Экс-директор ЦРУ назвал атаку на базу США в Иордании опасной эскалацией
Экс-директор ЦРУ Бреннан назвал атаку на базу США в Иордании опасной эскалацией
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБывший руководитель Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Бреннан
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Бывший руководитель Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Бреннан. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Экс-директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Бреннан заявил, что атака на американскую военную базу в Иордании является "опасной эскалацией" ситуации на Ближнем Востоке.
Ранее Центральное командование ВС США заявило, что при атаке 28 января на военную базу США в Иордании погибли трое военнослужащих, еще 25 пострадали. В кабмине Иордании заявили, в свою очередь, что атака против американских военных произошла вне территории Иордании, нападению подверглась база "эт-Танф" в Сирии.
Как заявил Бреннан в программе MSNBC Inside with Jen Psaki, беспилотники, использованные для атаки, были начинены взрывчаткой и взрывались при ударе.
"Это (атака на базу США в Иордании - ред.) очень опасная эскалация, учитывая, что три американских военнослужащих погибли и более двух десятков ранены - это серьезная атака", - сказал Бреннан.
Экс-директор ЦРУ добавил, что у данной атаки могут быть последствия. По его словам, Белый дом работает со службой разведки, чтобы найти виновных в нападении на базу, определить, связаны ли они с Ираном, и использовать эту информацию для своих дальнейших действий.
"Иран развивает отношения с рядом... экстремистских группировок в Сирии, Ираке и других регионах, чтобы оказать давление на региональных противников, а также на США. Большой вопрос для Белого дома заключается в том, является ли эта группа поддерживаемой Ираном... но в любом случае у атаки будут последствия", - добавил экс-директор ЦРУ.
С начала обострения палестино-израильского конфликта американские войска в Ираке и Сирии регулярно подвергаются ударам ракет и беспилотников, принадлежащих, как считают в Вашингтоне, проиранским группировкам. При этом власти исламской республики заявляли, что вооруженные шиитские группировки, которые осуществляют нападения на американские базы, не имеют ничего общего с Ираном и не получают от него никаких приказов.