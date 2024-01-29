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Оппозиция Гаити призвала выходить на протесты, пишут СМИ - РИА Новости, 29.01.2024
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08:11 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/gaiti-1924058715.html
Оппозиция Гаити призвала выходить на протесты, пишут СМИ
Оппозиция Гаити призвала выходить на протесты, пишут СМИ - РИА Новости, 29.01.2024
Оппозиция Гаити призвала выходить на протесты, пишут СМИ
Лидер радикальной оппозиционной платформы Гаити "Пити Десалин" и бывший сенатор Жан-Шарль Моиз призвал население страны выходить на демонстрации с целью... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T08:11
2024-01-29T08:11
в мире
гаити
ариэль анри
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Лидер радикальной оппозиционной платформы Гаити "Пити Десалин" и бывший сенатор Жан-Шарль Моиз призвал население страны выходить на демонстрации с целью смещения действующего правительства Ариэля Анри, сообщает издание Haiti Libre. "Моиз подчеркнул цель демонстраций: сместить правительство Анри и положить конец доминированию буржуазии", - пишет издание. По данным издания, Моиз призвал население блокировать все госучреждения и "исключил возможность мирных демонстраций". Издание указывает, что радикальная оппозиция планирует "парализовать" Гаити посредством этих демонстраций, которые Моиз призвал начать 29 января по всей территории страны. Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.
https://ria.ru/20231019/gaiti-1903736797.html
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в мире, гаити, ариэль анри
В мире, Гаити, Ариэль Анри
Оппозиция Гаити призвала выходить на протесты, пишут СМИ

Haiti Libre: оппозиция Гаити призвала к протестам для смещения правительства

© AP Photo / Richard PierrinАкция протеста на Гаити
Акция протеста на Гаити - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / Richard Pierrin
Акция протеста на Гаити. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Лидер радикальной оппозиционной платформы Гаити "Пити Десалин" и бывший сенатор Жан-Шарль Моиз призвал население страны выходить на демонстрации с целью смещения действующего правительства Ариэля Анри, сообщает издание Haiti Libre.
"Моиз подчеркнул цель демонстраций: сместить правительство Анри и положить конец доминированию буржуазии", - пишет издание.
По данным издания, Моиз призвал население блокировать все госучреждения и "исключил возможность мирных демонстраций".
Издание указывает, что радикальная оппозиция планирует "парализовать" Гаити посредством этих демонстраций, которые Моиз призвал начать 29 января по всей территории страны.
Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.
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