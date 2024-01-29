Рейтинг@Mail.ru
Экс-директор ЦРУ назвал атаку на базу США в Иордании опасной эскалацией - РИА Новости, 29.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:29 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/eskalatsiya-1924046684.html
Экс-директор ЦРУ назвал атаку на базу США в Иордании опасной эскалацией
Экс-директор ЦРУ назвал атаку на базу США в Иордании опасной эскалацией - РИА Новости, 29.01.2024
Экс-директор ЦРУ назвал атаку на базу США в Иордании опасной эскалацией
Экс-директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Бреннан заявил, что атака на американскую военную базу в Иордании является "опасной... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T02:29
2024-01-29T02:29
иордания
сирия
сша
джон бреннан
центральное разведывательное управление (цру)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148541/97/1485419744_0:124:2467:1511_1920x0_80_0_0_96614be810aef87b9049ff0f368385fe.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Экс-директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Бреннан заявил, что атака на американскую военную базу в Иордании является "опасной эскалацией" ситуации на Ближнем Востоке. Ранее Центральное командование ВС США заявило, что при атаке 28 января на военную базу США в Иордании погибли трое военнослужащих, еще 25 пострадали. В кабмине Иордании заявили, в свою очередь, что атака против американских военных произошла вне территории Иордании, нападению подверглась база "эт-Танф" в Сирии. Как заявил Бреннан в программе MSNBC Inside with Jen Psaki, беспилотники, использованные для атаки, были начинены взрывчаткой и взрывались при ударе. "Это (атака на базу США в Иордании - ред.) очень опасная эскалация, учитывая, что три американских военнослужащих погибли и более двух десятков ранены - это серьезная атака", - сказал Бреннан. Экс-директор ЦРУ добавил, что у данной атаки могут быть последствия. По его словам, Белый дом работает со службой разведки, чтобы найти виновных в нападении на базу, определить, связаны ли они с Ираном, и использовать эту информацию для своих дальнейших действий. "Иран развивает отношения с рядом... экстремистских группировок в Сирии, Ираке и других регионах, чтобы оказать давление на региональных противников, а также на США. Большой вопрос для Белого дома заключается в том, является ли эта группа поддерживаемой Ираном... но в любом случае у атаки будут последствия", - добавил экс-директор ЦРУ. С начала обострения палестино-израильского конфликта американские войска в Ираке и Сирии регулярно подвергаются ударам ракет и беспилотников, принадлежащих, как считают в Вашингтоне, проиранским группировкам. При этом власти исламской республики заявляли, что вооруженные шиитские группировки, которые осуществляют нападения на американские базы, не имеют ничего общего с Ираном и не получают от него никаких приказов.
https://ria.ru/20240116/udary-1921625607.html
https://ria.ru/20240112/yemen-1920910738.html
иордания
сирия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148541/97/1485419744_143:0:2322:1634_1920x0_80_0_0_e0971991be13b4dcae9e568937dddb23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иордания, сирия, сша, джон бреннан, центральное разведывательное управление (цру), в мире
Иордания, Сирия, США, Джон Бреннан, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), В мире
Экс-директор ЦРУ назвал атаку на базу США в Иордании опасной эскалацией

Экс-директор ЦРУ Бреннан назвал атаку на базу США в Иордании опасной эскалацией

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБывший руководитель Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Бреннан
Бывший руководитель Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Бреннан - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Бывший руководитель Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Бреннан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Экс-директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Бреннан заявил, что атака на американскую военную базу в Иордании является "опасной эскалацией" ситуации на Ближнем Востоке.
Ранее Центральное командование ВС США заявило, что при атаке 28 января на военную базу США в Иордании погибли трое военнослужащих, еще 25 пострадали. В кабмине Иордании заявили, в свою очередь, что атака против американских военных произошла вне территории Иордании, нападению подверглась база "эт-Танф" в Сирии.
Дым на месте взрыва в Эрбиле, Ирак - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Эксперт назвал удары Ирана по Эрбилю посланием с угрозой для США
16 января, 14:16
Как заявил Бреннан в программе MSNBC Inside with Jen Psaki, беспилотники, использованные для атаки, были начинены взрывчаткой и взрывались при ударе.
"Это (атака на базу США в Иордании - ред.) очень опасная эскалация, учитывая, что три американских военнослужащих погибли и более двух десятков ранены - это серьезная атака", - сказал Бреннан.
Экс-директор ЦРУ добавил, что у данной атаки могут быть последствия. По его словам, Белый дом работает со службой разведки, чтобы найти виновных в нападении на базу, определить, связаны ли они с Ираном, и использовать эту информацию для своих дальнейших действий.
"Иран развивает отношения с рядом... экстремистских группировок в Сирии, Ираке и других регионах, чтобы оказать давление на региональных противников, а также на США. Большой вопрос для Белого дома заключается в том, является ли эта группа поддерживаемой Ираном... но в любом случае у атаки будут последствия", - добавил экс-директор ЦРУ.
С начала обострения палестино-израильского конфликта американские войска в Ираке и Сирии регулярно подвергаются ударам ракет и беспилотников, принадлежащих, как считают в Вашингтоне, проиранским группировкам. При этом власти исламской республики заявляли, что вооруженные шиитские группировки, которые осуществляют нападения на американские базы, не имеют ничего общего с Ираном и не получают от него никаких приказов.
Кадры предполагаемых авиаударов США и Великобритании по Сааде - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
В Алжире назвали удары США по Йемену попыткой спровоцировать Иран
12 января, 13:03
 
ИорданияСирияСШАДжон БреннанЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала