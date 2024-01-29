https://ria.ru/20240129/frantsiya-1924129763.html

Французские фермеры перекрыли въезд на трассу между Женевой и Парижем

Французские фермеры перекрыли въезд на трассу между Женевой и Парижем - РИА Новости, 29.01.2024

Французские фермеры перекрыли въезд на трассу между Женевой и Парижем

Французские фермеры заблокировали въезд на единственную скоростную трассу между Женевой и Парижем, протестуя против соглашения об импорте сельскохозяйственной... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T13:55

2024-01-29T13:55

2024-01-29T13:55

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НЕЙДЕНС, 29 янв - РИА Новости. Французские фермеры заблокировали въезд на единственную скоростную трассу между Женевой и Парижем, протестуя против соглашения об импорте сельскохозяйственной продукции между ЕС и Украиной, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. Фермеры из французского департамента Верхняя Савойя на границе со Швейцарией выставили несколько тракторов с прицепами и цистернами на въезде на трассу, полностью перекрыв его. Около тридцати фермеров стоят с барбекю и пивом и слушают музыку. На одном из прицепов развернут широкий баннер "Топливо с повышенным тарифом - это затрагивает всех". Участники протеста говорят, что у них есть причины не отказываться от этой борьбы с властью. "Нас заставляет протестовать всеобщее недовольство. Все суммы растут, будь то газ, электричество, дизельное топливо, - все растет. И десять дней назад, когда в Брюсселе в одном офисе нам обещали облегчить нормы, в соседнем офисе было подписано соглашение с Чили и Украиной, в то время как эти страны вообще не имеют одинаковых стандартов и качества продукции", - объяснил корреспонденту РИА Новости представитель фермеров в этом регионе по имени Дамьен. По его словам, соглашение между ЕС, Украиной и Чили касается импорта 25 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции, что усиливает кризис для французских фермеров. "Мы будем блокировать страну до тех пор, пока нас не услышат. Мы не позволим сельскому хозяйству и французским фермерам умереть, не отреагировав", - добавил собеседник агентства. Добраться до Парижа можно по обычным дорогам, но на это придется потратить на несколько часов больше. Многие водители, видя препятствие, сигналят в знак поддержки фермеров, но некоторые из них устно выражают свое недовольство. Присутствующие на месте полицейские ничего не предпринимают и просто просят автомобилистов развернуться и ехать обратно. Они сообщают, что в любом случае все въезды в Париж сегодня заблокированы. "До Дижона (центр Франции) наши коллеги находятся в такой же ситуации", - сказал РИА Новости один из полицейских. Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) и профсоюз Jeunes Agriculteurs сообщили, что намерены организовать полную блокаду Парижа, чтобы препятствовать поставкам в столицу любых товаров. Акция продлится по меньшей мере пять дней. В том числе они планируют организовать "осаду" двух ключевых парижских аэропортов - Руасси-Шарль-де-Голль и Орли, - а также крупнейшего в Европе продуктового рынка Рюнжи к югу от города. Активисты сочли меры, предложенные премьер-министром Габриэлем Атталем, недостаточными и не соответствующими масштабу протестов аграриев. В ответ на это МВД, которое ранее заявляло о том, что не будет разгонять фермеров, блокирующих шоссе и заваливающих отходами префектуры, поскольку они законно выражают свои требования, выстроило целую линию обороны. Более 15 тысяч полицейских привлечено к работе во французском столичном регионе Иль-де-Франс. Французская жандармерия пригнала бронированные автомобили к рынку, который намерены блокировать протестующие фермеры. Премьер, находящийся на своем посту всего две с половиной недели, в пятницу вечером выступил с долгожданными заявлениями, призванными успокоить фермеров и прекратить протесты. Атталь пообещал, что власти откажутся от увеличения налога на дизель, используемый в сельскохозяйственных целях, что было одной из причин протестов аграриев. Он также напомнил, что Франция является противницей заключения соглашения о свободной торговле между ЕС и странами Меркосур, которое, по мнению аграриев, создаст условия нечестной конкуренции. Премьер сообщил и об упразднении ряда бюрократических процедур, а также об усилении контроля за соблюдением закона Egalim, согласно которому дистрибьюторы продукции обязаны обеспечивать справедливое вознаграждение для фермеров. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.

https://ria.ru/20240126/frantsiya-1923758500.html

https://radiosputnik.ru/20240126/fermery-1923763933.html

https://ria.ru/20240129/fermery-1924125843.html

https://ria.ru/20240129/frantsiya-1924043012.html

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в мире, париж, украина, франция, габриэль атталь, евросоюз