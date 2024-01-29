https://ria.ru/20240129/doprosy-1924055439.html

Посольство КНР в США заявило о допросах студентов в аэропорту Вашингтона

Посольство КНР в США заявило о допросах студентов в аэропорту Вашингтона - РИА Новости, 29.01.2024

Посольство КНР в США заявило о допросах студентов в аэропорту Вашингтона

Посольство КНР в США заявило о необоснованных допросах и долгих проверках китайских студентов в аэропорту Вашингтона, подчеркнув, что сделало строгое... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T07:09

2024-01-29T07:09

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ПЕКИН, 29 янв - РИА Новости. Посольство КНР в США заявило о необоснованных допросах и долгих проверках китайских студентов в аэропорту Вашингтона, подчеркнув, что сделало строгое представление американской стороне. "В последнее время многие китайские студенты, которые въезжают в США через международный аэропорт Вашингтон Даллес, сталкиваются с необоснованными допросами и препятствиями со стороны правоохранительных органов на границе, некоторым приходится возвращаться домой, так как их визы аннулируют", - говорится в сообщении посольства в социальной сети WeChat. В посольстве отметили, что у всех студентов имеются необходимые документы, часть из них возвращаются в США после каникул на родине или путешествий в третьи страны, в том числе после поездок на конференции, часть - новоприбывшие студенты. "По прибытии они подвергаются длительным допросам, у них проверяют все электронные устройства, некоторые подвергаются ограничению свободы более чем на десять часов, им также запрещают контактировать с внешним миром", - сообщили в посольстве. В дипмиссии отметили, что соответствующие действия правоохранительных органов США негативно сказываются на учебном процессе китайских студентов, а также наносят им психологический ущерб. "Посольство КНР в США придает большое значение безопасности и законным интересам китайских студентов, уже сделало строгое представление американской стороне", - подчеркнули в посольстве.

https://ria.ru/20240109/sud-1920231313.html

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сша, китай, вашингтон (штат), в мире, wechat