https://ria.ru/20240129/luna-1924067352.html

Астронавт НАСА сравнил лунную программу с освоением Антарктики

Астронавт НАСА сравнил лунную программу с освоением Антарктики - РИА Новости, 29.01.2024

Астронавт НАСА сравнил лунную программу с освоением Антарктики

Американский астронавт Мэттью Доминик в интервью РИА Новости сравнил американскую программу по возвращению на Луну с освоением Антарктики в ХХ веке, для того,... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T09:35

2024-01-29T09:35

2024-01-29T09:35

космос - риа наука

луна

сша

южный полюс

дональд трамп

билл нельсон

наса

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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Американский астронавт Мэттью Доминик в интервью РИА Новости сравнил американскую программу по возвращению на Луну с освоением Антарктики в ХХ веке, для того, чтобы остаться там, необходимы международные усилия. "Мне нравится аналогия с Антарктикой..., когда люди впервые отправились туда, это было гонкой, звучит знакомо?" - сказал астронавт, которому предстоит отправиться на МКС на корабле Crew Dragon в следующем месяце. "Гонка за Южный полюс, гонка за Антарктиду была похожа на соревнование..., они (страны - ред.) хотели только добежать туда и вернуться, завив, что были первыми", - напомнил астронавт НАСА, по словам которого "прошло 50 лет до того, когда силами международной коалиции была создана антарктическая станция Амундсен-Скотт"..., понадобилось 50 лет на то, чтобы появились технологии для того, чтобы, добравшись на Южный полюс Земли, остаться там", сказал он. "Аналогия в том, что сейчас у нас есть коалиция, которая летит на Луну, чтобы остаться там, вместо того, чтобы просто навестить ее", - сказал астронавт. Антарктическая станция Амундсен-Скотт", названная в честь первых исследователей Антарктики, постоянно обитаемая станция на Южном полюсе Земли, принадлежит США. США инициировали программу по возвращению на Луну при администрации Дональда Трампа. Она получила название "Артемида" и включает несколько этапов, в том числе пилотируемый облет Луны, затем высадку экипажа и строительство обитаемой станции на орбите Луны. Было заявлено, что программа носит международный характер: США подписывают двусторонние соглашения, так называемые "Соглашения Артемиды" со странами, заявившими о своей заинтересованности в проекте. Ранее на этой неделе такое соглашение было подписано с Бельгией, ставшей 34-й страной. Ранее руководство НАСА неоднократно заявляло о том, что находится в состоянии лунной гонки с Китаем, а Россию не считает участником этого соревнования. Глава НАСА Билл Нельсон заявлял об опасениях, что, если Пекин окажется на южном полюсе Луны первым, он заявит свои исключительные права на регион и якобы будет препятствовать международному взаимодействию там. КНР такую риторику осуждает и заявляет о том, что США захватывают космические ресурсы ради личной выгоды и подрывают мир в космосе.

https://ria.ru/20240129/kosmos-1924065014.html

https://ria.ru/20240102/luna-1918143146.html

луна

сша

южный полюс

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, луна, сша, южный полюс, дональд трамп, билл нельсон, наса