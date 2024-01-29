https://ria.ru/20240129/burkina-faso-1924176701.html

Посольство России в Буркина-Фасо начнет полноценно работать с 1 февраля

Посольство России в Буркина-Фасо начнет полноценно работать с 1 февраля - РИА Новости, 29.01.2024

Посольство России в Буркина-Фасо начнет полноценно работать с 1 февраля

Российская дипмиссия в Уагадугу начнет свою полноформатную деятельность с 1 февраля, когда в её здание переедут сотрудники, сообщил посол РФ в Кот-д'Ивуаре... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T16:28

2024-01-29T16:28

2024-01-29T16:28

в мире

россия

буркина-фасо

уагадугу

алексей салтыков

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российская дипмиссия в Уагадугу начнет свою полноформатную деятельность с 1 февраля, когда в её здание переедут сотрудники, сообщил посол РФ в Кот-д'Ивуаре Алексей Салтыков (по совместительству в Буркина-Фасо) в эфире телеканала "Россия-24". "С 1 февраля те сотрудники, которые уже работают в Буркина-Фасо, переедут в здание, которое будет являться посольством на предстоящие годы, и начнется полноформатная деятельность", - сказал Салтыков. 28 декабря посольство РФ в Уагадугу возобновило свою работу после более чем тридцатилетнего перерыва, сообщали тогда РИА Новости в российской дипмиссии.

https://ria.ru/20240126/otnosheniya-1923634808.html

россия

буркина-фасо

уагадугу

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Дарья Буймова

в мире, россия, буркина-фасо, уагадугу, алексей салтыков