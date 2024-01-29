https://ria.ru/20240129/gaiti-1924058715.html

Оппозиция Гаити призвала выходить на протесты, пишут СМИ

Оппозиция Гаити призвала выходить на протесты, пишут СМИ - РИА Новости, 29.01.2024

Оппозиция Гаити призвала выходить на протесты, пишут СМИ

Лидер радикальной оппозиционной платформы Гаити "Пити Десалин" и бывший сенатор Жан-Шарль Моиз призвал население страны выходить на демонстрации с целью... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T08:11

2024-01-29T08:11

2024-01-29T08:11

в мире

гаити

ариэль анри

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Лидер радикальной оппозиционной платформы Гаити "Пити Десалин" и бывший сенатор Жан-Шарль Моиз призвал население страны выходить на демонстрации с целью смещения действующего правительства Ариэля Анри, сообщает издание Haiti Libre. "Моиз подчеркнул цель демонстраций: сместить правительство Анри и положить конец доминированию буржуазии", - пишет издание. По данным издания, Моиз призвал население блокировать все госучреждения и "исключил возможность мирных демонстраций". Издание указывает, что радикальная оппозиция планирует "парализовать" Гаити посредством этих демонстраций, которые Моиз призвал начать 29 января по всей территории страны. Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.

https://ria.ru/20231019/gaiti-1903736797.html

гаити

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, гаити, ариэль анри