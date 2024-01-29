https://ria.ru/20240129/donetsk-1924169445.html

При обстреле Донецка из РСЗО погибли три мирных жителя

При обстреле Донецка из РСЗО погибли три мирных жителя - РИА Новости, 29.01.2024

При обстреле Донецка из РСЗО погибли три мирных жителя

Три мирных жителя погибли в результате обстрела Калининского района Донецка из РСЗО, есть еще один пострадавший, сообщил мэр административного центра ДНР... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T16:05

2024-01-29T16:05

2024-01-29T16:05

специальная военная операция на украине

донецк

калининский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Три мирных жителя погибли в результате обстрела Калининского района Донецка из РСЗО, есть еще один пострадавший, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "По предварительным данным, в результате обстрела Калининского района есть трое погибших и один раненый. Анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщило, что в 15.03 украинские войска открыли огонь по Калининскому району Донецка, выпустив по нему восемь ракет из РСЗО. Калининский район - один из тыловых районов Донецка, достаточно удаленный от линии боевого соприкосновения. Расположен на востоке административного центра республики.

https://ria.ru/20240129/ukraina-1924150034.html

донецк

калининский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, калининский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия