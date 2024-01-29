https://ria.ru/20240129/garibashvili-1924169577.html
Гарибашвили объявил об уходе с поста премьера Грузии
Гарибашвили объявил об уходе с поста премьера Грузии - РИА Новости, 29.01.2024
Гарибашвили объявил об уходе с поста премьера Грузии
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что покидает свой пост и становится председателем правящей партии "Грузинская мечта". РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T16:06
2024-01-29T16:06
2024-01-29T16:55
в мире
грузия
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 29 янв — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что покидает свой пост и становится председателем правящей партии "Грузинская мечта"."Дорогие друзья, хочу сообщить, что сегодня я ухожу с поста премьер-министра", — сказал он на брифинге.По словам политика, он получил от политсовета "Грузинской мечты" предложение занять пост председателя партии. "На политсовете мы рассматривали возможность, чтобы я оставался на посту премьера до лета, до начала предвыборной кампании, но я предпочел принять это решение сейчас. <…> Желаю успехов новому премьеру. Для меня большая честь продолжить работу в партии, принять активное участие в предвыборной кампании", — добавил Гарибашвили.О возможном уходе политика с поста сегодня сообщала телекомпания "Имеди". По информации СМИ, он поменяется должностями с главой правящей партии "Грузинская мечта" Ираклием Кобахидзе, который, в свою очередь, возглавит правительство.Как заявил вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе в эфире "Имеди", Кобахидзе рассматривают на пост кандидата в премьер-министры. По его словам, на днях пройдет заседание политсовета, а 1 февраля — съезд партии, где будет официально оформят кандидатуру политика.Причиной таких возможных изменений грузинские СМИ считают приближение парламентских выборов в стране, которые состоятся 26 октября. Впервые они пройдут только по пропорциональной системе с барьером в пять процентов.В первый раз Гарибашвили занял пост премьера Грузии в 2013 году, сменив на этой должности основателя "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили, но 30 декабря 2015-го подал в отставку. В премьерском кресле его сменил Георгий Квирикашвили. Затем Гарибашвили возглавлял Минобороны Грузии, а пост премьера занял во второй раз 22 февраля 2021 года, сменив Георгия Гахарию.
https://ria.ru/20240126/gruziya-1923620049.html
https://ria.ru/20231230/ivanishvili-1919124341.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, ираклий гарибашвили
В мире, Грузия, Ираклий Гарибашвили
Гарибашвили объявил об уходе с поста премьера Грузии
Гарибашвили заявил, что сегодня покинет пост премьер-министра Грузии
ТБИЛИСИ, 29 янв — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что покидает свой пост и становится председателем правящей партии "Грузинская мечта".
«
"Дорогие друзья, хочу сообщить, что сегодня я ухожу с поста премьер-министра", — сказал он на брифинге.
По словам политика, он получил от политсовета "Грузинской мечты" предложение занять пост председателя партии.
"На политсовете мы рассматривали возможность, чтобы я оставался на посту премьера до лета, до начала предвыборной кампании, но я предпочел принять это решение сейчас. <…> Желаю успехов новому премьеру. Для меня большая честь продолжить работу в партии, принять активное участие в предвыборной кампании", — добавил Гарибашвили.
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О возможном уходе политика с поста сегодня сообщала телекомпания "Имеди". По информации СМИ, он поменяется должностями с главой правящей партии "Грузинская мечта" Ираклием Кобахидзе
, который, в свою очередь, возглавит правительство.
Как заявил вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе в эфире "Имеди", Кобахидзе рассматривают на пост кандидата в премьер-министры. По его словам, на днях пройдет заседание политсовета, а 1 февраля — съезд партии, где будет официально оформят кандидатуру политика.
Причиной таких возможных изменений грузинские СМИ считают приближение парламентских выборов в стране, которые состоятся 26 октября. Впервые они пройдут только по пропорциональной системе с барьером в пять процентов.
В первый раз Гарибашвили занял пост премьера Грузии в 2013 году, сменив на этой должности основателя "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили
, но 30 декабря 2015-го подал в отставку. В премьерском кресле его сменил Георгий Квирикашвили
. Затем Гарибашвили возглавлял Минобороны Грузии, а пост премьера занял во второй раз 22 февраля 2021 года, сменив Георгия Гахарию
.
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