях каждую неделю появляются упоминания новых подобных площадок, не разбираться в них уже просто стыдно. Tinkoff eCommerce и Data Insight решили проанализировать эту молодую прогрессивную нишу и наконец отметить на карте рынка этих игроков", - приводятся в результатах исследования слова директора Tinkoff eCommerce Ильи Кретова.Он уверен, что нишевые площадки не конкуренты универсальным маркетплейсам, но их совершенно точно нужно использовать для увеличения продаж и поиска новых покупателей. Они могут предложить то, чего нет у больших игроков: глубокую экспертизу в категории, высокую прибыльность, аудиторию, мотивированную на покупку, а не просто блуждающую по просторам интернета. В эпоху запредельной конкуренции нишевые маркетплейсы могут стать тем самым глотком свежего воздуха для селлеров."Инвестировать в нишевые маркетплейсы не поздно. Наоборот, инвестировать в них сейчас самое время. Потому что покупатели привыкли покупать в интернете, привыкли покупать на маркетплейсе. Но им недостаточно сервиса и экспертизы, которые предлагают универсальные площадки, и они хотят сервиса и экспертизы нишевых площадок", – считает партнер Data Insight Федор Вирин.

https://ria.ru/20240122/minpromtorg-1922774469.html

https://ria.ru/20240116/kmsp-1921452112.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, тинькофф. кредитные системы, lamoda, россия, data insight