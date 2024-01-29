https://ria.ru/20240129/magadan-1924085646.html
В Магадане задержали убийцу охранника торгового центра
В Магадане задержали убийцу охранника торгового центра - РИА Новости, 29.01.2024
В Магадане задержали убийцу охранника торгового центра
Следователи задержали 21-летнего жителя Магадана по делу об убийстве охранника торгового центра "Заря" в центре города, сообщило СУСК России по региону. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T11:13
2024-01-29T11:13
2024-01-29T11:13
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МАГАДАН, 29 янв - РИА Новости. Следователи задержали 21-летнего жителя Магадана по делу об убийстве охранника торгового центра "Заря" в центре города, сообщило СУСК России по региону. "В Магадане задержан подозреваемый в убийстве охранника торгового центра... Предварительно установлено, что днем 28 января 2024 года подозреваемый прибыл в помещение охраны торгового дома "Заря", расположенного по проспекту Карла Маркса в областном центре, где из личных неприязненных отношений нанес находившемуся там 48-летнему знакомому не менее одиннадцати ударов ножом, причинив смерть, после чего скрылся с места происшествия… Подозреваемый задержан, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Дело расследуется по статье "Убийство".
https://ria.ru/20240129/prigovor-1924072226.html
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происшествия, магадан, россия
Происшествия, Магадан, Россия
В Магадане задержали убийцу охранника торгового центра
СУСК : следователи задержали жителя Магадана по делу об убийстве охранника
МАГАДАН, 29 янв - РИА Новости. Следователи задержали 21-летнего жителя Магадана по делу об убийстве охранника торгового центра "Заря" в центре города, сообщило СУСК России по региону.
"В Магадане задержан подозреваемый в убийстве охранника торгового центра... Предварительно установлено, что днем 28 января 2024 года подозреваемый прибыл в помещение охраны торгового дома "Заря", расположенного по проспекту Карла Маркса в областном центре, где из личных неприязненных отношений нанес находившемуся там 48-летнему знакомому не менее одиннадцати ударов ножом, причинив смерть, после чего скрылся с места происшествия… Подозреваемый задержан, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Дело расследуется по статье "Убийство".
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