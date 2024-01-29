СМИ: российская армия научилась противостоять HIMARS и ATACMS
Foreign Affairs: армия России глушит сигналы GPS и противостоит работе HIMARS
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua SechserРеактивная система залпового огня HIMARS
Реактивная система залпового огня HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Американский журнал Foreign Affairs указал на то, что эффективность использования Украиной РСЗО HIMARS снизилась из-за того, что российские силы научились противостоять наведению по GPS, на основе которого также работают установки ATACMS.
В середине октября 2023 года президент РФ Владимир Путин назвал решение США поставить ракеты ATACMS Украине очередной ошибкой. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения не в состоянии, а Россия сможет отражать эти атаки. Газета Washington Post позднее писала, что ракеты ATACMS и кассетные снаряды не оказали переломного влияния на ход украинского контрнаступления.
По информации издания, в настоящее время использование Киевом HIMARS менее эффективно, чем раньше, отчасти из-за того, что Россия стала в меньшей степени полагаться на крупные узлы снабжения в пределах досягаемости оружия, а также научилась глушить сигналы GPS. Как отмечает Foreign Affairs, и HIMARS и ATACMS используют эти сигналы для наведения. "Россияне уже доказали, что умеют противостоять GPS-наведению", - пишет журнал.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.