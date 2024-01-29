Оппозиция Гаити призвала выходить на протесты, пишут СМИ
Haiti Libre: оппозиция Гаити призвала к протестам для смещения правительства
© AP Photo / Richard PierrinАкция протеста на Гаити
© AP Photo / Richard Pierrin
Акция протеста на Гаити. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Лидер радикальной оппозиционной платформы Гаити "Пити Десалин" и бывший сенатор Жан-Шарль Моиз призвал население страны выходить на демонстрации с целью смещения действующего правительства Ариэля Анри, сообщает издание Haiti Libre.
"Моиз подчеркнул цель демонстраций: сместить правительство Анри и положить конец доминированию буржуазии", - пишет издание.
По данным издания, Моиз призвал население блокировать все госучреждения и "исключил возможность мирных демонстраций".
Издание указывает, что радикальная оппозиция планирует "парализовать" Гаити посредством этих демонстраций, которые Моиз призвал начать 29 января по всей территории страны.
Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.