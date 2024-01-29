https://ria.ru/20240129/katastrofa-1924050602.html

"Бездна": в Киеве заговорили о национальной катастрофе

"Бездна": в Киеве заговорили о национальной катастрофе - РИА Новости, 29.01.2024

"Бездна": в Киеве заговорили о национальной катастрофе

Киевский экономист Алексей Кущ назвал нынешнюю демографическую ситуацию на Украине "бездной национальной катастрофы". РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T04:42

2024-01-29T04:42

2024-01-29T04:42

в мире

украина

алексей кущ

элла либанова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839642779_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_a75a8425e533b4bac71c06ebefb9fb08.jpg

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Киевский экономист Алексей Кущ назвал нынешнюю демографическую ситуацию на Украине "бездной национальной катастрофы".Ранее министерство юстиции Украины сообщило, что в 2023 году в стране родились 187,3 тысячи детей."С 2017 года рождаемость на Украине сократилась с 364 тысяч детей в год до 187 тысяч в 2023-м. То есть на 177 тысяч или на 48%", - написал экономист в своем Facebook*, не исключив падения показателя до 150 тысяч.При этом он напомнил, что "на заре" независимости Украины рождаемость превышала 500 тысяч детей ежегодно."То есть за 33 года независимости мы сократили свою динамику воспроизводства нации в три раза! Что это значит? За 30 ближайших лет на Украине появится всего лишь 4,5 миллиона новых украинцев. Это если рождаемость не будет дальше падать (а она будет) и все они доживут до взрослого возраста или не уедут за границу (а часть не доживет или уедет)", - предупредил Кущ.В результате, по его словам, через 30 лет "основу" страны будет составлять менее четырех миллионов молодых граждан, а "в реальности" этот показатель составит два-три миллиона."Это и есть бездна национальной катастрофы, в которую мы смотрели все эти годы до войны и смеялись с нее. А как известно, если смотреть долго в бездну, то однажды она взглянет на тебя", - заявил экономист.Как добавил автор, многим украинским лидерам общественного мнения "нужно прочитать хотя бы недельные курсы по демографии".Ранее академик Элла Либанова из Национальной академии наук Украины заявила о риске попадания страны в "спираль смерти" из-за демографического кризиса. В конце июля 2023 года аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных на Украине, сообщил, что рождаемость в стране достигла самого низкого уровня за все годы независимости.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923577287.html

https://ria.ru/20240127/sluzhba-1923852902.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, алексей кущ, элла либанова