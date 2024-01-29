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В Швеции призвали отстранить Израиль от участия в "Евровидении-2024" - РИА Новости, 29.01.2024
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Культура
 
19:49 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/evrovidenie-1924223417.html
В Швеции призвали отстранить Израиль от участия в "Евровидении-2024"
В Швеции призвали отстранить Израиль от участия в "Евровидении-2024" - РИА Новости, 29.01.2024
В Швеции призвали отстранить Израиль от участия в "Евровидении-2024"
Более тысячи артистов из Швеции призвали Европейский вещательный союз (EBU) отстранить Израиль из-за вооруженного конфликта в секторе Газа от участия в... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T19:49
2024-01-29T19:49
культура
израиль
мальме
швеция
ebu
европейский вещательный союз
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Более тысячи артистов из Швеции призвали Европейский вещательный союз (EBU) отстранить Израиль из-за вооруженного конфликта в секторе Газа от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2024", который пройдет в шведском Мальмё. "Мы считаем, что, допуская участие Израиля, EBU демонстрирует заслуживающую внимания двойную мораль, подрывающую доверие к организации… Поэтому мы взываем к EBU: отстраните Израиль от участия в песенном конкурсе "Евровидение" 2024 года", - пишут 1005 артистов в обращении, опубликованном в газете Aftonbladet. Они ожидают, что и шведский телеканал SVT, который станет основным вещателем конкурса, будет "последовательным в своем подходе" и "прекратит двойную мораль". После текста статьи приложен список артистов, которые подписались под призывом. Телеканал SVT в ответ на статью лишь указал на то, что список участников утверждает Европейский вещательный союз. "Нынешняя ситуация в Газе или нападение ХАМАС на Израиль никого не могут оставить равнодушным... Мы понимаем и уважаем, что группы делают так, чтобы их голоса услышали... Мы ощущаем смирение перед задачей и работаем над тем, чтобы проект можно было осуществить наилучшим образом", - говорится в сообщении телеканала. Ранее в январе более 1,4 тысячи представителей финской музыкальной индустрии подписали петицию к национальному вещателю Yle с требованием повлиять на Европейский вещательный союз (EBU) и запретить Израилю участвовать в музыкальном конкурсе. В декабре минувшего года исландское издание Iceland Review сообщало, что исландская ассоциация композиторов и поэтов-песенников обратилась к национальному вещателю не принимать участие в "Евровидении-2024", если Израиль окажется среди участников. В июле прошлого года Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что шведский город Мальмё примет музыкальный конкурс "Евровидение-2024". Мальмё ранее уже принимал "Евровидение" - в 1992 и 2013 годах.
https://ria.ru/20240111/evrovidenie-1920693688.html
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израиль, мальме , швеция, ebu, европейский вещательный союз , хамас
Культура, Израиль, Мальме , Швеция, EBU, Европейский вещательный союз , ХАМАС
В Швеции призвали отстранить Израиль от участия в "Евровидении-2024"

Шведские артисты призвали отстранить Израиль от участия в "Евровидении-2024"

© Фото : EurovisionИллюстрация будущей сцены "Евровидения" на площадке Мальмё-Арена
Иллюстрация будущей сцены Евровидения на площадке Мальмё-Арена - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© Фото : Eurovision
Иллюстрация будущей сцены "Евровидения" на площадке Мальмё-Арена
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Более тысячи артистов из Швеции призвали Европейский вещательный союз (EBU) отстранить Израиль из-за вооруженного конфликта в секторе Газа от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2024", который пройдет в шведском Мальмё.
«
"Мы считаем, что, допуская участие Израиля, EBU демонстрирует заслуживающую внимания двойную мораль, подрывающую доверие к организации… Поэтому мы взываем к EBU: отстраните Израиль от участия в песенном конкурсе "Евровидение" 2024 года", - пишут 1005 артистов в обращении, опубликованном в газете Aftonbladet.
Они ожидают, что и шведский телеканал SVT, который станет основным вещателем конкурса, будет "последовательным в своем подходе" и "прекратит двойную мораль".
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После текста статьи приложен список артистов, которые подписались под призывом. Телеканал SVT в ответ на статью лишь указал на то, что список участников утверждает Европейский вещательный союз.
«
"Нынешняя ситуация в Газе или нападение ХАМАС на Израиль никого не могут оставить равнодушным... Мы понимаем и уважаем, что группы делают так, чтобы их голоса услышали... Мы ощущаем смирение перед задачей и работаем над тем, чтобы проект можно было осуществить наилучшим образом", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее в январе более 1,4 тысячи представителей финской музыкальной индустрии подписали петицию к национальному вещателю Yle с требованием повлиять на Европейский вещательный союз (EBU) и запретить Израилю участвовать в музыкальном конкурсе.
В декабре минувшего года исландское издание Iceland Review сообщало, что исландская ассоциация композиторов и поэтов-песенников обратилась к национальному вещателю не принимать участие в "Евровидении-2024", если Израиль окажется среди участников.
В июле прошлого года Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что шведский город Мальмё примет музыкальный конкурс "Евровидение-2024". Мальмё ранее уже принимал "Евровидение" - в 1992 и 2013 годах.
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КультураИзраильМальмеШвецияEBUЕвропейский вещательный союзХАМАС
 
 
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