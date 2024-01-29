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Астронавт НАСА сравнил лунную программу с освоением Антарктики - РИА Новости, 29.01.2024
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09:35 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/luna-1924067352.html
Астронавт НАСА сравнил лунную программу с освоением Антарктики
Астронавт НАСА сравнил лунную программу с освоением Антарктики - РИА Новости, 29.01.2024
Астронавт НАСА сравнил лунную программу с освоением Антарктики
Американский астронавт Мэттью Доминик в интервью РИА Новости сравнил американскую программу по возвращению на Луну с освоением Антарктики в ХХ веке, для того,... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T09:35
2024-01-29T09:35
космос - риа наука
луна
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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Американский астронавт Мэттью Доминик в интервью РИА Новости сравнил американскую программу по возвращению на Луну с освоением Антарктики в ХХ веке, для того, чтобы остаться там, необходимы международные усилия. "Мне нравится аналогия с Антарктикой..., когда люди впервые отправились туда, это было гонкой, звучит знакомо?" - сказал астронавт, которому предстоит отправиться на МКС на корабле Crew Dragon в следующем месяце. "Гонка за Южный полюс, гонка за Антарктиду была похожа на соревнование..., они (страны - ред.) хотели только добежать туда и вернуться, завив, что были первыми", - напомнил астронавт НАСА, по словам которого "прошло 50 лет до того, когда силами международной коалиции была создана антарктическая станция Амундсен-Скотт"..., понадобилось 50 лет на то, чтобы появились технологии для того, чтобы, добравшись на Южный полюс Земли, остаться там", сказал он. "Аналогия в том, что сейчас у нас есть коалиция, которая летит на Луну, чтобы остаться там, вместо того, чтобы просто навестить ее", - сказал астронавт. Антарктическая станция Амундсен-Скотт", названная в честь первых исследователей Антарктики, постоянно обитаемая станция на Южном полюсе Земли, принадлежит США. США инициировали программу по возвращению на Луну при администрации Дональда Трампа. Она получила название "Артемида" и включает несколько этапов, в том числе пилотируемый облет Луны, затем высадку экипажа и строительство обитаемой станции на орбите Луны. Было заявлено, что программа носит международный характер: США подписывают двусторонние соглашения, так называемые "Соглашения Артемиды" со странами, заявившими о своей заинтересованности в проекте. Ранее на этой неделе такое соглашение было подписано с Бельгией, ставшей 34-й страной. Ранее руководство НАСА неоднократно заявляло о том, что находится в состоянии лунной гонки с Китаем, а Россию не считает участником этого соревнования. Глава НАСА Билл Нельсон заявлял об опасениях, что, если Пекин окажется на южном полюсе Луны первым, он заявит свои исключительные права на регион и якобы будет препятствовать международному взаимодействию там. КНР такую риторику осуждает и заявляет о том, что США захватывают космические ресурсы ради личной выгоды и подрывают мир в космосе.
https://ria.ru/20240129/kosmos-1924065014.html
https://ria.ru/20240102/luna-1918143146.html
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космос - риа наука, луна, сша, южный полюс, дональд трамп, билл нельсон, наса
Космос - РИА Наука, Луна, США, Южный полюс, Дональд Трамп, Билл Нельсон, НАСА
Астронавт НАСА сравнил лунную программу с освоением Антарктики

Астронавт НАСА Мэттью Доминик сравнил лунную программу с освоением Антарктики

© @SLIM_JAXAСнимок Луны
Снимок Луны
© @SLIM_JAXA
Снимок Луны. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Американский астронавт Мэттью Доминик в интервью РИА Новости сравнил американскую программу по возвращению на Луну с освоением Антарктики в ХХ веке, для того, чтобы остаться там, необходимы международные усилия.
"Мне нравится аналогия с Антарктикой..., когда люди впервые отправились туда, это было гонкой, звучит знакомо?" - сказал астронавт, которому предстоит отправиться на МКС на корабле Crew Dragon в следующем месяце.
"Гонка за Южный полюс, гонка за Антарктиду была похожа на соревнование..., они (страны - ред.) хотели только добежать туда и вернуться, завив, что были первыми", - напомнил астронавт НАСА, по словам которого "прошло 50 лет до того, когда силами международной коалиции была создана антарктическая станция Амундсен-Скотт"..., понадобилось 50 лет на то, чтобы появились технологии для того, чтобы, добравшись на Южный полюс Земли, остаться там", сказал он.
"Аналогия в том, что сейчас у нас есть коалиция, которая летит на Луну, чтобы остаться там, вместо того, чтобы просто навестить ее", - сказал астронавт. Антарктическая станция Амундсен-Скотт", названная в честь первых исследователей Антарктики, постоянно обитаемая станция на Южном полюсе Земли, принадлежит США.
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США инициировали программу по возвращению на Луну при администрации Дональда Трампа. Она получила название "Артемида" и включает несколько этапов, в том числе пилотируемый облет Луны, затем высадку экипажа и строительство обитаемой станции на орбите Луны. Было заявлено, что программа носит международный характер: США подписывают двусторонние соглашения, так называемые "Соглашения Артемиды" со странами, заявившими о своей заинтересованности в проекте. Ранее на этой неделе такое соглашение было подписано с Бельгией, ставшей 34-й страной.
Ранее руководство НАСА неоднократно заявляло о том, что находится в состоянии лунной гонки с Китаем, а Россию не считает участником этого соревнования. Глава НАСА Билл Нельсон заявлял об опасениях, что, если Пекин окажется на южном полюсе Луны первым, он заявит свои исключительные права на регион и якобы будет препятствовать международному взаимодействию там. КНР такую риторику осуждает и заявляет о том, что США захватывают космические ресурсы ради личной выгоды и подрывают мир в космосе.
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Космос - РИА НаукаЛунаСШАЮжный полюсДональд ТрампБилл НельсонНАСА
 
 
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