https://ria.ru/20240129/grossi-1924140880.html

Лихачев выразил надежду на переговоры с Гросси в середине февраля

Лихачев выразил надежду на переговоры с Гросси в середине февраля - РИА Новости, 29.01.2024

Лихачев выразил надежду на переговоры с Гросси в середине февраля

Глава Росатома Алексей Лихачев рассчитывает, что переговоры с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси состоятся в середине февраля. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T14:38

2024-01-29T14:38

2024-01-29T14:38

в мире

россия

алексей лихачев

магатэ

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

рафаэль гросси

запорожская аэс

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СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Глава Росатома Алексей Лихачев рассчитывает, что переговоры с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси состоятся в середине февраля. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что Гросси намерен посетить Россию, где запланированы межведомственные консультации и его визит на Запорожскую АЭС. "Конечно, буду (встречаться с Гросси). Мы надеемся, что (глава МАГАТЭ приедет) в середине месяца", - сказал Лихачев журналистам, отвечая на вопросы о том, будет ли он встречаться с Гросси и когда ожидаются переговоры.Он отметил, что повестка предстоящих переговоров с Гросси будет самой широкой. "От практических вопросов участия России в МАГАТЭ, до серьезных вопросов ядерной безопасности в целом, в частности на объектах, которые мы строим, которыми мы владеем, управляем. До этого Гросси планирует съездить на Запорожскую атомную станцию, возглавить очередную ротацию. И подведём очередные итоги, в том числе о работе миссии и его личных визитов на Запорожскую станцию", - сказал Лихачев.

https://ria.ru/20240120/zaes-1922518833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, алексей лихачев, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", рафаэль гросси, запорожская аэс