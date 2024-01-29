https://ria.ru/20240129/figuranty-1924180448.html

В деле о крушении самолета в Афганистане нет фигурантов, сообщил источник

В деле о крушении самолета в Афганистане нет фигурантов, сообщил источник - РИА Новости, 29.01.2024

В деле о крушении самолета в Афганистане нет фигурантов, сообщил источник

Фигурантов в уголовном деле, возбужденном после жесткой посадки Falcon 10 в Афганистане, в результате чего погибли два пассажира, пока нет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T16:42

2024-01-29T16:42

2024-01-29T16:52

крушение самолета falcon в афганистане

афганистан

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Фигурантов в уголовном деле, возбужденном после жесткой посадки Falcon 10 в Афганистане, в результате чего погибли два пассажира, пока нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В настоящее время фигурантов в уголовном деле нет, следствие изучает изъятые документы фирмы", - сказал собеседник агентства. Самолет Falcon 10 разбился в афганской провинции Бадахшан 21 января, когда выполнял чартерный санитарный рейс в Россию. На борту было шесть человек. Супруги Анатолий и Анна Евсюковы из Волгодонска погибли, сообщил ранее посол России в Кабуле. Четыре члена экипажа выжили и получили медицинскую помощь в Кабуле. В ночь на пятницу они прибыли в Москву. Самолет Falcon 10 принадлежал компании "Атлетик-груп", у которой не было лицензии на осуществление авиаперевозок, владельцем является второй пилот, ранее рассказала журналистам следователь по особо важным делам Московского СО на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Мария Трубникова.

https://ria.ru/20240129/piloty-1924042600.html

афганистан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

крушение самолета falcon в афганистане, афганистан, россия, следственный комитет россии (ск рф)