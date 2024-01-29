https://ria.ru/20240129/dubrovskiy-1924187595.html

Алексей Дубровский станет главным режиссером Малого театра

Алексей Дубровский станет главным режиссером Малого театра - РИА Новости, 29.01.2024

Алексей Дубровский станет главным режиссером Малого театра

Заместитель худрука Малого театра Алексей Дубровский назначен его главным режиссером, сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T17:13

2024-01-29T17:13

2024-01-29T17:31

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малый театр

ольга любимова

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Заместитель худрука Малого театра Алексей Дубровский назначен его главным режиссером, сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своем Telegram-канале."После консультаций с руководством и коллективом было принято решение о назначении Алексея Владимировича Дубровского главным режиссером Государственного академического Малого театра", - написала Любимова. Глава ведомства выразила надежду на то, что Дубровский на посту главного режиссера сможет сохранить уникальные традиции Малого театра.Вопрос о назначении руководителя возник после смерти народного артиста СССР Юрия Соломина, который возглавлял Малый театр на протяжении 35 лет. Он скончался 11 января в возрасте 88 лет.Алексей Дубровский – заслуженный артист РФ, актер, режиссер, педагог Щепкинского училища. Он поступил в труппу Малого театра в 2013 году и работал вместе с Соломиным, будучи его заместителем по творческим вопросам.

https://ria.ru/20240115/solomin-1921453616.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, новости культуры, малый театр, ольга любимова