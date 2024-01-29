https://ria.ru/20240129/detskiy_sad-1923207200.html

Детский сад на 350 мест открыли в Покровском-Стрешневе

Детский сад на 350 мест открыли в Покровском-Стрешневе - РИА Новости, 29.01.2024

Детский сад на 350 мест открыли в Покровском-Стрешневе

Детский сад "Солнечный город" на 350 мест открыли в Покровском-Стрешневе. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T11:21

2024-01-29T11:21

2024-01-29T11:21

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МОСКВА, 29 янв - Пресс-офис застройщика "Стадион "Спартак". Детский сад "Солнечный город" на 350 мест открыли в Покровском-Стрешневе.Дошкольное учреждение №2 на 350 мест построено в рамках комплексного освоения территории полуострова Покровское-Стрешнево.Трехэтажное здание рассчитано на посещение 350 воспитанников и имеет площадь около 5000 квадратных метров. Для юных воспитанников предусмотрены просторные группы с игровыми и обеденными зонами, спортивный и музыкальный залы, кабинеты для занятий, трансформируемое помещение для организации развивающих кружков. Территория детского сада благоустроена, установлено 14 площадок с навесами. Территория огорожена, со стороны автомобильных дорог установлены шумозащитные экраны."Детский сад — важный объект для комплексного развития полуострова Покровское-Стрешнево. Только в этом году открыты школа, Духовно-культурный центр, первый участок экопарка, построены три детских сада, Теннисный центр. Все, что мы строим, доступно для резидентов и гостей полуострова. Социальные объекты передаются городу Москве, чтобы их посещали юные жители Покровского-Стрешнево", — отметила исполнительный директор по маркетингу и продажам застройщика "Стадион "Спартак" Екатерина Тейн.Всего застройщик "Стадион "Спартак" построит на полуострове и передаст городу 4 общеобразовательных школы для 3775 детей и 8 детских садов на 1645 мест.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы