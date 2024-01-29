Тюменская область проведет форум для семей участников спецоперации
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 29 янв - РИА Новости. В Тюменской области проведут форум для семей участников специальной военной операции, он войдет в цикл мероприятий, посвященных Году семьи, сообщается на сайте правительства региона.
Официальный старт циклу мероприятий и событий, посвященных Году семьи в Тюменской области, глава региона Александр Моор дал 27 января и пригласил земляков активно в них участвовать, "чтобы сообща продвигать семейные традиции и ценности".
«
"В рамках Года семьи в Тюменской области пройдут форум для семей участников СВО, областной фестиваль-марафон "Поющий город (район)", семейный фестиваль "На газоне", X региональный форум замещающих семей и многие другие. <…> Запланированы мероприятия, направленные на укрепление семейных ценностей, охрану репродуктивного здоровья, укрепление семейного благополучия, в том числе семей участников СВО", - указано в сообщении.
Отмечается, что сформирован организационный комитет по проведению Года семьи и разработан проект плана основных мероприятий. Тюменцы будут делиться опытом на всероссийских форумах и конкурсах. Активное участие в реализации мероприятий Года семьи будут принимать и общественные организации при грантовой поддержке губернатора Тюменской области. Помимо этого, в апреле Тюменская область примет XXII всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации.