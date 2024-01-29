https://ria.ru/20240129/burkina-faso-1924176701.html
Посольство России в Буркина-Фасо начнет полноценно работать с 1 февраля
Посольство России в Буркина-Фасо начнет полноценно работать с 1 февраля - РИА Новости, 29.01.2024
Посольство России в Буркина-Фасо начнет полноценно работать с 1 февраля
Российская дипмиссия в Уагадугу начнет свою полноформатную деятельность с 1 февраля, когда в её здание переедут сотрудники, сообщил посол РФ в Кот-д'Ивуаре... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T16:28
2024-01-29T16:28
2024-01-29T16:28
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россия
буркина-фасо
уагадугу
алексей салтыков
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российская дипмиссия в Уагадугу начнет свою полноформатную деятельность с 1 февраля, когда в её здание переедут сотрудники, сообщил посол РФ в Кот-д'Ивуаре Алексей Салтыков (по совместительству в Буркина-Фасо) в эфире телеканала "Россия-24". "С 1 февраля те сотрудники, которые уже работают в Буркина-Фасо, переедут в здание, которое будет являться посольством на предстоящие годы, и начнется полноформатная деятельность", - сказал Салтыков. 28 декабря посольство РФ в Уагадугу возобновило свою работу после более чем тридцатилетнего перерыва, сообщали тогда РИА Новости в российской дипмиссии.
https://ria.ru/20240126/otnosheniya-1923634808.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, буркина-фасо, уагадугу, алексей салтыков
В мире, Россия, Буркина-Фасо, Уагадугу, Алексей Салтыков
Посольство России в Буркина-Фасо начнет полноценно работать с 1 февраля
Посол: представительство России в Буркина-Фасо начнет работать с 1 февраля