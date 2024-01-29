https://ria.ru/20240129/ivl-1924084418.html

Российский аппарат ИВЛ успешно прошел войсковые испытания

Российский аппарат ИВЛ успешно прошел войсковые испытания - РИА Новости, 29.01.2024

Российский аппарат ИВЛ успешно прошел войсковые испытания

Российский аппарат искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) "Авента-М" производства КРЭТ (входит в "Ростех") испытали по аналогу войсковых спецификаций, но... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T11:07

2024-01-29T11:07

2024-01-29T11:07

безопасность

россия

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российский аппарат искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) "Авента-М" производства КРЭТ (входит в "Ростех") испытали по аналогу войсковых спецификаций, но гражданский аппарат выдержал тесты и продолжил работать, следует из видео, опубликованного госкорпорацией "Ростех" в рамках проекта "Наш краш". Испытания военной техники проводятся при максимальных вредоносных факторах и предельных условиях среды. Эти тесты в разы суровее испытаний гражданской продукции. Как обычно говорят сами военные, на этой технике им воевать, поэтому она не имеет права подвести в самых жестких боевых условиях. В ролике "Ростеха" аппарат "Авента-М", который по техническому заданию рассчитан на эксплуатацию в стандартных условиях больницы или кареты скорой помощи, подвергли аналогу воздействия на войсковых тестах. Сначала аппарат облили водой, затем скинули с высоты более 1 метра, отчего у него треснула крышка корпуса. После подвергли перегрузке в 10 g и растрясли на вибростенде, имитирующем предельные режимы работы аппаратуры внутри военной техники - например, в ударном вертолёте, где тряска достигает существенных значений. На определённых режимах, по опыту корреспондента РИА Новости, в военных вертолетах от вибрации "зуб на зуб не попадает" и трясется кожа на лице. Затем "Авенту-М" заморозили до -60 градусов Цельсия и снова разморозили - на охлажденном корпусе аппарата вода превратилась в сосульки. После аппарат грели газовой ручной горелкой, оплавив панели его корпуса. В результате загорелся брезент, на котором стоял аппарат. Все это время "Авента-М" продолжала работать на своем аккумуляторе, исправно накачивая воздухом имитатор легкого. Как отметил учувствовавший в проекте врач-реаниматолог, аппараты "Авента-М" в условиях реанимации не уступают по качеству лучшим западным образцам и демонстрируют ровно те же показатели выживаемости пациентов.

https://ria.ru/20230427/front-1868044974.html

https://ria.ru/20231109/drony-1908295937.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия