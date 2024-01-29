https://ria.ru/20240129/fedoseeva-shukshina-1924138432.html
Федосеева-Шукшина может потерять квартиру из-за долгов
Федосеева-Шукшина может потерять квартиру из-за долгов - РИА Новости, 29.01.2024
Федосеева-Шукшина может потерять квартиру из-за долгов
Анна Трегубенко, внучка народной артистки России Лидии Федосеевой-Шукшиной, рассказала в программе "Звезды сошлись", что ее бабушка может лишиться квартиры в... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T17:39
2024-01-29T17:39
2024-01-29T17:47
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Анна Трегубенко, внучка народной артистки России Лидии Федосеевой-Шукшиной, рассказала в программе "Звезды сошлись", что ее бабушка может лишиться квартиры в финском городе Хельсинки из-за долгов по коммунальным услугам."Проблема в виде долга в размере 100 тысяч — это в рублях. Потому, что платить всем русским в Финляндии стало очень сложно, делать перевод практически невозможно", — сообщила она.Она пояснила, что финские банки отказываются принимать платежи от россиян. А местные жители, которых родственники Шукшиной ранее уговаривали проводить оплату в обход банковских санкций, не идут сейчас навстречу.В результате коммунальные платежи оказались не оплачены с сентября 2023 года, из-за чего недвижимость по местным законам должны выставить на аукцион и продать."По финскому законодательству — свыше какого-то долга [свыше определенной суммы — прим. ред.] — все! Включается в работу система: квартира выставляется на аукцион и за счет этого погашаются все долги", — пояснила Анна Шукшина.Анна рассказала, что бабушка очень сожалеет об оставшейся в финской квартире памятной вещи. Лидии Федосеевой-Шукшиной поклонники подарили настенный ковер ручной работы с портретом народной артистки. Шукшина пояснила, что ни у кого в семье нет возможности сейчас оказаться в Хельсинки и вывезти из помещения памятные сердцу актрисы предметы.Сейчас народная артистка живет за городом в Новой Москве, где проходит реабилитацию после перенесенного инсульта.
https://ria.ru/20231018/fedoseeva-shukshina-1903671077.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Шоубиз, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес, Хельсинки, Россия, Финляндия, Лидия Федосеева-Шукшина, скандал
Федосеева-Шукшина может потерять квартиру из-за долгов
Внучка Федосеевой-Шукшиной сообщила, что ее бабушку могут лишить квартиры
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости.
Анна Трегубенко, внучка народной артистки России Лидии Федосеевой-Шукшиной, рассказала
в программе "Звезды сошлись", что ее бабушка может лишиться квартиры в финском городе Хельсинки из-за долгов по коммунальным услугам.
«
"Проблема в виде долга в размере 100 тысяч — это в рублях. Потому, что платить всем русским в Финляндии стало очень сложно, делать перевод практически невозможно", — сообщила она.
Она пояснила, что финские банки отказываются принимать платежи от россиян. А местные жители, которых родственники Шукшиной ранее уговаривали проводить оплату в обход банковских санкций, не идут сейчас навстречу.
В результате коммунальные платежи оказались не оплачены с сентября 2023 года, из-за чего недвижимость по местным законам должны выставить на аукцион и продать.
«
"По финскому законодательству — свыше какого-то долга [свыше определенной суммы — прим. ред.] — все! Включается в работу система: квартира выставляется на аукцион и за счет этого погашаются все долги", — пояснила Анна Шукшина.
Анна рассказала, что бабушка очень сожалеет об оставшейся в финской квартире памятной вещи. Лидии Федосеевой-Шукшиной поклонники подарили настенный ковер ручной работы с портретом народной артистки.
Шукшина пояснила, что ни у кого в семье нет возможности сейчас оказаться в Хельсинки и вывезти из помещения памятные сердцу актрисы предметы.
Сейчас народная артистка живет за городом в Новой Москве
, где проходит реабилитацию после перенесенного инсульта.
Федосеева-Шукшина через телешоу попросила внучку отказаться от квартиры