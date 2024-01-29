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В Перми отменили концерт Алексея Кортнева - РИА Новости, 29.01.2024
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Шоубиз
 
11:57 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/kontsert-1924098700.html
В Перми отменили концерт Алексея Кортнева
В Перми отменили концерт Алексея Кортнева - РИА Новости, 29.01.2024
В Перми отменили концерт Алексея Кортнева
Концерт лидера группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева в одном из баров Перми 26 января не состоялся, сообщил РИА Новости представитель заведения. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T11:57
2024-01-29T11:57
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ПЕРМЬ, 29 янв - РИА Новости. Концерт лидера группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева в одном из баров Перми 26 января не состоялся, сообщил РИА Новости представитель заведения. Анонс выступления Кортнева был опубликовал в октябре. Решение о проведении концерта раскритиковали в местном канале "Прикамские витязи", в сообщении отмечалось, что "организаторы 100% в курсе насчет политических взглядов господина Кортнева". "Концерта в баре 26 января не было", - сказал представитель площадки, отказавшись от дальнейших комментариев. Ранее концерт Кортнева был отменен в Самаре. На сайте группы "Несчастный случай" указано, что в начале февраля концерты коллектива состоятся в Канаде, потом в США.
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Шоубиз, Пермь, Самара, Шоу-бизнес
В Перми отменили концерт Алексея Кортнева

В Перми отменили концерт лидера группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМузыкант, актер, солист и лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев
Музыкант, актер, солист и лидер группы Несчастный случай Алексей Кортнев - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Музыкант, актер, солист и лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 29 янв - РИА Новости. Концерт лидера группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева в одном из баров Перми 26 января не состоялся, сообщил РИА Новости представитель заведения.
Анонс выступления Кортнева был опубликовал в октябре. Решение о проведении концерта раскритиковали в местном канале "Прикамские витязи", в сообщении отмечалось, что "организаторы 100% в курсе насчет политических взглядов господина Кортнева".
"Концерта в баре 26 января не было", - сказал представитель площадки, отказавшись от дальнейших комментариев.
Ранее концерт Кортнева был отменен в Самаре. На сайте группы "Несчастный случай" указано, что в начале февраля концерты коллектива состоятся в Канаде, потом в США.
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