https://ria.ru/20240129/biozaschita-1924060573.html
В 48-м ЦНИИ Минобороны создается кластер в интересах биологической защиты
В 48-м ЦНИИ Минобороны создается кластер в интересах биологической защиты - РИА Новости, 29.01.2024
В 48-м ЦНИИ Минобороны создается кластер в интересах биологической защиты
В 48-м Центральном научно-исследовательском институте (ЦНИИ) Минобороны РФ, расположенном в Подмосковье, создаётся научно-исследовательский кластер в интересах... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T08:38
2024-01-29T08:38
2024-01-29T08:38
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россия
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В 48-м Центральном научно-исследовательском институте (ЦНИИ) Минобороны РФ, расположенном в Подмосковье, создаётся научно-исследовательский кластер в интересах биологической защиты, он позволит в кратчайшие сроки выявлять угрозы биологического характера и разрабатывать средства защиты, сообщили в понедельник в российском военном ведомстве. Там отметили, что министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил ход модернизации экспериментальных баз научно-исследовательских институтов Минобороны России, дислоцированных в Подмосковье, в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа. "В ходе работы министр обороны РФ проверил развитие инфраструктуры 48-го ЦНИИ Минобороны России. Начальник войск РХБ защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов доложил Сергею Шойгу, что в настоящее время в институте готовятся к сдаче два новых здания научно-исследовательского кластера. Основной этап строительства объектов уже завершен. Строительство новых лабораторных корпусов обеспечит создание научно-исследовательского кластера в интересах биологической защиты", - сказали в Минобороны. В ведомстве уточнили, что кластер "позволит в кратчайшие сроки выявлять угрозы биологического характера, разрабатывать и изготавливать средства индикации, профилактики, в том числе вакцинные препараты с проверкой их эффективности, участвовать в международных расследованиях фактов вероятного применения биологических агентов". В Минобороны подчеркнули, что одним из практических результатов исследований в данной области явилась разработка и создание первой в мире вакцины от новой коронавирусной инфекции, а также вакцин от лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома MERS и универсальной вакцины от гриппа. Во время посещения 48-го ЦНИИ главе военного ведомства также доложили о развитии и совершенствовании объектов социальной инфраструктуры, созданной в гарнизоне, добавили в министерстве. Федеральное государственное бюджетное учреждение "48 Центральный научно-исследовательский институт" министерства обороны Российской Федерации (48 ЦНИИ МО РФ) является ведущей научно-исследовательской организацией министерства обороны Российской Федерации по вопросам борьбы с особо опасными инфекционными заболеваниями и обеспечения биологической безопасности личного состава Вооруженных сил и населения Российской Федерации.
https://ria.ru/20240115/biooruzhie-1921443847.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, московская область (подмосковье), сергей шойгу, игорь кириллов
Безопасность, Россия, Московская область (Подмосковье), Сергей Шойгу, Игорь Кириллов
В 48-м ЦНИИ Минобороны создается кластер в интересах биологической защиты
Новый кластер в ЦНИИ Минобороны позволит разрабатывать средства биозащиты
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В 48-м Центральном научно-исследовательском институте (ЦНИИ) Минобороны РФ, расположенном в Подмосковье, создаётся научно-исследовательский кластер в интересах биологической защиты, он позволит в кратчайшие сроки выявлять угрозы биологического характера и разрабатывать средства защиты, сообщили в понедельник в российском военном ведомстве.
Там отметили, что министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу
проверил ход модернизации экспериментальных баз научно-исследовательских институтов Минобороны России, дислоцированных в Подмосковье, в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа.
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"В ходе работы министр обороны РФ проверил развитие инфраструктуры 48-го ЦНИИ Минобороны России. Начальник войск РХБ защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов
доложил Сергею Шойгу, что в настоящее время в институте готовятся к сдаче два новых здания научно-исследовательского кластера. Основной этап строительства объектов уже завершен. Строительство новых лабораторных корпусов обеспечит создание научно-исследовательского кластера в интересах биологической защиты", - сказали в Минобороны.
В ведомстве уточнили, что кластер "позволит в кратчайшие сроки выявлять угрозы биологического характера, разрабатывать и изготавливать средства индикации, профилактики, в том числе вакцинные препараты с проверкой их эффективности, участвовать в международных расследованиях фактов вероятного применения биологических агентов".
В Минобороны подчеркнули, что одним из практических результатов исследований в данной области явилась разработка и создание первой в мире вакцины от новой коронавирусной инфекции, а также вакцин от лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома MERS и универсальной вакцины от гриппа.
Во время посещения 48-го ЦНИИ главе военного ведомства также доложили о развитии и совершенствовании объектов социальной инфраструктуры, созданной в гарнизоне, добавили в министерстве.
Федеральное государственное бюджетное учреждение "48 Центральный научно-исследовательский институт" министерства обороны Российской Федерации (48 ЦНИИ МО РФ) является ведущей научно-исследовательской организацией министерства обороны Российской Федерации по вопросам борьбы с особо опасными инфекционными заболеваниями и обеспечения биологической безопасности личного состава Вооруженных сил и населения Российской Федерации.
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