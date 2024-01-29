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В Екатеринбурге завели уголовное дело после гибели ребенка от удара током - РИА Новости, 29.01.2024
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17:14 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/ekaterinburg-1924187877.html
В Екатеринбурге завели уголовное дело после гибели ребенка от удара током
В Екатеринбурге завели уголовное дело после гибели ребенка от удара током - РИА Новости, 29.01.2024
В Екатеринбурге завели уголовное дело после гибели ребенка от удара током
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели двухлетней девочки от удара током в Екатеринбурге, сообщает региональное управление РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T17:14
2024-01-29T17:14
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели двухлетней девочки от удара током в Екатеринбурге, сообщает региональное управление СК РФ. Ранее областная прокуратура информировала, что в минувшее воскресенье двухлетняя девочка находилась дома в квартире в Железнодорожном районе Екатеринбурга вместе с отцом и старшими братом и сестрой. Дети играли и смотрели телевизор, их отец уснул, мать находилась на работе. По предварительным данным, ребенка убило током - когда отец проснулся, то обнаружил девочку без сознания, мужчина накинул на нее верхнюю одежду и повез к матери на работу, где родители и вызвали "скорую". Медикам оставалось лишь констатировать смерть. "Инцидент произошел в одной из квартир дома по улице Бебеля в Екатеринбурге, где девочка в ходе игры задела источник электрического тока, отчего потеряла сознание и впоследствии скончалась. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – говорится в сообщении СК.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Екатеринбург
В Екатеринбурге завели уголовное дело после гибели ребенка от удара током

СК: в Екатеринбурге завели уголовное дело осле гибели ребенка от удара током

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели двухлетней девочки от удара током в Екатеринбурге, сообщает региональное управление СК РФ.
Ранее областная прокуратура информировала, что в минувшее воскресенье двухлетняя девочка находилась дома в квартире в Железнодорожном районе Екатеринбурга вместе с отцом и старшими братом и сестрой. Дети играли и смотрели телевизор, их отец уснул, мать находилась на работе.
По предварительным данным, ребенка убило током - когда отец проснулся, то обнаружил девочку без сознания, мужчина накинул на нее верхнюю одежду и повез к матери на работу, где родители и вызвали "скорую". Медикам оставалось лишь констатировать смерть.
"Инцидент произошел в одной из квартир дома по улице Бебеля в Екатеринбурге, где девочка в ходе игры задела источник электрического тока, отчего потеряла сознание и впоследствии скончалась. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – говорится в сообщении СК.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
В Екатеринбурге двухлетняя девочка погибла, пока ее отец спал
Вчера, 16:08
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Екатеринбург
 
 
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