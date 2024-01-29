https://ria.ru/20240129/frantsiya-1924175484.html

Во Франции усилили охрану крупнейшего в ЕС рынка под Парижем

Во Франции усилили охрану крупнейшего в ЕС рынка под Парижем - РИА Новости, 29.01.2024

Во Франции усилили охрану крупнейшего в ЕС рынка под Парижем

Охрану крупнейшего в Евросоюзе продовольственного рынка Рюнжи под Парижем усилили в преддверии акции протеста фермеров, которые обещали устроить его "блокаду",... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T16:24

2024-01-29T16:24

2024-01-29T16:42

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ПАРИЖ, 29 янв - РИА Новости. Охрану крупнейшего в Евросоюзе продовольственного рынка Рюнжи под Парижем усилили в преддверии акции протеста фермеров, которые обещали устроить его "блокаду", на месте выставлены полицейские кордоны и несколько бронированных машин, передает корреспондент РИА Новости. Охрану рынка усилили на всех четырёх основных въездах: со стороны коммун Рюнжи, Тье, Шевильи-Ларю и Паре-Вьей-Пост. На входах дежурят полицейские машины и выставлены кордоны полицейских - обычно эти въезды не охраняются. У въезда со стороны Шевильи-Ларю жандармерия выставила несколько бронированных машин. Ранее Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) и профсоюз Jeunes Agriculteurs сообщили, что намерены организовать полную блокаду Парижа, чтобы препятствовать поставкам в столицу любых товаров. Фермеры планируют организовать "осаду" двух ключевых парижских аэропортов - Руасси-Шарль-де-Голль и Орли, - а также крупнейшего в Европе продуктового рынка Рюнжи к югу от города. Как видно на интерактивной карте оператора автодорог Vinci, проезд затруднен на всех шоссе в сторону Парижа. Перекрытые участки на карте обозначены черным цветом. Блииже всего фермеры gодобрались к столице на шоссе А1 и А16 на севере города. Они почти достигли аэропорта Руасси Шарль-де-Голль. Автотрасса А4 на вотоке от Парижа блокирована в районе развлекательного парка Диснейленд. Глава МВД Жеральд Дарманен ранее заявил, что блокирование рынка и аэропортов – это "красные линии", велев правоохранителям не допустить того, чтобы тракторы въехали в города. Более 15 тысяч полицейских привлечено к работе во французском столичном регионе Иль-де-Франс. Рынок Рюнжи, находящийся в департаменте Валь-де-Марн в 7 километрах к югу от Парижа, расположен рядом с аэропортом Орли. Он занимает площадь в 232 гектара и является крупнейшим продовольственным рынком в ЕС и снабжает магазины и рестораны всего столичного региона Иль-де-Франс. Поставки на рынок осуществляются фурами, а также путем железнодорожного и авиасообщения со всей Европы. На рынке торгуют свежими овощами и фруктами, мясом, рыбой и морепродуктами, молочной продукцией, цветами и горшечными растениями. Рынок существует с 1962 года, на нем заняты 13 тысяч человек, а его товарооборот составляет 12 миллиардов евро.

https://ria.ru/20240129/protesty-1924154942.html

https://ria.ru/20240128/frantsiya-1923995871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

париж, европа, иль-де-франс, жеральд дарманен, евросоюз, в мире