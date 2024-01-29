https://ria.ru/20240129/kiev-1923735589.html

"Они отступили". Чем опасна новая тактика Киева против своих граждан

"Они отступили". Чем опасна новая тактика Киева против своих граждан - РИА Новости, 29.01.2024

"Они отступили". Чем опасна новая тактика Киева против своих граждан

В религиозной политике на Украине произошло изменение. Судьи стали снисходительнее к представителям канонической православной церкви (УПЦ). Но верующие... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T08:00

2024-01-29T08:00

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Сергей Проскурин. В религиозной политике на Украине произошло изменение. Судьи стали снисходительнее к представителям канонической православной церкви (УПЦ). Но верующие опасаются, что за этим кроется сухой расчет. О том, чего им ждать, — в материале РИА Новости.Колесо ФортуныНаместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Павлу cмягчили условия домашнего ареста. Злоключения иерарха продолжаются почти год.В апреле 2023-го его обвинили в "разжигании межрелигиозной розни" — за "нелестные" высказывания в адрес сторонников ПЦУ (Православная церковь Украины — раскольническая структура, созданная в 2018 году). И посадили под домашний арест.В середине лета суд изменил меру пресечения — архиерея отправили в СИЗО. Освободить митрополита удалось, внеся залог в 33 миллиона гривен (почти миллион долларов). Сумму собрали в кратчайшие сроки.С того момента он безвыездно находился в своем загородном доме в селе Вороньков. Адвокаты неоднократно указывали, что даже такие условия губительно сказываются на здоровье наместника лавры, который страдает диабетом и перенес инфаркт. Наконец ходатайство удовлетворили."Суд учел позицию стороны защиты <…> и разрешил (митрополиту Павлу. — Прим.ред.) беспрепятственно отлучаться из села Вороньков для посещения заведений здравоохранения", — сообщил 23 января адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман.Днем ранее неожиданный поворот произошел в уголовном деле другого высокопоставленного иерарха УПЦ — митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана. Он чуть ли не первым из епископата канонической церкви попал под каток репрессивной машины.Осенью 2022 года Служба безопасности Украины (СБУ) провела в доме архиерея обыск: обнаружила "агитационные листовки пророссийского содержания". Ему инкриминировали "попытку свержения конституционного строя", а также "посягательство на территориальную целостность Украины".В пресс-службе силового ведомства заявляли, что располагают "неопровержимыми доказательствами" вины митрополита. Однако какой-либо конкретики избегали. В начале августа главу Тульчинской и Брацлавской епархии приговорили к реальному сроку — пять лет лишения свободы с конфискацией имущества.Адвокаты незамедлительно подали апелляцию. А сам иерарх обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой создать комиссию — чтобы расследовать злоупотребления стороны обвинения в его деле.В итоге 23 января на сайте епархии появилось сообщение: "Суд <…> принял решение провести исследование всех доказательств <…> относительно совершения митрополитом Ионафаном уголовных правонарушений".Избирательность ФемидыНеожиданно сдвинулись с мертвой точки дела, связанные с Киево-Печерской лаврой.С марта прошлого года, когда Министерство культуры в одностороннем порядке разорвало договор аренды с УПЦ (о безвозмездном пользовании частью строений), власти стали активно блокировать доступ на территорию обители, а монахов — выселять.Украинская церковь с расторжением не согласилась и подала иск. То же самое сделали и адвокаты лавры по поводу недопуска верующих в монастырь.Слушания по обоим делам неоднократно переносились по разным причинам. Главным образом из-за того, что чиновники не смогли внятно объяснить, почему закрыли лавру. Лишь ссылались на проведение ревизии и меры безопасности.На 22 января назначили очередное заседание. Минкульт наконец подготовил четкое обоснование своим действиям. Но слушания так и не состоялись — помешала воздушная тревога. В итоге — перенос на февраль.Вместе с тем украинские власти пошли, казалось бы, на совсем невероятное. Окружная прокуратура Киева официально признала: сотрудники полиции незаконно закрыли уголовные дела в отношении действий провокаторов ПЦУ на акциях возле Киево-Печерской лавры. Это означает, что в ближайшее время расследование возобновят.Рейдерам придется отвечать и за свои действия в городе Ладыжине Винницкой области. Группа раскольников 9 января пыталась силой захватить местный Казанский храм: настоятеля жестоко избили и выкинули ночью на мороз, а церковную ограду чуть было не протаранили угнанным бульдозером.В то же время судебная статистика показывает, что уголовные дела по захваченным храмам УПЦ так и остаются открытыми. То же касается преследований духовенства: в общей сложности, по данным СБУ, на скамье подсудимых могут оказаться почти 70 человек (из них 14 — высокопоставленные иерархи).Двуликий ЯнусТочно не известно, что стало причиной более внимательного отношения украинских служителей Фемиды к процессам, связанным с УПЦ. И, как следствие, некоторых послаблений. По одной из версий, повлияли события на международной арене."На Западе факт дискриминации украинских граждан по религиозному признаку уже перестал быть чем-то сомнительным. Об этом говорят открыто. А для украинских властей, во многом зависящих от западных партнеров, это стало неожиданностью", — объясняет религиовед Роман Лункин.В середине ноября состоялось заседание Совбеза ООН, на котором помощник генсека по правам человека Илзе Брандс Кехрис констатировала рост насилия в отношении верующих в стране с февраля 2022 года.Она также призвала власти пересмотреть текст законопроекта № 8371 — о запрете УПЦ как "аффилированной с организацией, зарегистрированной на территории государства-агрессора". Речь о Русской православной церкви Московского патриархата. По мнению Кехрис, в документе не прописаны четко цели предлагаемых ограничений. В аналогичном ключе выступила и Комиссия США по международной религиозной свободе.Угроза принятия законопроекта № 8371 стала поводом для обращения группы юристов-международников к премьеру Великобритании Риши Сунаку, лидеру США Джо Байдену и президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом вмешаться в украинский церковный кризис.А американский правозащитник Роберт Амстердам и вовсе предложил внести в санкционный список США главу украинской службы Госэтнополитики Виктора Еленского — за активное продвижение закона о запрете УПЦ. К слову, именно его ведомство провело по указу Зеленского экспертизу, доказывающую наличие у Украинской церкви связей с РПЦ."Чиновники из Госэтнополитики прекрасно понимают: жесткий вариант ликвидации УПЦ не удался. И в сложившейся ситуации их могут назначить стрелочниками. Поэтому мы все чаще слышим нервные заявления Виктора Еленского о том, что на Украине никакой дискриминации верующих нет", — говорит Роман Лункин.К сожалению, нынешние послабления суда вызваны не альтруизмом, а необходимостью "откатить назад". Но украинские власти не отказались от изначальной цели — полностью подчинить УПЦ государству. А значит, предполагает эксперт, они прибегнут к другим инструментам. Например, начнут переговоры с конкретными иерархами, будут пытаться склонить их к отречению от канонической связи с Москвой и к дрейфу в сторону Константинополя.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

сша, киев, винницкая область, владимир зеленский, риши сунак, служба безопасности украины, джо байден, русская православная церковь, аналитика - религия и мировоззрение