https://ria.ru/20240129/evakuatsiya-1924052390.html

В Пентагоне рассказали о последствиях обстрела базы США в Иордании

В Пентагоне рассказали о последствиях обстрела базы США в Иордании - РИА Новости, 29.01.2024

В Пентагоне рассказали о последствиях обстрела базы США в Иордании

Число военных, пострадавших при атаке на базу США в Иордании, выросло до 34 человек, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM). РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T05:24

2024-01-29T05:24

2024-01-29T15:24

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сирия

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Число военных, пострадавших при атаке на базу США в Иордании, выросло до 34 человек, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM)."Число американских военных с травмами увеличилось как минимум до 34 военнослужащих. Восьми военнослужащих, получившим ранения, потребовалась эвакуация из Иордании для оказания более квалифицированной медицинской помощи, <...> их состояние стабильное. Остальные военнослужащие проходят полное обследование на предмет последующего ухода", — говорится в заявлении CENTCOM.В Пентагоне не исключили роста числа пострадавших, поскольку военные продолжают обращаться за медицинской помощью.В воскресенье Центральное командование ВС США заявило, что при атаке беспилотника на военную базу на северо-востоке Иордании погибли трое американских солдат, еще 25 получили ранения.В свою очередь, представитель кабмина Иордании Муханнад Мубайдин заявил, что нападению подверглась американская база Эт-Танф в Сирии.Президент США Джо Байден возложил ответственность за произошедшее на поддерживаемые Ираном группировки в Сирии и Ираке. Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал дать ответ на эту атаку.С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США в Ираке, а также их войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям. Ответственность за атаки берут на себя действующие в Ираке шиитские вооруженные группировки. На этом фоне власти и другие политические силы все чаще требуют вывести иностранные войска с территории государства.

https://ria.ru/20240129/ssha-1924053952.html

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