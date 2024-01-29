https://ria.ru/20240129/biozaschita-1924060573.html

В 48-м ЦНИИ Минобороны создается кластер в интересах биологической защиты

В 48-м ЦНИИ Минобороны создается кластер в интересах биологической защиты - РИА Новости, 29.01.2024

В 48-м ЦНИИ Минобороны создается кластер в интересах биологической защиты

В 48-м Центральном научно-исследовательском институте (ЦНИИ) Минобороны РФ, расположенном в Подмосковье, создаётся научно-исследовательский кластер в интересах... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T08:38

2024-01-29T08:38

2024-01-29T08:38

безопасность

россия

московская область (подмосковье)

сергей шойгу

игорь кириллов

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В 48-м Центральном научно-исследовательском институте (ЦНИИ) Минобороны РФ, расположенном в Подмосковье, создаётся научно-исследовательский кластер в интересах биологической защиты, он позволит в кратчайшие сроки выявлять угрозы биологического характера и разрабатывать средства защиты, сообщили в понедельник в российском военном ведомстве. Там отметили, что министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил ход модернизации экспериментальных баз научно-исследовательских институтов Минобороны России, дислоцированных в Подмосковье, в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа. "В ходе работы министр обороны РФ проверил развитие инфраструктуры 48-го ЦНИИ Минобороны России. Начальник войск РХБ защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов доложил Сергею Шойгу, что в настоящее время в институте готовятся к сдаче два новых здания научно-исследовательского кластера. Основной этап строительства объектов уже завершен. Строительство новых лабораторных корпусов обеспечит создание научно-исследовательского кластера в интересах биологической защиты", - сказали в Минобороны. В ведомстве уточнили, что кластер "позволит в кратчайшие сроки выявлять угрозы биологического характера, разрабатывать и изготавливать средства индикации, профилактики, в том числе вакцинные препараты с проверкой их эффективности, участвовать в международных расследованиях фактов вероятного применения биологических агентов". В Минобороны подчеркнули, что одним из практических результатов исследований в данной области явилась разработка и создание первой в мире вакцины от новой коронавирусной инфекции, а также вакцин от лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома MERS и универсальной вакцины от гриппа. Во время посещения 48-го ЦНИИ главе военного ведомства также доложили о развитии и совершенствовании объектов социальной инфраструктуры, созданной в гарнизоне, добавили в министерстве. Федеральное государственное бюджетное учреждение "48 Центральный научно-исследовательский институт" министерства обороны Российской Федерации (48 ЦНИИ МО РФ) является ведущей научно-исследовательской организацией министерства обороны Российской Федерации по вопросам борьбы с особо опасными инфекционными заболеваниями и обеспечения биологической безопасности личного состава Вооруженных сил и населения Российской Федерации.

https://ria.ru/20240115/biooruzhie-1921443847.html

https://ria.ru/20231211/oruzhie-1915117467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, московская область (подмосковье), сергей шойгу, игорь кириллов