https://ria.ru/20240129/detskiy_sad-1923207200.html
Детский сад на 350 мест открыли в Покровском-Стрешневе
Детский сад на 350 мест открыли в Покровском-Стрешневе - РИА Новости, 29.01.2024
Детский сад на 350 мест открыли в Покровском-Стрешневе
Детский сад "Солнечный город" на 350 мест открыли в Покровском-Стрешневе. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T11:21
2024-01-29T11:21
2024-01-29T11:21
пресс-релизы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923206578_0:28:1600:928_1920x0_80_0_0_cbdf437a5b6084eb1b1159a0da12f962.jpg
МОСКВА, 29 янв - Пресс-офис застройщика "Стадион "Спартак". Детский сад "Солнечный город" на 350 мест открыли в Покровском-Стрешневе.Дошкольное учреждение №2 на 350 мест построено в рамках комплексного освоения территории полуострова Покровское-Стрешнево.Трехэтажное здание рассчитано на посещение 350 воспитанников и имеет площадь около 5000 квадратных метров. Для юных воспитанников предусмотрены просторные группы с игровыми и обеденными зонами, спортивный и музыкальный залы, кабинеты для занятий, трансформируемое помещение для организации развивающих кружков. Территория детского сада благоустроена, установлено 14 площадок с навесами. Территория огорожена, со стороны автомобильных дорог установлены шумозащитные экраны."Детский сад — важный объект для комплексного развития полуострова Покровское-Стрешнево. Только в этом году открыты школа, Духовно-культурный центр, первый участок экопарка, построены три детских сада, Теннисный центр. Все, что мы строим, доступно для резидентов и гостей полуострова. Социальные объекты передаются городу Москве, чтобы их посещали юные жители Покровского-Стрешнево", — отметила исполнительный директор по маркетингу и продажам застройщика "Стадион "Спартак" Екатерина Тейн.Всего застройщик "Стадион "Спартак" построит на полуострове и передаст городу 4 общеобразовательных школы для 3775 детей и 8 детских садов на 1645 мест.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923206578_252:0:1600:1011_1920x0_80_0_0_f87822f685f9681d8d6bf882c716b176.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 29 янв - Пресс-офис застройщика "Стадион "Спартак". Детский сад "Солнечный город" на 350 мест открыли в Покровском-Стрешневе.
Дошкольное учреждение №2 на 350 мест построено в рамках комплексного освоения территории полуострова Покровское-Стрешнево.
Трехэтажное здание рассчитано на посещение 350 воспитанников и имеет площадь около 5000 квадратных метров. Для юных воспитанников предусмотрены просторные группы с игровыми и обеденными зонами, спортивный и музыкальный залы, кабинеты для занятий, трансформируемое помещение для организации развивающих кружков. Территория детского сада благоустроена, установлено 14 площадок с навесами. Территория огорожена, со стороны автомобильных дорог установлены шумозащитные экраны.
"Детский сад — важный объект для комплексного развития полуострова Покровское-Стрешнево. Только в этом году открыты школа, Духовно-культурный центр, первый участок экопарка, построены три детских сада, Теннисный центр. Все, что мы строим, доступно для резидентов и гостей полуострова. Социальные объекты передаются городу Москве, чтобы их посещали юные жители Покровского-Стрешнево", — отметила исполнительный директор по маркетингу и продажам застройщика "Стадион "Спартак" Екатерина Тейн.
Всего застройщик "Стадион "Спартак" построит на полуострове и передаст городу 4 общеобразовательных школы для 3775 детей и 8 детских садов на 1645 мест.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.