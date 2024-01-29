https://ria.ru/20240129/forum-1924233866.html

Тюменская область проведет форум для семей участников спецоперации

Тюменская область проведет форум для семей участников спецоперации - РИА Новости, 29.01.2024

Тюменская область проведет форум для семей участников спецоперации

В Тюменской области проведут форум для семей участников специальной военной операции, он войдет в цикл мероприятий, посвященных Году семьи, сообщается на сайте... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T20:53

2024-01-29T20:53

2024-01-29T20:53

тюменская область

общество

александр моор

год семьи

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ТЮМЕНЬ, 29 янв - РИА Новости. В Тюменской области проведут форум для семей участников специальной военной операции, он войдет в цикл мероприятий, посвященных Году семьи, сообщается на сайте правительства региона. Официальный старт циклу мероприятий и событий, посвященных Году семьи в Тюменской области, глава региона Александр Моор дал 27 января и пригласил земляков активно в них участвовать, "чтобы сообща продвигать семейные традиции и ценности". "В рамках Года семьи в Тюменской области пройдут форум для семей участников СВО, областной фестиваль-марафон "Поющий город (район)", семейный фестиваль "На газоне", X региональный форум замещающих семей и многие другие. <…> Запланированы мероприятия, направленные на укрепление семейных ценностей, охрану репродуктивного здоровья, укрепление семейного благополучия, в том числе семей участников СВО", - указано в сообщении. Отмечается, что сформирован организационный комитет по проведению Года семьи и разработан проект плана основных мероприятий. Тюменцы будут делиться опытом на всероссийских форумах и конкурсах. Активное участие в реализации мероприятий Года семьи будут принимать и общественные организации при грантовой поддержке губернатора Тюменской области. Помимо этого, в апреле Тюменская область примет XXII всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации.

https://ria.ru/20240125/ogon-1923362970.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, александр моор, год семьи