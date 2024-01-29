Астронавт НАСА сравнил лунную программу с освоением Антарктики
Астронавт НАСА Мэттью Доминик сравнил лунную программу с освоением Антарктики
© @SLIM_JAXAСнимок Луны
© @SLIM_JAXA
Снимок Луны. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Американский астронавт Мэттью Доминик в интервью РИА Новости сравнил американскую программу по возвращению на Луну с освоением Антарктики в ХХ веке, для того, чтобы остаться там, необходимы международные усилия.
"Мне нравится аналогия с Антарктикой..., когда люди впервые отправились туда, это было гонкой, звучит знакомо?" - сказал астронавт, которому предстоит отправиться на МКС на корабле Crew Dragon в следующем месяце.
"Гонка за Южный полюс, гонка за Антарктиду была похожа на соревнование..., они (страны - ред.) хотели только добежать туда и вернуться, завив, что были первыми", - напомнил астронавт НАСА, по словам которого "прошло 50 лет до того, когда силами международной коалиции была создана антарктическая станция Амундсен-Скотт"..., понадобилось 50 лет на то, чтобы появились технологии для того, чтобы, добравшись на Южный полюс Земли, остаться там", сказал он.
"Аналогия в том, что сейчас у нас есть коалиция, которая летит на Луну, чтобы остаться там, вместо того, чтобы просто навестить ее", - сказал астронавт. Антарктическая станция Амундсен-Скотт", названная в честь первых исследователей Антарктики, постоянно обитаемая станция на Южном полюсе Земли, принадлежит США.
США инициировали программу по возвращению на Луну при администрации Дональда Трампа. Она получила название "Артемида" и включает несколько этапов, в том числе пилотируемый облет Луны, затем высадку экипажа и строительство обитаемой станции на орбите Луны. Было заявлено, что программа носит международный характер: США подписывают двусторонние соглашения, так называемые "Соглашения Артемиды" со странами, заявившими о своей заинтересованности в проекте. Ранее на этой неделе такое соглашение было подписано с Бельгией, ставшей 34-й страной.
Ранее руководство НАСА неоднократно заявляло о том, что находится в состоянии лунной гонки с Китаем, а Россию не считает участником этого соревнования. Глава НАСА Билл Нельсон заявлял об опасениях, что, если Пекин окажется на южном полюсе Луны первым, он заявит свои исключительные права на регион и якобы будет препятствовать международному взаимодействию там. КНР такую риторику осуждает и заявляет о том, что США захватывают космические ресурсы ради личной выгоды и подрывают мир в космосе.