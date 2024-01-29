https://ria.ru/20240129/efimov-1923748103.html
Ефимов: деловой центр по городской программе построят в Обручевском районе
Ефимов: деловой центр по городской программе построят в Обручевском районе - РИА Новости, 29.01.2024
Ефимов: деловой центр по городской программе построят в Обручевском районе
В рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) на юго-западе Москвы появится новый деловой центр в составе жилого комплекса,... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T10:05
2024-01-29T10:05
2024-01-29T10:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. В рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) на юго-западе Москвы появится новый деловой центр в составе жилого комплекса, там планируется создать порядка 1,1 тыс. новых рабочих мест, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Инвестор AFI Development возведет офисный комплекс на улице Академика Челомея в Обручевском районе на юго-западе столицы. Площадь офисов составит не менее 8 тысяч квадратных метров. Новые деловые пространства дадут району почти 1,1 тысячи рабочих мест", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что жилое здание будет состоять из 21 этажа. Там разместятся офисы, различные торговые объекты, рестораны, кафе, а также супермаркет. Будет там и паркинг. Дополнительная гостевая парковка расположится рядом от здания. Также там предусмотрена прогулочная территория с местами для отдыха.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что развитию бизнеса будет способствовать возведение такого нового делового пространства. Кроме того, будут созданы комфортные условия для жизни и работы жителей ближайших территорий.Программа стимулирования создания МПТ призвана обеспечить комплексную застройку столичных районов. В рамках программы девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования участка земли, где строит жилье, если дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся новые рабочие места. Благодаря чему каждый житель столицы получает возможность найти все необходимое для жизни и, прежде всего, место работы в пешей доступности.На сегодняшний день по городской программе стимулирования создания мест приложения труда власти Москвы заключили с инвесторами свыше 70 соглашений на возведение свыше 3 млн кв. м социально и экономически важных объектов недвижимости. Среди них – промпредприятия, логистические комплексы, деловые, торговые, образовательные, культурные, спортивные и пр. В результате чего на территории столицы появится порядка 120 тыс. новых рабочих мест. На эти цели будет направлен почти 1 трлн руб. в качестве инвестиций.Поучаствовать в этой программе могут не только девелоперы, которые планируют реализацию своего проекта, но и те, кто уже строит жилые дома в столице. При этом участки земли под застройку жилья и мест приложения труда могут находиться на территории различных районов. Направлять заявки на участие в программе застройщики могут через онлайн-сервис на московском Инвестпортале.Ранее Ефимов сообщал, что на территории поселения Рязановское, расположенного в Новой Москве, по программе стимулирования создания мест приложения труда планируют возвести торгово-деловой комплекс площадью 16,9 тысячи кв. м.
https://ria.ru/20240126/moskva-1923500179.html
https://ria.ru/20240126/arenda-1923504488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. В рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) на юго-западе Москвы появится новый деловой центр в составе жилого комплекса, там планируется создать порядка 1,1 тыс. новых рабочих мест, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Инвестор AFI Development возведет офисный комплекс на улице Академика Челомея в Обручевском районе на юго-западе столицы. Площадь офисов составит не менее 8 тысяч квадратных метров. Новые деловые пространства дадут району почти 1,1 тысячи рабочих мест", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
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Отмечается, что жилое здание будет состоять из 21 этажа. Там разместятся офисы, различные торговые объекты, рестораны, кафе, а также супермаркет. Будет там и паркинг. Дополнительная гостевая парковка расположится рядом от здания. Также там предусмотрена прогулочная территория с местами для отдыха.
В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский
заявил, что развитию бизнеса будет способствовать возведение такого нового делового пространства. Кроме того, будут созданы комфортные условия для жизни и работы жителей ближайших территорий.
Программа стимулирования создания МПТ призвана обеспечить комплексную застройку столичных районов. В рамках программы девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования участка земли, где строит жилье, если дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся новые рабочие места. Благодаря чему каждый житель столицы получает возможность найти все необходимое для жизни и, прежде всего, место работы в пешей доступности.
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На сегодняшний день по городской программе стимулирования создания мест приложения труда власти Москвы заключили с инвесторами свыше 70 соглашений на возведение свыше 3 млн кв. м социально и экономически важных объектов недвижимости. Среди них – промпредприятия, логистические комплексы, деловые, торговые, образовательные, культурные, спортивные и пр. В результате чего на территории столицы появится порядка 120 тыс. новых рабочих мест. На эти цели будет направлен почти 1 трлн руб. в качестве инвестиций.
Поучаствовать в этой программе могут не только девелоперы, которые планируют реализацию своего проекта, но и те, кто уже строит жилые дома в столице. При этом участки земли под застройку жилья и мест приложения труда могут находиться на территории различных районов. Направлять заявки на участие в программе застройщики могут через онлайн-сервис на московском Инвестпортале.
Ранее Ефимов сообщал, что на территории поселения Рязановское, расположенного в Новой Москве
, по программе стимулирования создания мест приложения труда планируют возвести торгово-деловой комплекс площадью 16,9 тысячи кв. м.