https://ria.ru/20240129/garibashvili-1924169577.html

Гарибашвили объявил об уходе с поста премьера Грузии

Гарибашвили объявил об уходе с поста премьера Грузии - РИА Новости, 29.01.2024

Гарибашвили объявил об уходе с поста премьера Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что покидает свой пост и становится председателем правящей партии "Грузинская мечта". РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T16:06

2024-01-29T16:06

2024-01-29T16:55

в мире

грузия

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 29 янв — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что покидает свой пост и становится председателем правящей партии "Грузинская мечта"."Дорогие друзья, хочу сообщить, что сегодня я ухожу с поста премьер-министра", — сказал он на брифинге.По словам политика, он получил от политсовета "Грузинской мечты" предложение занять пост председателя партии. "На политсовете мы рассматривали возможность, чтобы я оставался на посту премьера до лета, до начала предвыборной кампании, но я предпочел принять это решение сейчас. <…> Желаю успехов новому премьеру. Для меня большая честь продолжить работу в партии, принять активное участие в предвыборной кампании", — добавил Гарибашвили.О возможном уходе политика с поста сегодня сообщала телекомпания "Имеди". По информации СМИ, он поменяется должностями с главой правящей партии "Грузинская мечта" Ираклием Кобахидзе, который, в свою очередь, возглавит правительство.Как заявил вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе в эфире "Имеди", Кобахидзе рассматривают на пост кандидата в премьер-министры. По его словам, на днях пройдет заседание политсовета, а 1 февраля — съезд партии, где будет официально оформят кандидатуру политика.Причиной таких возможных изменений грузинские СМИ считают приближение парламентских выборов в стране, которые состоятся 26 октября. Впервые они пройдут только по пропорциональной системе с барьером в пять процентов.В первый раз Гарибашвили занял пост премьера Грузии в 2013 году, сменив на этой должности основателя "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили, но 30 декабря 2015-го подал в отставку. В премьерском кресле его сменил Георгий Квирикашвили. Затем Гарибашвили возглавлял Минобороны Грузии, а пост премьера занял во второй раз 22 февраля 2021 года, сменив Георгия Гахарию.

https://ria.ru/20240126/gruziya-1923620049.html

https://ria.ru/20231230/ivanishvili-1919124341.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, грузия, ираклий гарибашвили