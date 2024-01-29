https://ria.ru/20240129/frantsiya-1924043012.html
Броневики и вертолеты: Париж готовится к блокаде из-за протеста фермеров
Броневики и вертолеты: Париж готовится к блокаде из-за протеста фермеров - РИА Новости, 29.01.2024
Броневики и вертолеты: Париж готовится к блокаде из-за протеста фермеров
Фермеры, недовольные политикой французского правительства, объявили о начале "осады" Парижа, призвав блокировать основные автомагистрали, ведущие к городу, а... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T01:05
2024-01-29T01:05
2024-01-29T10:31
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ПАРИЖ, 29 янв - РИА Новости. Фермеры, недовольные политикой французского правительства, объявили о начале "осады" Парижа, призвав блокировать основные автомагистрали, ведущие к городу, а также крупнейший продуктовый рынок, МВД Франции в ответ усилило меры безопасности и привлекло 15 тысяч полицейских, бронемашины и вертолеты. Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) и профсоюз Jeunes Agriculteurs сообщили, что намерены организовать полную блокаду Парижа, чтобы препятствовать поставкам в столицу любых товаров. Акция должна начаться в ночь на понедельник и продлится по меньшей мере пять дней. Активисты намерены перекрыть все восемь шоссе, ведущих к столице, в нескольких километрах от города. В том числе они планируют организовать "осаду" двух ключевых парижских аэропортов - Руасси-Шарль-де-Голль и Орли, - а также крупнейшего в Европе продуктового рынка Рюнжи к югу от города. В ответ на это МВД, которое ранее заявляло о том, что не будет разгонять фермеров, блокирующих шоссе и заваливающих отходами префектуры, поскольку они законно выражают свои требования, выстроило целую линию обороны. Более 15 тысяч полицейских привлечено к работе во французском столичном регионе Иль-де-Франс. Французская жандармерия пригнала бронированные автомобили к рынку, который намерены блокировать протестующие фермеры. Как отметил глава МВД Жеральд Дарманен, "оккупация рынка Рюнжи, аэропортов, Парижа и крупных городов - это "красные линии", поэтому полиция должна гарантировать, чтобы тракторы не въезжали в крупные города и "не было никаких тракторов в Париже". Он отметил, что полиция использует броневики, а также будет наблюдать за перемещением тракторов с вертолетов. Однако фермеры настроены решительно. Они сочли меры, предложенные премьер-министром Габриэлем Атталем, недостаточными и не соответствующими масштабу протестов аграриев. Премьер, находящийся на своем посту всего две с половиной недели, в пятницу вечером выступил с долгожданными заявлениями, призванными успокоить фермеров и прекратить протесты. Атталь пообещал, что власти откажутся от увеличения налога на дизель, используемый в сельскохозяйственных целях, что было одной из причин протестов аграриев. Он также напомнил, что Франция является противницей заключения соглашения о свободной торговле между ЕС и странами Меркосур, которое, по мнению аграриев, создаст условия нечестной конкуренции. Премьер сообщил и об упразднении ряда бюрократических процедур, а также об усилении контроля за соблюдением закона Egalim, согласно которому дистрибьюторы продукции обязаны обеспечивать справедливое вознаграждение для фермеров. Уже в воскресенье Атталь заявил, что "не до конца ответил недовольство фермеров". Он пообещал объявить о дополнительных мерах "против недобросовестной конкуренции", указав, в частности, на несправедливость того, что фермерам во Франции запрещено использовать ряд химикатов, которые разрешены в странах, откуда Франция импортирует продовольствие. Министр сельского хозяйства Марк Фено заявил, что о новых мерах будет объявлено 30 января. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
https://ria.ru/20240127/protest-1923904792.html
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франция, париж, европа, жеральд дарманен, габриэль атталь, евросоюз, в мире
Франция, Париж, Европа, Жеральд Дарманен, Габриэль Атталь, Евросоюз, В мире
Броневики и вертолеты: Париж готовится к блокаде из-за протеста фермеров
МВД Франции задействовало броневики и вертолеты из-за "осады" Парижа фермерами
ПАРИЖ, 29 янв - РИА Новости. Фермеры, недовольные политикой французского правительства, объявили о начале "осады" Парижа, призвав блокировать основные автомагистрали, ведущие к городу, а также крупнейший продуктовый рынок, МВД Франции в ответ усилило меры безопасности и привлекло 15 тысяч полицейских, бронемашины и вертолеты.
Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) и профсоюз Jeunes Agriculteurs сообщили, что намерены организовать полную блокаду Парижа, чтобы препятствовать поставкам в столицу любых товаров. Акция должна начаться в ночь на понедельник и продлится по меньшей мере пять дней.
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Активисты намерены перекрыть все восемь шоссе, ведущих к столице, в нескольких километрах от города. В том числе они планируют организовать "осаду" двух ключевых парижских аэропортов - Руасси-Шарль-де-Голль и Орли, - а также крупнейшего в Европе
продуктового рынка Рюнжи к югу от города.
В ответ на это МВД, которое ранее заявляло о том, что не будет разгонять фермеров, блокирующих шоссе и заваливающих отходами префектуры, поскольку они законно выражают свои требования, выстроило целую линию обороны. Более 15 тысяч полицейских привлечено к работе во французском столичном регионе Иль-де-Франс
. Французская жандармерия пригнала бронированные автомобили к рынку, который намерены блокировать протестующие фермеры.
Как отметил глава МВД Жеральд Дарманен
, "оккупация рынка Рюнжи, аэропортов, Парижа и крупных городов - это "красные линии", поэтому полиция должна гарантировать, чтобы тракторы не въезжали в крупные города и "не было никаких тракторов в Париже". Он отметил, что полиция использует броневики, а также будет наблюдать за перемещением тракторов с вертолетов.
Однако фермеры настроены решительно. Они сочли меры, предложенные премьер-министром Габриэлем Атталем
, недостаточными и не соответствующими масштабу протестов аграриев.
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Премьер, находящийся на своем посту всего две с половиной недели, в пятницу вечером выступил с долгожданными заявлениями, призванными успокоить фермеров и прекратить протесты. Атталь пообещал, что власти откажутся от увеличения налога на дизель, используемый в сельскохозяйственных целях, что было одной из причин протестов аграриев. Он также напомнил, что Франция является противницей заключения соглашения о свободной торговле между ЕС
и странами Меркосур, которое, по мнению аграриев, создаст условия нечестной конкуренции. Премьер сообщил и об упразднении ряда бюрократических процедур, а также об усилении контроля за соблюдением закона Egalim, согласно которому дистрибьюторы продукции обязаны обеспечивать справедливое вознаграждение для фермеров.
Уже в воскресенье Атталь заявил, что "не до конца ответил недовольство фермеров". Он пообещал объявить о дополнительных мерах "против недобросовестной конкуренции", указав, в частности, на несправедливость того, что фермерам во Франции запрещено использовать ряд химикатов, которые разрешены в странах, откуда Франция импортирует продовольствие. Министр сельского хозяйства Марк Фено заявил, что о новых мерах будет объявлено 30 января.
Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
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