https://ria.ru/20240129/evakuatsiya-1924052390.html
В Пентагоне рассказали о последствиях обстрела базы США в Иордании
В Пентагоне рассказали о последствиях обстрела базы США в Иордании - РИА Новости, 29.01.2024
В Пентагоне рассказали о последствиях обстрела базы США в Иордании
Число военных, пострадавших при атаке на базу США в Иордании, выросло до 34 человек, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM). РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T05:24
2024-01-29T05:24
2024-01-29T15:24
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Число военных, пострадавших при атаке на базу США в Иордании, выросло до 34 человек, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM)."Число американских военных с травмами увеличилось как минимум до 34 военнослужащих. Восьми военнослужащих, получившим ранения, потребовалась эвакуация из Иордании для оказания более квалифицированной медицинской помощи, <...> их состояние стабильное. Остальные военнослужащие проходят полное обследование на предмет последующего ухода", — говорится в заявлении CENTCOM.В Пентагоне не исключили роста числа пострадавших, поскольку военные продолжают обращаться за медицинской помощью.В воскресенье Центральное командование ВС США заявило, что при атаке беспилотника на военную базу на северо-востоке Иордании погибли трое американских солдат, еще 25 получили ранения.В свою очередь, представитель кабмина Иордании Муханнад Мубайдин заявил, что нападению подверглась американская база Эт-Танф в Сирии.Президент США Джо Байден возложил ответственность за произошедшее на поддерживаемые Ираном группировки в Сирии и Ираке. Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал дать ответ на эту атаку.С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США в Ираке, а также их войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям. Ответственность за атаки берут на себя действующие в Ираке шиитские вооруженные группировки. На этом фоне власти и другие политические силы все чаще требуют вывести иностранные войска с территории государства.
https://ria.ru/20240129/ssha-1924053952.html
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сша, иордания, министерство обороны сша, в мире, вооруженные силы сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сирия
США, Иордания, Министерство обороны США, В мире, Вооруженные силы США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сирия
В Пентагоне рассказали о последствиях обстрела базы США в Иордании
CENTCOM: 8 из 34 пострадавших при обстреле базы США в Иордании эвакуировали
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Число военных, пострадавших при атаке на базу США в Иордании, выросло до 34 человек, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).
«
"Число американских военных с травмами увеличилось как минимум до 34 военнослужащих. Восьми военнослужащих, получившим ранения, потребовалась эвакуация из Иордании для оказания более квалифицированной медицинской помощи, <...> их состояние стабильное. Остальные военнослужащие проходят полное обследование на предмет последующего ухода", — говорится в заявлении CENTCOM.
В Пентагоне не исключили роста числа пострадавших, поскольку военные продолжают обращаться за медицинской помощью.
В воскресенье Центральное командование ВС США заявило, что при атаке беспилотника на военную базу на северо-востоке Иордании погибли трое американских солдат, еще 25 получили ранения.
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В свою очередь, представитель кабмина Иордании Муханнад Мубайдин заявил, что нападению подверглась американская база Эт-Танф в Сирии.
Президент США Джо Байден возложил ответственность за произошедшее на поддерживаемые Ираном группировки в Сирии и Ираке. Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал дать ответ на эту атаку.
С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США в Ираке
, а также их войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям. Ответственность за атаки берут на себя действующие в Ираке шиитские вооруженные группировки. На этом фоне власти и другие политические силы все чаще требуют вывести иностранные войска с территории государства.
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