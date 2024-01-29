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Лихачев выразил надежду на переговоры с Гросси в середине февраля - РИА Новости, 29.01.2024
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14:38 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/grossi-1924140880.html
Лихачев выразил надежду на переговоры с Гросси в середине февраля
Лихачев выразил надежду на переговоры с Гросси в середине февраля - РИА Новости, 29.01.2024
Лихачев выразил надежду на переговоры с Гросси в середине февраля
Глава Росатома Алексей Лихачев рассчитывает, что переговоры с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси состоятся в середине февраля. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T14:38
2024-01-29T14:38
в мире
россия
алексей лихачев
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
рафаэль гросси
запорожская аэс
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СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Глава Росатома Алексей Лихачев рассчитывает, что переговоры с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси состоятся в середине февраля. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что Гросси намерен посетить Россию, где запланированы межведомственные консультации и его визит на Запорожскую АЭС. "Конечно, буду (встречаться с Гросси). Мы надеемся, что (глава МАГАТЭ приедет) в середине месяца", - сказал Лихачев журналистам, отвечая на вопросы о том, будет ли он встречаться с Гросси и когда ожидаются переговоры.Он отметил, что повестка предстоящих переговоров с Гросси будет самой широкой. "От практических вопросов участия России в МАГАТЭ, до серьезных вопросов ядерной безопасности в целом, в частности на объектах, которые мы строим, которыми мы владеем, управляем. До этого Гросси планирует съездить на Запорожскую атомную станцию, возглавить очередную ротацию. И подведём очередные итоги, в том числе о работе миссии и его личных визитов на Запорожскую станцию", - сказал Лихачев.
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в мире, россия, алексей лихачев, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", рафаэль гросси, запорожская аэс
В мире, Россия, Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС
Лихачев выразил надежду на переговоры с Гросси в середине февраля

Лихачев: в середине февраля ожидаются переговоры с Гросси по широкой повестке

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный директор корпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор корпорации Росатом Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости
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Генеральный директор корпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Глава Росатома Алексей Лихачев рассчитывает, что переговоры с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси состоятся в середине февраля.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что Гросси намерен посетить Россию, где запланированы межведомственные консультации и его визит на Запорожскую АЭС.
"Конечно, буду (встречаться с Гросси). Мы надеемся, что (глава МАГАТЭ приедет) в середине месяца", - сказал Лихачев журналистам, отвечая на вопросы о том, будет ли он встречаться с Гросси и когда ожидаются переговоры.
Он отметил, что повестка предстоящих переговоров с Гросси будет самой широкой. "От практических вопросов участия России в МАГАТЭ, до серьезных вопросов ядерной безопасности в целом, в частности на объектах, которые мы строим, которыми мы владеем, управляем. До этого Гросси планирует съездить на Запорожскую атомную станцию, возглавить очередную ротацию. И подведём очередные итоги, в том числе о работе миссии и его личных визитов на Запорожскую станцию", - сказал Лихачев.
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В миреРоссияАлексей ЛихачевМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Рафаэль ГроссиЗапорожская АЭС
 
 
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