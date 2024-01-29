https://ria.ru/20240129/izvinenie-1924050162.html

Кисида извинился за финансовый скандал в Либерально-демократической партии

Кисида извинился за финансовый скандал в Либерально-демократической партии - РИА Новости, 29.01.2024

Кисида извинился за финансовый скандал в Либерально-демократической партии

Премьер-министр Японии Фумио Кисида извинился за скандал, разразившийся вокруг сокрытия партийных средств фракциями и депутатами в Либерально-демократической... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T04:16

2024-01-29T04:16

2024-01-29T07:17

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ТОКИО, 29 янв – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида извинился за скандал, разразившийся вокруг сокрытия партийных средств фракциями и депутатами в Либерально-демократической партии, председателем которой он является.С извинений он начал свое выступление на бюджетном комитете нижней палаты парламента, который собрался специально чтобы заслушать премьера и членов его кабинета по поводу скандала. Трансляция идет в прямом эфире на сайте палаты."Прежде всего как председатель Либерально-демократической партии я хочу принести глубокие извинения от всего сердца за ряд инцидентов вокруг политических средств партии, что подорвало доверие народа и привело к чрезвычайно серьезной ситуации", - сказал Кисида.Он перечислил, что в результате скандала со своими постами расстались 4 министра и 6 заместителей министра, и заявил, что чувствует свою глубокую ответственность за происшедшее.Кроме того, Кисида сообщил, что финансовые документы в связи с неуказанными "теневыми" суммами вынуждены были исправить более 37 депутатов от ЛДП: более 30 от фракции экс-премьер-министра Синдзо Абэ и 7 от фракции Тосихиро Никая.Особый отдел Токийской прокуратуры ведет расследование о сокрытии средств, полученных фракциями правящей Либерально-демократической партии Японии от собраний для сбора денег для партии с участием ее политиков. Билеты на эти собрания часто покупают представители крупного японского бизнеса. Для того чтобы система не превратилась в подкуп политиков или фракции, по закону если сумма взноса превысила 200 тысяч иен (1,3 тысячи долларов), то в книгу отчетности должны быть вписаны имена дарителей и суммы.Однако выяснилось, что в отчетности самой крупной фракции экс-премьер-министра Японии Абэ, а также фракции Тосихиро Никая и даже фракции премьер-министра Фумио Кисиды в финансовой отчетности были указаны не все полученные деньги.Более того, дальнейшее расследование показало, что если политик собирал сумму, превышающую установленную фракцией норму (норма все время росла, на прошлый год во фракции Абэ она составляла 5 миллионов иен (34 тысячи долларов) за 250 входных билетов), ему возвращался "откат" излишка. Эти суммы также не указывались ни в партийных документах, ни в отчетности самих депутатов. Суммы "откатов" у ряда депутатов исчислялись десятками миллионов иен, что соответствует сотням тысяч долларов США.Скандал стоил постов четырем министрам, шести заместителям министра и трем членам руководства партии. На сегодняшний день прокуратурой возбуждены уголовные дела на 10 человек, включая трех депутатов, бухгалтеров фракций и секретарей политиков.При этом сами политики, замешанные в скандале, вышли сухими из воды, так как следственным органам не удалось выявить признаки сговора с арестованными бухгалтерами. Это бывший генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно, экс-генеральный секретарь ЛДП в палате советников и экс-министр экономики, отвечавший при Синдзо Абэ и за экономические связи с Россией, Хиросигэ Сэко, экс-председатель комитета по взаимодействию с парламентом Цуёси Такаги, экс-глава политсовета партии Коити Хагиуда, экс-министр экономики Ясутоси Нисимура, бывший глава политсовета ЛДП Хакубун Симомура, бывший министр образования и науки Рю Сионоя и бывший генеральный секретарь партии Тосихиро Никаи. Первые пять из них потеряли свои посты в конце прошлого года в связи со скандалом.Скандал привел к роспуску четырех из 6 фракций партии, усилились движения по выходу перспективных политиков из оставшихся двух фракций.

https://ria.ru/20240122/yaponiya-1922687031.html

https://ria.ru/20240122/yaponiya-1922689632.html

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япония, сша, россия, фумио кисида, синдзо абэ, хирокадзу мацуно, в мире