https://ria.ru/20240129/bezhentsy-1924197720.html

В Норвегии ужесточили условия приема и пребывания беженцев с Украины

В Норвегии ужесточили условия приема и пребывания беженцев с Украины - РИА Новости, 29.01.2024

В Норвегии ужесточили условия приема и пребывания беженцев с Украины

Норвегия ужесточила условия приема и пребывания украинских беженцев, заявили на конференции министр юстиции и общественной безопасности Эмилие Энгер Мель и... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T17:46

2024-01-29T17:46

2024-01-29T18:14

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Норвегия ужесточила условия приема и пребывания украинских беженцев, заявили на конференции министр юстиции и общественной безопасности Эмилие Энгер Мель и глава Минтруда Тунье Бренна, трансляция велась на сайте правительства страны."Сейчас мы вводим еще несколько ограничений, чтобы увеличить контроль. Количество прибывших в Норвегию должно находиться на рентабельном и контролируемом уровне", — сказала Мель.По ее словам, после начала событий на Украине королевство приняло более 73 тысяч беженцев — это наибольший показатель среди стран Северной Европы. Мель отметила, что это количество почти соответствует населению норвежской провинции Финнмарк. Мель пояснила, что ранее в королевстве позволяли беженцам получать экономическую помощь, если они отказывались от проживания в пункте приема, пока рассматривалось их заявление на предоставление убежища. Эта мера распространялась в том числе на лиц с правом на временную защиту. "Мы упраздняем эту меру (для лиц с временной защитой. — Прим. ред.), <...> что подразумевает, что новоприбывшие с Украины будут получать место в пункте приема беженцев, пока их, возможно, не расселят, а если они хотят жить в частном порядке в фазе приема, то должны оплачивать свое размещение и заниматься им самостоятельно", — заявила она. Также, по словам Мель, государство больше не будет организовывать содержание домашних животных в пункте приема беженцев. Она отметила, что это будет соответствовать общим правилам, в которых ранее для украинцев сделали исключение.В свою очередь, министр труда и интеграции Тунье Бренна рассказала о других ограничениях. По ее словам, предлагается уменьшить экономическую помощь супругам и сожителям без детей. Кроме того, речь идет о новом требовании для получения пособия при рождении ребенка. Для этого нужно прожить в Норвегии не менее года. Также ограничения коснутся частичного покрытия стоимости лечения у зубных врачей для людей в возрасте от 19 до 24 лет. Для этого проживание в королевстве должно составить не менее пяти лет. Помимо этого, чтобы получить выплаты на дополнительные расходы, возникшие из-за хронической болезни или инвалидности, нужно прожить в Норвегии не менее года."Как общество мы ожидаем, что те, кто прибывают в Норвегию, вскоре пойдут работать и будут сами обеспечивать себя", — заявила Бренна. В декабре правительство Норвегии сообщило, что принимает меры для ограничения числа прибывающих в королевство беженцев с Украины, урезает выплату им детских пособий и ограничивает возможности для поездок между этими двумя странами.

https://ria.ru/20240125/prestupnost-1923364473.html

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923315291.html

https://ria.ru/20240125/bezhentsy-1923527885.html

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в мире, норвегия, украина, финнмарк