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В Донецке из-за попадания снаряда ВСУ сгорел частный дом - РИА Новости, 29.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:01 29.01.2024 (обновлено: 20:36 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/donetsk-1924213735.html
В Донецке из-за попадания снаряда ВСУ сгорел частный дом
В Донецке из-за попадания снаряда ВСУ сгорел частный дом - РИА Новости, 29.01.2024
В Донецке из-за попадания снаряда ВСУ сгорел частный дом
Частный дом сгорел в Донецке в понедельник после попадания снаряда украинских военных, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T19:01
2024-01-29T20:36
специальная военная операция на украине
донецк
калининский район
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Частный дом сгорел в Донецке в понедельник после попадания снаряда украинских военных, передает корреспондент РИА Новости. При дневном обстреле Донецка один из снарядов угодил в одноэтажный жилой дом около шахты имени Калинина. Обошлось без жертв - никого из жильцов в момент обстрела не оказалось дома. Однако в результате возгорания дом почти полностью сгорел, целыми остались лишь стены. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле Калининского района города из РСЗО погибли три человека, ещё один ранен.
https://ria.ru/20240129/obstrel-1924208240.html
донецк
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донецк, калининский район, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Калининский район, Алексей Кулемзин (Донецк)
В Донецке из-за попадания снаряда ВСУ сгорел частный дом

Частный дом сгорел в Донецке из-за попадания снаряда ВСУ

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваПожарные на месте сгоревшего в результате попадания снаряда ВСУ частного дома в Донецке около шахты имени Калинина. 29 января 2024
Пожарные на месте сгоревшего в результате попадания снаряда ВСУ частного дома в Донецке около шахты имени Калинина. 29 января 2024 - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Пожарные на месте сгоревшего в результате попадания снаряда ВСУ частного дома в Донецке около шахты имени Калинина. 29 января 2024
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Частный дом сгорел в Донецке в понедельник после попадания снаряда украинских военных, передает корреспондент РИА Новости.
При дневном обстреле Донецка один из снарядов угодил в одноэтажный жилой дом около шахты имени Калинина. Обошлось без жертв - никого из жильцов в момент обстрела не оказалось дома.
Однако в результате возгорания дом почти полностью сгорел, целыми остались лишь стены.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле Калининского района города из РСЗО погибли три человека, ещё один ранен.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКалининский районАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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