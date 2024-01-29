Рейтинг@Mail.ru
В штабе по вопросам военнопленных Украины заявили о хакерской атаке - РИА Новости, 29.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:19 29.01.2024 (обновлено: 02:41 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/khakery-1924046174.html
В штабе по вопросам военнопленных Украины заявили о хакерской атаке
В штабе по вопросам военнопленных Украины заявили о хакерской атаке - РИА Новости, 29.01.2024
В штабе по вопросам военнопленных Украины заявили о хакерской атаке
Координационный штаб по вопросам военнопленных при Главном управлении разведки Украины сообщил о хакерской атаке на свои информационные ресурсы. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T02:19
2024-01-29T02:41
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245195_0:265:2698:1783_1920x0_80_0_0_51317cdb3c0d6da07665bf92e0b9dc24.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Координационный штаб по вопросам военнопленных при Главном управлении разведки Украины сообщил о хакерской атаке на свои информационные ресурсы. &quot;Сегодня зафиксирована DDoS-атака на информационные ресурсы координационного штаба&quot;, - говорится в сообщении на странице штаба в соцсети Facebook* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская).В штабе добавили, что "на определенное время будет ограничен доступ к некоторым функциям и ресурсам" из соображений безопасности.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230830/khakery-1893253700.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245195_0:12:2698:2036_1920x0_80_0_0_aa3ae3a3027bcb069375023fea3ff111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина
Россия, Украина
В штабе по вопросам военнопленных Украины заявили о хакерской атаке

Штаб по вопросам военнопленных при ГУР Украины заявил о хакерской атаке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Информационные технологии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Координационный штаб по вопросам военнопленных при Главном управлении разведки Украины сообщил о хакерской атаке на свои информационные ресурсы.
«

"Сегодня зафиксирована DDoS-атака на информационные ресурсы координационного штаба", - говорится в сообщении на странице штаба в соцсети Facebook* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская).

В штабе добавили, что "на определенное время будет ограничен доступ к некоторым функциям и ресурсам" из соображений безопасности.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
СМИ: атаковавшие банки Чехии хакеры требовали прекратить поддержку Украины
30 августа 2023, 19:38
 
РоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала