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Алексей Дубровский станет главным режиссером Малого театра - РИА Новости, 29.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:13 29.01.2024 (обновлено: 17:31 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/dubrovskiy-1924187595.html
Алексей Дубровский станет главным режиссером Малого театра
Алексей Дубровский станет главным режиссером Малого театра - РИА Новости, 29.01.2024
Алексей Дубровский станет главным режиссером Малого театра
Заместитель худрука Малого театра Алексей Дубровский назначен его главным режиссером, сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T17:13
2024-01-29T17:31
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Заместитель худрука Малого театра Алексей Дубровский назначен его главным режиссером, сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своем Telegram-канале."После консультаций с руководством и коллективом было принято решение о назначении Алексея Владимировича Дубровского главным режиссером Государственного академического Малого театра", - написала Любимова. Глава ведомства выразила надежду на то, что Дубровский на посту главного режиссера сможет сохранить уникальные традиции Малого театра.Вопрос о назначении руководителя возник после смерти народного артиста СССР Юрия Соломина, который возглавлял Малый театр на протяжении 35 лет. Он скончался 11 января в возрасте 88 лет.Алексей Дубровский – заслуженный артист РФ, актер, режиссер, педагог Щепкинского училища. Он поступил в труппу Малого театра в 2013 году и работал вместе с Соломиным, будучи его заместителем по творческим вопросам.
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россия, новости культуры, малый театр, ольга любимова
Культура, Россия, Новости культуры, Малый театр, Ольга Любимова
Алексей Дубровский станет главным режиссером Малого театра

Минкульт назначил Алексея Дубровского главным режиссером Малого театра

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАлексей Дубровский
Алексей Дубровский - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Алексей Дубровский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Заместитель худрука Малого театра Алексей Дубровский назначен его главным режиссером, сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своем Telegram-канале.
"После консультаций с руководством и коллективом было принято решение о назначении Алексея Владимировича Дубровского главным режиссером Государственного академического Малого театра", - написала Любимова. Глава ведомства выразила надежду на то, что Дубровский на посту главного режиссера сможет сохранить уникальные традиции Малого театра.
Вопрос о назначении руководителя возник после смерти народного артиста СССР Юрия Соломина, который возглавлял Малый театр на протяжении 35 лет. Он скончался 11 января в возрасте 88 лет.
Алексей Дубровский – заслуженный артист РФ, актер, режиссер, педагог Щепкинского училища. Он поступил в труппу Малого театра в 2013 году и работал вместе с Соломиным, будучи его заместителем по творческим вопросам.
Портрет и цветы на могиле народного артиста СССР Юрия Соломина во время похорон на Троекуровском кладбище в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Юрия Соломина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
15 января, 16:33
 
КультураРоссияНовости культурыМалый театрОльга Любимова
 
 
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