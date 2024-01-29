https://ria.ru/20240129/gaza-1924076977.html
СМИ сообщили о тайном обсуждении послевоенного устройства Газы в Эр-Рияде
СМИ сообщили о тайном обсуждении послевоенного устройства Газы в Эр-Рияде - РИА Новости, 29.01.2024
СМИ сообщили о тайном обсуждении послевоенного устройства Газы в Эр-Рияде
Руководители служб безопасности из Саудовской Аравии, Иордании, Египта и Палестины десять дней назад тайно встретились в Эр-Рияде, чтобы скоординировать планы... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T10:27
2024-01-29T10:27
2024-01-29T10:27
в мире
саудовская аравия
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махмуд аббас
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Руководители служб безопасности из Саудовской Аравии, Иордании, Египта и Палестины десять дней назад тайно встретились в Эр-Рияде, чтобы скоординировать планы послевоенного устройства в секторе Газа и обсудить способы привлечения Палестинской национальной администрации (ПНА) к управлению анклавом, сообщает портал Axios со ссылкой на информированные источники. Встречу в Эр-Рияде принимал советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан. К нему присоединились глава палестинской службы общей разведки Маджид Фарадж и его египетские и иорданские коллеги, сообщили источники. Как сообщают источники, представители Саудовской Аравии, Египта и Иордании заявили Фараджу, что ПНА необходимо провести серьезные реформы, которые позволят ей активизировать свое политическое лидерство. Согласно одной из просьб, в случае формирования нового палестинского правительства премьер-министр должен получить часть полномочий, которые в последние годы были замкнуты на палестинском президенте Махмуде Аббасе. Саудовцы, египтяне и иорданцы подчеркнули, что эти реформы необходимы для того, чтобы ПНА смогла вернуться к управлению Газой после послевоенного переходного периода, сказал один из источников. Как отмечает издание, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает против того, чтобы ПНА играла какую-либо роль в сектора Газа, но не предлагает альтернативы. Глава генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви предупредил правительство, что военные успехи в Газе могут оказаться безрезультатными без дипломатического плана. Саудовский советник по национальной безопасности заявил на встрече, что королевство по-прежнему заинтересовано в нормализации отношений с Израилем в обмен на практические шаги к созданию палестинского государства, даже если оно не возникнет немедленно. По словам источников, некоторые участники встречи проинформировали американских и израильских чиновников о ее содержании.
https://ria.ru/20240128/peremirie-1924035225.html
https://ria.ru/20240128/vstrecha-1924027292.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, саудовская аравия, израиль, иордания, махмуд аббас, биньямин нетаньяху
В мире, Саудовская Аравия, Израиль, Иордания, Махмуд Аббас, Биньямин Нетаньяху
СМИ сообщили о тайном обсуждении послевоенного устройства Газы в Эр-Рияде
Axios: в Эр-Рияде тайно обсудили планы послевоенного устройства в секторе Газа
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Руководители служб безопасности из Саудовской Аравии, Иордании, Египта и Палестины десять дней назад тайно встретились в Эр-Рияде, чтобы скоординировать планы послевоенного устройства в секторе Газа и обсудить способы привлечения Палестинской национальной администрации (ПНА) к управлению анклавом, сообщает портал Axios со ссылкой на информированные источники.
Встречу в Эр-Рияде принимал советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан. К нему присоединились глава палестинской службы общей разведки Маджид Фарадж и его египетские и иорданские коллеги, сообщили источники.
Как сообщают источники, представители Саудовской Аравии, Египта и Иордании заявили Фараджу, что ПНА необходимо провести серьезные реформы, которые позволят ей активизировать свое политическое лидерство. Согласно одной из просьб, в случае формирования нового палестинского правительства премьер-министр должен получить часть полномочий, которые в последние годы были замкнуты на палестинском президенте Махмуде Аббасе
.
Саудовцы, египтяне и иорданцы подчеркнули, что эти реформы необходимы для того, чтобы ПНА смогла вернуться к управлению Газой после послевоенного переходного периода, сказал один из источников.
СМИ: глава ЦРУ, чиновники из Египта и Израиля обсудили перемирие в Газе
Как отмечает издание, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
выступает против того, чтобы ПНА играла какую-либо роль в сектора Газа, но не предлагает альтернативы. Глава генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви предупредил правительство, что военные успехи в Газе могут оказаться безрезультатными без дипломатического плана.
Саудовский советник по национальной безопасности заявил на встрече, что королевство по-прежнему заинтересовано в нормализации отношений с Израилем в обмен на практические шаги к созданию палестинского государства, даже если оно не возникнет немедленно.
По словам источников, некоторые участники встречи проинформировали американских и израильских чиновников о ее содержании.
Офис Нетаньяху заявил о "конструктивной встрече" по Газе в Европе