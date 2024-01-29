https://ria.ru/20240129/ekaterinburg-1924187877.html

В Екатеринбурге завели уголовное дело после гибели ребенка от удара током

В Екатеринбурге завели уголовное дело после гибели ребенка от удара током - РИА Новости, 29.01.2024

В Екатеринбурге завели уголовное дело после гибели ребенка от удара током

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели двухлетней девочки от удара током в Екатеринбурге, сообщает региональное управление РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T17:14

2024-01-29T17:14

2024-01-29T17:14

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели двухлетней девочки от удара током в Екатеринбурге, сообщает региональное управление СК РФ. Ранее областная прокуратура информировала, что в минувшее воскресенье двухлетняя девочка находилась дома в квартире в Железнодорожном районе Екатеринбурга вместе с отцом и старшими братом и сестрой. Дети играли и смотрели телевизор, их отец уснул, мать находилась на работе. По предварительным данным, ребенка убило током - когда отец проснулся, то обнаружил девочку без сознания, мужчина накинул на нее верхнюю одежду и повез к матери на работу, где родители и вызвали "скорую". Медикам оставалось лишь констатировать смерть. "Инцидент произошел в одной из квартир дома по улице Бебеля в Екатеринбурге, где девочка в ходе игры задела источник электрического тока, отчего потеряла сознание и впоследствии скончалась. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – говорится в сообщении СК.

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург