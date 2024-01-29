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В Донецке из-за попадания снаряда ВСУ сгорел частный дом
В Донецке из-за попадания снаряда ВСУ сгорел частный дом - РИА Новости, 29.01.2024
В Донецке из-за попадания снаряда ВСУ сгорел частный дом
Частный дом сгорел в Донецке в понедельник после попадания снаряда украинских военных, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T19:01
2024-01-29T19:01
2024-01-29T20:36
специальная военная операция на украине
донецк
калининский район
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Частный дом сгорел в Донецке в понедельник после попадания снаряда украинских военных, передает корреспондент РИА Новости. При дневном обстреле Донецка один из снарядов угодил в одноэтажный жилой дом около шахты имени Калинина. Обошлось без жертв - никого из жильцов в момент обстрела не оказалось дома. Однако в результате возгорания дом почти полностью сгорел, целыми остались лишь стены. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле Калининского района города из РСЗО погибли три человека, ещё один ранен.
https://ria.ru/20240129/obstrel-1924208240.html
донецк
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донецк, калининский район, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Калининский район, Алексей Кулемзин (Донецк)
В Донецке из-за попадания снаряда ВСУ сгорел частный дом
Частный дом сгорел в Донецке из-за попадания снаряда ВСУ