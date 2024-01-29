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В Челябинске заметили яркие вспышки над городом - РИА Новости, 29.01.2024
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17:54 29.01.2024 (обновлено: 18:05 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/chelyabinsk-1924199849.html
В Челябинске заметили яркие вспышки над городом
В Челябинске заметили яркие вспышки над городом - РИА Новости, 29.01.2024
В Челябинске заметили яркие вспышки над городом
Жители Челябинска сняли на видео яркие вспышки неизвестного происхождения над городом. Ролик со световым явлением опубликовал Telegram-канал "Челябинск №1". РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T17:54
2024-01-29T18:05
происшествия
челябинск
россия
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Жители Челябинска сняли на видео яркие вспышки неизвестного происхождения над городом. Ролик со световым явлением опубликовал Telegram-канал "Челябинск №1"."Наши подписчики присылают в редакцию подобные видео. По их словам, сегодня над Челябинском были яркие вспышки света", — говорится в сообщении.По информации местных жителей, в микрорайонах Красное поле, Моховички и Прудный нет света из-за возможных проблем с трансформатором.
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происшествия, челябинск, россия
Происшествия, Челябинск, Россия
В Челябинске заметили яркие вспышки над городом

Жители Челябинска заметили яркие вспышки в небе над городом

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияВспышки в небе над Челябинском. 29 января 2024
Вспышки в небе над Челябинском. 29 января 2024
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Вспышки в небе над Челябинском. 29 января 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Жители Челябинска сняли на видео яркие вспышки неизвестного происхождения над городом. Ролик со световым явлением опубликовал Telegram-канал "Челябинск №1".
«
"Наши подписчики присылают в редакцию подобные видео. По их словам, сегодня над Челябинском были яркие вспышки света", — говорится в сообщении.
По информации местных жителей, в микрорайонах Красное поле, Моховички и Прудный нет света из-за возможных проблем с трансформатором.
 
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