https://ria.ru/20240129/gaza-1924076977.html

СМИ сообщили о тайном обсуждении послевоенного устройства Газы в Эр-Рияде

СМИ сообщили о тайном обсуждении послевоенного устройства Газы в Эр-Рияде - РИА Новости, 29.01.2024

СМИ сообщили о тайном обсуждении послевоенного устройства Газы в Эр-Рияде

Руководители служб безопасности из Саудовской Аравии, Иордании, Египта и Палестины десять дней назад тайно встретились в Эр-Рияде, чтобы скоординировать планы... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T10:27

2024-01-29T10:27

2024-01-29T10:27

в мире

саудовская аравия

израиль

иордания

махмуд аббас

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Руководители служб безопасности из Саудовской Аравии, Иордании, Египта и Палестины десять дней назад тайно встретились в Эр-Рияде, чтобы скоординировать планы послевоенного устройства в секторе Газа и обсудить способы привлечения Палестинской национальной администрации (ПНА) к управлению анклавом, сообщает портал Axios со ссылкой на информированные источники. Встречу в Эр-Рияде принимал советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан. К нему присоединились глава палестинской службы общей разведки Маджид Фарадж и его египетские и иорданские коллеги, сообщили источники. Как сообщают источники, представители Саудовской Аравии, Египта и Иордании заявили Фараджу, что ПНА необходимо провести серьезные реформы, которые позволят ей активизировать свое политическое лидерство. Согласно одной из просьб, в случае формирования нового палестинского правительства премьер-министр должен получить часть полномочий, которые в последние годы были замкнуты на палестинском президенте Махмуде Аббасе. Саудовцы, египтяне и иорданцы подчеркнули, что эти реформы необходимы для того, чтобы ПНА смогла вернуться к управлению Газой после послевоенного переходного периода, сказал один из источников. Как отмечает издание, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает против того, чтобы ПНА играла какую-либо роль в сектора Газа, но не предлагает альтернативы. Глава генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви предупредил правительство, что военные успехи в Газе могут оказаться безрезультатными без дипломатического плана. Саудовский советник по национальной безопасности заявил на встрече, что королевство по-прежнему заинтересовано в нормализации отношений с Израилем в обмен на практические шаги к созданию палестинского государства, даже если оно не возникнет немедленно. По словам источников, некоторые участники встречи проинформировали американских и израильских чиновников о ее содержании.

https://ria.ru/20240128/peremirie-1924035225.html

https://ria.ru/20240128/vstrecha-1924027292.html

саудовская аравия

израиль

иордания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, саудовская аравия, израиль, иордания, махмуд аббас, биньямин нетаньяху