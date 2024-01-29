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Более 250 бизнесменов МО зарегистрировали ИП на госуслугах за неделю - РИА Новости, 29.01.2024
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Новости Подмосковья
 
15:49 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/gosuslugi-1924163857.html
Более 250 бизнесменов МО зарегистрировали ИП на госуслугах за неделю
Более 250 бизнесменов МО зарегистрировали ИП на госуслугах за неделю - РИА Новости, 29.01.2024
Более 250 бизнесменов МО зарегистрировали ИП на госуслугах за неделю
В мингосуправления Подмосковья рассказали о регистрации ИП на региональном сайте "Госуслуги" более 250 предпринимателями. Кроме того, за минувшую неделю портал... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T15:49
2024-01-29T15:49
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В мингосуправления Подмосковья рассказали о регистрации ИП на региональном сайте "Госуслуги" более 250 предпринимателями. Кроме того, за минувшую неделю портал пополнился более 200 юридическими лицами, сообщил телеканал “360”.Владельцы бизнеса могут пользоваться услугами комплексного сервиса взаимодействия с надзорными органами и оформлением субсидий в режиме онлайн при наличии подтвержденной учетной записи ЕСИА.Всего за минувшую неделю региональным порталом "Госуслуги" воспользовались более 126,7 тысячи жителей Подмосковья. Чаще всего граждане запрашивали выписку из домовой книги.В перечень популярных услуг вошли подача заявлений на участие в ЕГЭ, выдача и замена социальных карт, аттестация педагогических работников, запись в кружки и секции. Портал дает возможность получить в электронном виде более 300 услуг.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 250 бизнесменов МО зарегистрировали ИП на госуслугах за неделю

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В мингосуправления Подмосковья рассказали о регистрации ИП на региональном сайте "Госуслуги" более 250 предпринимателями. Кроме того, за минувшую неделю портал пополнился более 200 юридическими лицами, сообщил телеканал “360”.
Владельцы бизнеса могут пользоваться услугами комплексного сервиса взаимодействия с надзорными органами и оформлением субсидий в режиме онлайн при наличии подтвержденной учетной записи ЕСИА.
Всего за минувшую неделю региональным порталом "Госуслуги" воспользовались более 126,7 тысячи жителей Подмосковья. Чаще всего граждане запрашивали выписку из домовой книги.
В перечень популярных услуг вошли подача заявлений на участие в ЕГЭ, выдача и замена социальных карт, аттестация педагогических работников, запись в кружки и секции. Портал дает возможность получить в электронном виде более 300 услуг.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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