https://ria.ru/20240129/khakery-1924046174.html
В штабе по вопросам военнопленных Украины заявили о хакерской атаке
В штабе по вопросам военнопленных Украины заявили о хакерской атаке - РИА Новости, 29.01.2024
В штабе по вопросам военнопленных Украины заявили о хакерской атаке
Координационный штаб по вопросам военнопленных при Главном управлении разведки Украины сообщил о хакерской атаке на свои информационные ресурсы. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T02:19
2024-01-29T02:19
2024-01-29T02:41
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Координационный штаб по вопросам военнопленных при Главном управлении разведки Украины сообщил о хакерской атаке на свои информационные ресурсы. "Сегодня зафиксирована DDoS-атака на информационные ресурсы координационного штаба", - говорится в сообщении на странице штаба в соцсети Facebook* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская).В штабе добавили, что "на определенное время будет ограничен доступ к некоторым функциям и ресурсам" из соображений безопасности.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230830/khakery-1893253700.html
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В штабе по вопросам военнопленных Украины заявили о хакерской атаке
Штаб по вопросам военнопленных при ГУР Украины заявил о хакерской атаке