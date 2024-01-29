https://ria.ru/20240129/himars-1924134958.html

СМИ: российская армия научилась противостоять HIMARS и ATACMS

СМИ: российская армия научилась противостоять HIMARS и ATACMS - РИА Новости, 29.01.2024

СМИ: российская армия научилась противостоять HIMARS и ATACMS

Американский журнал Foreign Affairs указал на то, что эффективность использования Украиной РСЗО HIMARS снизилась из-за того, что российские силы научились... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T14:17

2024-01-29T14:17

2024-01-29T14:18

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Американский журнал Foreign Affairs указал на то, что эффективность использования Украиной РСЗО HIMARS снизилась из-за того, что российские силы научились противостоять наведению по GPS, на основе которого также работают установки ATACMS. В середине октября 2023 года президент РФ Владимир Путин назвал решение США поставить ракеты ATACMS Украине очередной ошибкой. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения не в состоянии, а Россия сможет отражать эти атаки. Газета Washington Post позднее писала, что ракеты ATACMS и кассетные снаряды не оказали переломного влияния на ход украинского контрнаступления. По информации издания, в настоящее время использование Киевом HIMARS менее эффективно, чем раньше, отчасти из-за того, что Россия стала в меньшей степени полагаться на крупные узлы снабжения в пределах досягаемости оружия, а также научилась глушить сигналы GPS. Как отмечает Foreign Affairs, и HIMARS и ATACMS используют эти сигналы для наведения. "Россияне уже доказали, что умеют противостоять GPS-наведению", - пишет журнал. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240102/vsu-1919522020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, украина, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы рф