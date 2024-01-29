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При обстреле Донецка из РСЗО погибли три мирных жителя - РИА Новости, 29.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:05 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/donetsk-1924169445.html
При обстреле Донецка из РСЗО погибли три мирных жителя
При обстреле Донецка из РСЗО погибли три мирных жителя - РИА Новости, 29.01.2024
При обстреле Донецка из РСЗО погибли три мирных жителя
Три мирных жителя погибли в результате обстрела Калининского района Донецка из РСЗО, есть еще один пострадавший, сообщил мэр административного центра ДНР... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T16:05
2024-01-29T16:05
специальная военная операция на украине
донецк
калининский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Три мирных жителя погибли в результате обстрела Калининского района Донецка из РСЗО, есть еще один пострадавший, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "По предварительным данным, в результате обстрела Калининского района есть трое погибших и один раненый. Анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщило, что в 15.03 украинские войска открыли огонь по Калининскому району Донецка, выпустив по нему восемь ракет из РСЗО. Калининский район - один из тыловых районов Донецка, достаточно удаленный от линии боевого соприкосновения. Расположен на востоке административного центра республики.
https://ria.ru/20240129/ukraina-1924150034.html
донецк
калининский район
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донецк, калининский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Калининский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Происшествия
При обстреле Донецка из РСЗО погибли три мирных жителя

Три мирных жителя погибли при обстреле Калининского района Донецка из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Три мирных жителя погибли в результате обстрела Калининского района Донецка из РСЗО, есть еще один пострадавший, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
"По предварительным данным, в результате обстрела Калининского района есть трое погибших и один раненый. Анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщило, что в 15.03 украинские войска открыли огонь по Калининскому району Донецка, выпустив по нему восемь ракет из РСЗО.
Калининский район - один из тыловых районов Донецка, достаточно удаленный от линии боевого соприкосновения. Расположен на востоке административного центра республики.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКалининский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККПроисшествия
 
 
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