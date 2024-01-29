https://ria.ru/20240129/khakery-1924046174.html

В штабе по вопросам военнопленных Украины заявили о хакерской атаке

В штабе по вопросам военнопленных Украины заявили о хакерской атаке - РИА Новости, 29.01.2024

В штабе по вопросам военнопленных Украины заявили о хакерской атаке

Координационный штаб по вопросам военнопленных при Главном управлении разведки Украины сообщил о хакерской атаке на свои информационные ресурсы. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T02:19

2024-01-29T02:19

2024-01-29T02:41

россия

украина

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Координационный штаб по вопросам военнопленных при Главном управлении разведки Украины сообщил о хакерской атаке на свои информационные ресурсы. "Сегодня зафиксирована DDoS-атака на информационные ресурсы координационного штаба", - говорится в сообщении на странице штаба в соцсети Facebook* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская).В штабе добавили, что "на определенное время будет ограничен доступ к некоторым функциям и ресурсам" из соображений безопасности.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230830/khakery-1893253700.html

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