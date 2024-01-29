https://ria.ru/20240129/chelyabinsk-1924199849.html

В Челябинске заметили яркие вспышки над городом

В Челябинске заметили яркие вспышки над городом - РИА Новости, 29.01.2024

В Челябинске заметили яркие вспышки над городом

Жители Челябинска сняли на видео яркие вспышки неизвестного происхождения над городом. Ролик со световым явлением опубликовал Telegram-канал "Челябинск №1". РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T17:54

2024-01-29T17:54

2024-01-29T18:05

происшествия

челябинск

россия

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Жители Челябинска сняли на видео яркие вспышки неизвестного происхождения над городом. Ролик со световым явлением опубликовал Telegram-канал "Челябинск №1"."Наши подписчики присылают в редакцию подобные видео. По их словам, сегодня над Челябинском были яркие вспышки света", — говорится в сообщении.По информации местных жителей, в микрорайонах Красное поле, Моховички и Прудный нет света из-за возможных проблем с трансформатором.

челябинск

россия

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

происшествия, челябинск, россия