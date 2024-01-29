Рейтинг@Mail.ru
В деле о крушении самолета в Афганистане нет фигурантов, сообщил источник - РИА Новости, 29.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 29.01.2024 (обновлено: 16:52 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/figuranty-1924180448.html
В деле о крушении самолета в Афганистане нет фигурантов, сообщил источник
В деле о крушении самолета в Афганистане нет фигурантов, сообщил источник - РИА Новости, 29.01.2024
В деле о крушении самолета в Афганистане нет фигурантов, сообщил источник
Фигурантов в уголовном деле, возбужденном после жесткой посадки Falcon 10 в Афганистане, в результате чего погибли два пассажира, пока нет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T16:42
2024-01-29T16:52
крушение самолета falcon в афганистане
афганистан
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922762067_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_db509b45f0b22df3c19e8c7d8881a876.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Фигурантов в уголовном деле, возбужденном после жесткой посадки Falcon 10 в Афганистане, в результате чего погибли два пассажира, пока нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В настоящее время фигурантов в уголовном деле нет, следствие изучает изъятые документы фирмы", - сказал собеседник агентства. Самолет Falcon 10 разбился в афганской провинции Бадахшан 21 января, когда выполнял чартерный санитарный рейс в Россию. На борту было шесть человек. Супруги Анатолий и Анна Евсюковы из Волгодонска погибли, сообщил ранее посол России в Кабуле. Четыре члена экипажа выжили и получили медицинскую помощь в Кабуле. В ночь на пятницу они прибыли в Москву. Самолет Falcon 10 принадлежал компании "Атлетик-груп", у которой не было лицензии на осуществление авиаперевозок, владельцем является второй пилот, ранее рассказала журналистам следователь по особо важным делам Московского СО на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Мария Трубникова.
https://ria.ru/20240129/piloty-1924042600.html
афганистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922762067_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_0b91ab5b9c48791e9df5e5cad5ee2884.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
крушение самолета falcon в афганистане, афганистан, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Крушение самолета Falcon в Афганистане, Афганистан, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В деле о крушении самолета в Афганистане нет фигурантов, сообщил источник

В уголовном деле о крушении Falcon 10 в Афганистане пока отсутствуют фигуранты

© РИА НовостиМесто падения самолета Falcon 10 в Афганистане
Место падения самолета Falcon 10 в Афганистане
© РИА Новости
Место падения самолета Falcon 10 в Афганистане
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Фигурантов в уголовном деле, возбужденном после жесткой посадки Falcon 10 в Афганистане, в результате чего погибли два пассажира, пока нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В настоящее время фигурантов в уголовном деле нет, следствие изучает изъятые документы фирмы", - сказал собеседник агентства.
Самолет Falcon 10 разбился в афганской провинции Бадахшан 21 января, когда выполнял чартерный санитарный рейс в Россию. На борту было шесть человек. Супруги Анатолий и Анна Евсюковы из Волгодонска погибли, сообщил ранее посол России в Кабуле. Четыре члена экипажа выжили и получили медицинскую помощь в Кабуле. В ночь на пятницу они прибыли в Москву.
Самолет Falcon 10 принадлежал компании "Атлетик-груп", у которой не было лицензии на осуществление авиаперевозок, владельцем является второй пилот, ранее рассказала журналистам следователь по особо важным делам Московского СО на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Мария Трубникова.
Выжившие в результате крушения Falcon 10 в Афганистане
СМИ: пилотов рухнувшего в Афганистане бизнес-джета лишили права на полеты
Вчера, 01:02
 
Крушение самолета Falcon в АфганистанеАфганистанРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала