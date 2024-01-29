https://ria.ru/20240129/gosuslugi-1924163857.html

Более 250 бизнесменов МО зарегистрировали ИП на госуслугах за неделю

Более 250 бизнесменов МО зарегистрировали ИП на госуслугах за неделю - РИА Новости, 29.01.2024

Более 250 бизнесменов МО зарегистрировали ИП на госуслугах за неделю

В мингосуправления Подмосковья рассказали о регистрации ИП на региональном сайте "Госуслуги" более 250 предпринимателями. Кроме того, за минувшую неделю портал... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T15:49

2024-01-29T15:49

2024-01-29T15:49

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В мингосуправления Подмосковья рассказали о регистрации ИП на региональном сайте "Госуслуги" более 250 предпринимателями. Кроме того, за минувшую неделю портал пополнился более 200 юридическими лицами, сообщил телеканал “360”.Владельцы бизнеса могут пользоваться услугами комплексного сервиса взаимодействия с надзорными органами и оформлением субсидий в режиме онлайн при наличии подтвержденной учетной записи ЕСИА.Всего за минувшую неделю региональным порталом "Госуслуги" воспользовались более 126,7 тысячи жителей Подмосковья. Чаще всего граждане запрашивали выписку из домовой книги.В перечень популярных услуг вошли подача заявлений на участие в ЕГЭ, выдача и замена социальных карт, аттестация педагогических работников, запись в кружки и секции. Портал дает возможность получить в электронном виде более 300 услуг.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)