Лихачев выразил надежду на переговоры с Гросси в середине февраля
Лихачев: в середине февраля ожидаются переговоры с Гросси по широкой повестке
© РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный директор корпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор корпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Глава Росатома Алексей Лихачев рассчитывает, что переговоры с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси состоятся в середине февраля.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что Гросси намерен посетить Россию, где запланированы межведомственные консультации и его визит на Запорожскую АЭС.
"Конечно, буду (встречаться с Гросси). Мы надеемся, что (глава МАГАТЭ приедет) в середине месяца", - сказал Лихачев журналистам, отвечая на вопросы о том, будет ли он встречаться с Гросси и когда ожидаются переговоры.
Он отметил, что повестка предстоящих переговоров с Гросси будет самой широкой. "От практических вопросов участия России в МАГАТЭ, до серьезных вопросов ядерной безопасности в целом, в частности на объектах, которые мы строим, которыми мы владеем, управляем. До этого Гросси планирует съездить на Запорожскую атомную станцию, возглавить очередную ротацию. И подведём очередные итоги, в том числе о работе миссии и его личных визитов на Запорожскую станцию", - сказал Лихачев.