https://ria.ru/20240129/donetsk-1924169445.html
При обстреле Донецка из РСЗО погибли три мирных жителя
При обстреле Донецка из РСЗО погибли три мирных жителя - РИА Новости, 29.01.2024
При обстреле Донецка из РСЗО погибли три мирных жителя
Три мирных жителя погибли в результате обстрела Калининского района Донецка из РСЗО, есть еще один пострадавший, сообщил мэр административного центра ДНР... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T16:05
2024-01-29T16:05
2024-01-29T16:05
специальная военная операция на украине
донецк
калининский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Три мирных жителя погибли в результате обстрела Калининского района Донецка из РСЗО, есть еще один пострадавший, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "По предварительным данным, в результате обстрела Калининского района есть трое погибших и один раненый. Анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщило, что в 15.03 украинские войска открыли огонь по Калининскому району Донецка, выпустив по нему восемь ракет из РСЗО. Калининский район - один из тыловых районов Донецка, достаточно удаленный от линии боевого соприкосновения. Расположен на востоке административного центра республики.
https://ria.ru/20240129/ukraina-1924150034.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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При обстреле Донецка из РСЗО погибли три мирных жителя
Три мирных жителя погибли при обстреле Калининского района Донецка из РСЗО