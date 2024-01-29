В Швеции призвали отстранить Израиль от участия в "Евровидении-2024"
Шведские артисты призвали отстранить Израиль от участия в "Евровидении-2024"
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Более тысячи артистов из Швеции призвали Европейский вещательный союз (EBU) отстранить Израиль из-за вооруженного конфликта в секторе Газа от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2024", который пройдет в шведском Мальмё.
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"Мы считаем, что, допуская участие Израиля, EBU демонстрирует заслуживающую внимания двойную мораль, подрывающую доверие к организации… Поэтому мы взываем к EBU: отстраните Израиль от участия в песенном конкурсе "Евровидение" 2024 года", - пишут 1005 артистов в обращении, опубликованном в газете Aftonbladet.
Они ожидают, что и шведский телеканал SVT, который станет основным вещателем конкурса, будет "последовательным в своем подходе" и "прекратит двойную мораль".
После текста статьи приложен список артистов, которые подписались под призывом. Телеканал SVT в ответ на статью лишь указал на то, что список участников утверждает Европейский вещательный союз.
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"Нынешняя ситуация в Газе или нападение ХАМАС на Израиль никого не могут оставить равнодушным... Мы понимаем и уважаем, что группы делают так, чтобы их голоса услышали... Мы ощущаем смирение перед задачей и работаем над тем, чтобы проект можно было осуществить наилучшим образом", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее в январе более 1,4 тысячи представителей финской музыкальной индустрии подписали петицию к национальному вещателю Yle с требованием повлиять на Европейский вещательный союз (EBU) и запретить Израилю участвовать в музыкальном конкурсе.
В декабре минувшего года исландское издание Iceland Review сообщало, что исландская ассоциация композиторов и поэтов-песенников обратилась к национальному вещателю не принимать участие в "Евровидении-2024", если Израиль окажется среди участников.
В июле прошлого года Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что шведский город Мальмё примет музыкальный конкурс "Евровидение-2024". Мальмё ранее уже принимал "Евровидение" - в 1992 и 2013 годах.