https://ria.ru/20240129/frantsiya-1924129763.html
Французские фермеры перекрыли въезд на трассу между Женевой и Парижем
Французские фермеры перекрыли въезд на трассу между Женевой и Парижем - РИА Новости, 29.01.2024
Французские фермеры перекрыли въезд на трассу между Женевой и Парижем
Французские фермеры заблокировали въезд на единственную скоростную трассу между Женевой и Парижем, протестуя против соглашения об импорте сельскохозяйственной... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T13:55
2024-01-29T13:55
2024-01-29T13:55
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НЕЙДЕНС, 29 янв - РИА Новости. Французские фермеры заблокировали въезд на единственную скоростную трассу между Женевой и Парижем, протестуя против соглашения об импорте сельскохозяйственной продукции между ЕС и Украиной, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. Фермеры из французского департамента Верхняя Савойя на границе со Швейцарией выставили несколько тракторов с прицепами и цистернами на въезде на трассу, полностью перекрыв его. Около тридцати фермеров стоят с барбекю и пивом и слушают музыку. На одном из прицепов развернут широкий баннер "Топливо с повышенным тарифом - это затрагивает всех". Участники протеста говорят, что у них есть причины не отказываться от этой борьбы с властью. "Нас заставляет протестовать всеобщее недовольство. Все суммы растут, будь то газ, электричество, дизельное топливо, - все растет. И десять дней назад, когда в Брюсселе в одном офисе нам обещали облегчить нормы, в соседнем офисе было подписано соглашение с Чили и Украиной, в то время как эти страны вообще не имеют одинаковых стандартов и качества продукции", - объяснил корреспонденту РИА Новости представитель фермеров в этом регионе по имени Дамьен. По его словам, соглашение между ЕС, Украиной и Чили касается импорта 25 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции, что усиливает кризис для французских фермеров. "Мы будем блокировать страну до тех пор, пока нас не услышат. Мы не позволим сельскому хозяйству и французским фермерам умереть, не отреагировав", - добавил собеседник агентства. Добраться до Парижа можно по обычным дорогам, но на это придется потратить на несколько часов больше. Многие водители, видя препятствие, сигналят в знак поддержки фермеров, но некоторые из них устно выражают свое недовольство. Присутствующие на месте полицейские ничего не предпринимают и просто просят автомобилистов развернуться и ехать обратно. Они сообщают, что в любом случае все въезды в Париж сегодня заблокированы. "До Дижона (центр Франции) наши коллеги находятся в такой же ситуации", - сказал РИА Новости один из полицейских. Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) и профсоюз Jeunes Agriculteurs сообщили, что намерены организовать полную блокаду Парижа, чтобы препятствовать поставкам в столицу любых товаров. Акция продлится по меньшей мере пять дней. В том числе они планируют организовать "осаду" двух ключевых парижских аэропортов - Руасси-Шарль-де-Голль и Орли, - а также крупнейшего в Европе продуктового рынка Рюнжи к югу от города. Активисты сочли меры, предложенные премьер-министром Габриэлем Атталем, недостаточными и не соответствующими масштабу протестов аграриев. В ответ на это МВД, которое ранее заявляло о том, что не будет разгонять фермеров, блокирующих шоссе и заваливающих отходами префектуры, поскольку они законно выражают свои требования, выстроило целую линию обороны. Более 15 тысяч полицейских привлечено к работе во французском столичном регионе Иль-де-Франс. Французская жандармерия пригнала бронированные автомобили к рынку, который намерены блокировать протестующие фермеры. Премьер, находящийся на своем посту всего две с половиной недели, в пятницу вечером выступил с долгожданными заявлениями, призванными успокоить фермеров и прекратить протесты. Атталь пообещал, что власти откажутся от увеличения налога на дизель, используемый в сельскохозяйственных целях, что было одной из причин протестов аграриев. Он также напомнил, что Франция является противницей заключения соглашения о свободной торговле между ЕС и странами Меркосур, которое, по мнению аграриев, создаст условия нечестной конкуренции. Премьер сообщил и об упразднении ряда бюрократических процедур, а также об усилении контроля за соблюдением закона Egalim, согласно которому дистрибьюторы продукции обязаны обеспечивать справедливое вознаграждение для фермеров. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
https://ria.ru/20240126/frantsiya-1923758500.html
https://radiosputnik.ru/20240126/fermery-1923763933.html
https://ria.ru/20240129/fermery-1924125843.html
https://ria.ru/20240129/frantsiya-1924043012.html
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в мире, париж, украина, франция, габриэль атталь, евросоюз
В мире, Париж, Украина, Франция, Габриэль Атталь, Евросоюз
Французские фермеры перекрыли въезд на трассу между Женевой и Парижем
Французские фермеры перекрыли въезд на скоростную трассу между Женевой и Парижем
НЕЙДЕНС, 29 янв - РИА Новости. Французские фермеры заблокировали въезд на единственную скоростную трассу между Женевой и Парижем, протестуя против соглашения об импорте сельскохозяйственной продукции между ЕС и Украиной, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Фермеры из французского департамента Верхняя Савойя на границе со Швейцарией
выставили несколько тракторов с прицепами и цистернами на въезде на трассу, полностью перекрыв его. Около тридцати фермеров стоят с барбекю и пивом и слушают музыку. На одном из прицепов развернут широкий баннер "Топливо с повышенным тарифом - это затрагивает всех". Участники протеста говорят, что у них есть причины не отказываться от этой борьбы с властью.
Протесты фермеров во Франции нарушили поставки в крупный супермаркет
"Нас заставляет протестовать всеобщее недовольство. Все суммы растут, будь то газ, электричество, дизельное топливо, - все растет. И десять дней назад, когда в Брюсселе
в одном офисе нам обещали облегчить нормы, в соседнем офисе было подписано соглашение с Чили
и Украиной, в то время как эти страны вообще не имеют одинаковых стандартов и качества продукции", - объяснил корреспонденту РИА Новости представитель фермеров в этом регионе по имени Дамьен.
По его словам, соглашение между ЕС, Украиной и Чили касается импорта 25 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции, что усиливает кризис для французских фермеров.
"Мы будем блокировать страну до тех пор, пока нас не услышат. Мы не позволим сельскому хозяйству и французским фермерам умереть, не отреагировав", - добавил собеседник агентства.
"Браво всем нам!" Более 72 тысяч фермеров вышли на протесты во Франции
Добраться до Парижа можно по обычным дорогам, но на это придется потратить на несколько часов больше. Многие водители, видя препятствие, сигналят в знак поддержки фермеров, но некоторые из них устно выражают свое недовольство.
Присутствующие на месте полицейские ничего не предпринимают и просто просят автомобилистов развернуться и ехать обратно. Они сообщают, что в любом случае все въезды в Париж сегодня заблокированы.
"До Дижона (центр Франции
) наши коллеги находятся в такой же ситуации", - сказал РИА Новости один из полицейских.
Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) и профсоюз Jeunes Agriculteurs сообщили, что намерены организовать полную блокаду Парижа, чтобы препятствовать поставкам в столицу любых товаров. Акция продлится по меньшей мере пять дней. В том числе они планируют организовать "осаду" двух ключевых парижских аэропортов - Руасси-Шарль-де-Голль и Орли, - а также крупнейшего в Европе
продуктового рынка Рюнжи к югу от города. Активисты сочли меры, предложенные премьер-министром Габриэлем Атталем
, недостаточными и не соответствующими масштабу протестов аграриев.
Против протестующих французских фермеров вывели бронетехнику
В ответ на это МВД, которое ранее заявляло о том, что не будет разгонять фермеров, блокирующих шоссе и заваливающих отходами префектуры, поскольку они законно выражают свои требования, выстроило целую линию обороны. Более 15 тысяч полицейских привлечено к работе во французском столичном регионе Иль-де-Франс
. Французская жандармерия пригнала бронированные автомобили к рынку, который намерены блокировать протестующие фермеры.
Премьер, находящийся на своем посту всего две с половиной недели, в пятницу вечером выступил с долгожданными заявлениями, призванными успокоить фермеров и прекратить протесты. Атталь пообещал, что власти откажутся от увеличения налога на дизель, используемый в сельскохозяйственных целях, что было одной из причин протестов аграриев. Он также напомнил, что Франция является противницей заключения соглашения о свободной торговле между ЕС и странами Меркосур, которое, по мнению аграриев, создаст условия нечестной конкуренции. Премьер сообщил и об упразднении ряда бюрократических процедур, а также об усилении контроля за соблюдением закона Egalim, согласно которому дистрибьюторы продукции обязаны обеспечивать справедливое вознаграждение для фермеров.
Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
Броневики и вертолеты: Париж готовится к блокаде из-за протеста фермеров