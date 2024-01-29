https://ria.ru/20240129/eskalatsiya-1924046684.html

Экс-директор ЦРУ назвал атаку на базу США в Иордании опасной эскалацией

Экс-директор ЦРУ назвал атаку на базу США в Иордании опасной эскалацией - РИА Новости, 29.01.2024

Экс-директор ЦРУ назвал атаку на базу США в Иордании опасной эскалацией

Экс-директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Бреннан заявил, что атака на американскую военную базу в Иордании является "опасной... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T02:29

2024-01-29T02:29

2024-01-29T02:29

иордания

сирия

сша

джон бреннан

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Экс-директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Бреннан заявил, что атака на американскую военную базу в Иордании является "опасной эскалацией" ситуации на Ближнем Востоке. Ранее Центральное командование ВС США заявило, что при атаке 28 января на военную базу США в Иордании погибли трое военнослужащих, еще 25 пострадали. В кабмине Иордании заявили, в свою очередь, что атака против американских военных произошла вне территории Иордании, нападению подверглась база "эт-Танф" в Сирии. Как заявил Бреннан в программе MSNBC Inside with Jen Psaki, беспилотники, использованные для атаки, были начинены взрывчаткой и взрывались при ударе. "Это (атака на базу США в Иордании - ред.) очень опасная эскалация, учитывая, что три американских военнослужащих погибли и более двух десятков ранены - это серьезная атака", - сказал Бреннан. Экс-директор ЦРУ добавил, что у данной атаки могут быть последствия. По его словам, Белый дом работает со службой разведки, чтобы найти виновных в нападении на базу, определить, связаны ли они с Ираном, и использовать эту информацию для своих дальнейших действий. "Иран развивает отношения с рядом... экстремистских группировок в Сирии, Ираке и других регионах, чтобы оказать давление на региональных противников, а также на США. Большой вопрос для Белого дома заключается в том, является ли эта группа поддерживаемой Ираном... но в любом случае у атаки будут последствия", - добавил экс-директор ЦРУ. С начала обострения палестино-израильского конфликта американские войска в Ираке и Сирии регулярно подвергаются ударам ракет и беспилотников, принадлежащих, как считают в Вашингтоне, проиранским группировкам. При этом власти исламской республики заявляли, что вооруженные шиитские группировки, которые осуществляют нападения на американские базы, не имеют ничего общего с Ираном и не получают от него никаких приказов.

https://ria.ru/20240116/udary-1921625607.html

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иордания, сирия, сша, джон бреннан, центральное разведывательное управление (цру), в мире