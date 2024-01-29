https://ria.ru/20240129/kontsert-1924098700.html

В Перми отменили концерт Алексея Кортнева

В Перми отменили концерт Алексея Кортнева - РИА Новости, 29.01.2024

В Перми отменили концерт Алексея Кортнева

Концерт лидера группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева в одном из баров Перми 26 января не состоялся, сообщил РИА Новости представитель заведения. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T11:57

2024-01-29T11:57

2024-01-29T11:57

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ПЕРМЬ, 29 янв - РИА Новости. Концерт лидера группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева в одном из баров Перми 26 января не состоялся, сообщил РИА Новости представитель заведения. Анонс выступления Кортнева был опубликовал в октябре. Решение о проведении концерта раскритиковали в местном канале "Прикамские витязи", в сообщении отмечалось, что "организаторы 100% в курсе насчет политических взглядов господина Кортнева". "Концерта в баре 26 января не было", - сказал представитель площадки, отказавшись от дальнейших комментариев. Ранее концерт Кортнева был отменен в Самаре. На сайте группы "Несчастный случай" указано, что в начале февраля концерты коллектива состоятся в Канаде, потом в США.

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пермь, самара, шоу-бизнес