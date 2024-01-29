https://ria.ru/20240129/dubrovskiy-1924187595.html
Алексей Дубровский станет главным режиссером Малого театра
Алексей Дубровский станет главным режиссером Малого театра - РИА Новости, 29.01.2024
Алексей Дубровский станет главным режиссером Малого театра
Заместитель худрука Малого театра Алексей Дубровский назначен его главным режиссером, сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T17:13
2024-01-29T17:13
2024-01-29T17:31
культура
россия
новости культуры
малый театр
ольга любимова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924188024_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d8b16bf53af742815c82dcdabe505bae.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Заместитель худрука Малого театра Алексей Дубровский назначен его главным режиссером, сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своем Telegram-канале."После консультаций с руководством и коллективом было принято решение о назначении Алексея Владимировича Дубровского главным режиссером Государственного академического Малого театра", - написала Любимова. Глава ведомства выразила надежду на то, что Дубровский на посту главного режиссера сможет сохранить уникальные традиции Малого театра.Вопрос о назначении руководителя возник после смерти народного артиста СССР Юрия Соломина, который возглавлял Малый театр на протяжении 35 лет. Он скончался 11 января в возрасте 88 лет.Алексей Дубровский – заслуженный артист РФ, актер, режиссер, педагог Щепкинского училища. Он поступил в труппу Малого театра в 2013 году и работал вместе с Соломиным, будучи его заместителем по творческим вопросам.
https://ria.ru/20240115/solomin-1921453616.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924188024_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c82e599c1f2f34c8d3c90891d23704b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости культуры, малый театр, ольга любимова
Культура, Россия, Новости культуры, Малый театр, Ольга Любимова
Алексей Дубровский станет главным режиссером Малого театра
Минкульт назначил Алексея Дубровского главным режиссером Малого театра
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости.
Заместитель худрука Малого театра Алексей Дубровский назначен его главным режиссером, сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своем Telegram-канале
.
"После консультаций с руководством и коллективом было принято решение о назначении Алексея Владимировича Дубровского главным режиссером Государственного академического Малого театра", - написала Любимова. Глава ведомства выразила надежду на то, что Дубровский на посту главного режиссера сможет сохранить уникальные традиции Малого театра.
Вопрос о назначении руководителя возник после смерти народного артиста СССР Юрия Соломина
, который возглавлял Малый театр
на протяжении 35 лет. Он скончался 11 января в возрасте 88 лет.
Алексей Дубровский – заслуженный артист РФ, актер, режиссер, педагог Щепкинского училища. Он поступил в труппу Малого театра в 2013 году и работал вместе с Соломиным, будучи его заместителем по творческим вопросам.
Юрия Соломина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве