https://ria.ru/20240129/efimov-1923748103.html

Ефимов: деловой центр по городской программе построят в Обручевском районе

Ефимов: деловой центр по городской программе построят в Обручевском районе - РИА Новости, 29.01.2024

Ефимов: деловой центр по городской программе построят в Обручевском районе

В рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) на юго-западе Москвы появится новый деловой центр в составе жилого комплекса,... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T10:05

2024-01-29T10:05

2024-01-29T10:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858757439_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54b20362a923da2bfb21fbb8d850c54f.png

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. В рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) на юго-западе Москвы появится новый деловой центр в составе жилого комплекса, там планируется создать порядка 1,1 тыс. новых рабочих мест, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Инвестор AFI Development возведет офисный комплекс на улице Академика Челомея в Обручевском районе на юго-западе столицы. Площадь офисов составит не менее 8 тысяч квадратных метров. Новые деловые пространства дадут району почти 1,1 тысячи рабочих мест", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что жилое здание будет состоять из 21 этажа. Там разместятся офисы, различные торговые объекты, рестораны, кафе, а также супермаркет. Будет там и паркинг. Дополнительная гостевая парковка расположится рядом от здания. Также там предусмотрена прогулочная территория с местами для отдыха.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что развитию бизнеса будет способствовать возведение такого нового делового пространства. Кроме того, будут созданы комфортные условия для жизни и работы жителей ближайших территорий.Программа стимулирования создания МПТ призвана обеспечить комплексную застройку столичных районов. В рамках программы девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования участка земли, где строит жилье, если дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся новые рабочие места. Благодаря чему каждый житель столицы получает возможность найти все необходимое для жизни и, прежде всего, место работы в пешей доступности.На сегодняшний день по городской программе стимулирования создания мест приложения труда власти Москвы заключили с инвесторами свыше 70 соглашений на возведение свыше 3 млн кв. м социально и экономически важных объектов недвижимости. Среди них – промпредприятия, логистические комплексы, деловые, торговые, образовательные, культурные, спортивные и пр. В результате чего на территории столицы появится порядка 120 тыс. новых рабочих мест. На эти цели будет направлен почти 1 трлн руб. в качестве инвестиций.Поучаствовать в этой программе могут не только девелоперы, которые планируют реализацию своего проекта, но и те, кто уже строит жилые дома в столице. При этом участки земли под застройку жилья и мест приложения труда могут находиться на территории различных районов. Направлять заявки на участие в программе застройщики могут через онлайн-сервис на московском Инвестпортале.Ранее Ефимов сообщал, что на территории поселения Рязановское, расположенного в Новой Москве, по программе стимулирования создания мест приложения труда планируют возвести торгово-деловой комплекс площадью 16,9 тысячи кв. м.

https://ria.ru/20240126/moskva-1923500179.html

https://ria.ru/20240126/arenda-1923504488.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский