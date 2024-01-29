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В Норвегии ужесточили условия приема и пребывания беженцев с Украины - РИА Новости, 29.01.2024
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17:46 29.01.2024 (обновлено: 18:14 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/bezhentsy-1924197720.html
В Норвегии ужесточили условия приема и пребывания беженцев с Украины
В Норвегии ужесточили условия приема и пребывания беженцев с Украины - РИА Новости, 29.01.2024
В Норвегии ужесточили условия приема и пребывания беженцев с Украины
Норвегия ужесточила условия приема и пребывания украинских беженцев, заявили на конференции министр юстиции и общественной безопасности Эмилие Энгер Мель и... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T17:46
2024-01-29T18:14
специальная военная операция на украине
в мире
норвегия
украина
финнмарк
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Норвегия ужесточила условия приема и пребывания украинских беженцев, заявили на конференции министр юстиции и общественной безопасности Эмилие Энгер Мель и глава Минтруда Тунье Бренна, трансляция велась на сайте правительства страны."Сейчас мы вводим еще несколько ограничений, чтобы увеличить контроль. Количество прибывших в Норвегию должно находиться на рентабельном и контролируемом уровне", — сказала Мель.По ее словам, после начала событий на Украине королевство приняло более 73 тысяч беженцев — это наибольший показатель среди стран Северной Европы. Мель отметила, что это количество почти соответствует населению норвежской провинции Финнмарк. Мель пояснила, что ранее в королевстве позволяли беженцам получать экономическую помощь, если они отказывались от проживания в пункте приема, пока рассматривалось их заявление на предоставление убежища. Эта мера распространялась в том числе на лиц с правом на временную защиту. "Мы упраздняем эту меру (для лиц с временной защитой. — Прим. ред.), &lt;...&gt; что подразумевает, что новоприбывшие с Украины будут получать место в пункте приема беженцев, пока их, возможно, не расселят, а если они хотят жить в частном порядке в фазе приема, то должны оплачивать свое размещение и заниматься им самостоятельно", — заявила она. Также, по словам Мель, государство больше не будет организовывать содержание домашних животных в пункте приема беженцев. Она отметила, что это будет соответствовать общим правилам, в которых ранее для украинцев сделали исключение.В свою очередь, министр труда и интеграции Тунье Бренна рассказала о других ограничениях. По ее словам, предлагается уменьшить экономическую помощь супругам и сожителям без детей. Кроме того, речь идет о новом требовании для получения пособия при рождении ребенка. Для этого нужно прожить в Норвегии не менее года. Также ограничения коснутся частичного покрытия стоимости лечения у зубных врачей для людей в возрасте от 19 до 24 лет. Для этого проживание в королевстве должно составить не менее пяти лет. Помимо этого, чтобы получить выплаты на дополнительные расходы, возникшие из-за хронической болезни или инвалидности, нужно прожить в Норвегии не менее года."Как общество мы ожидаем, что те, кто прибывают в Норвегию, вскоре пойдут работать и будут сами обеспечивать себя", — заявила Бренна. В декабре правительство Норвегии сообщило, что принимает меры для ограничения числа прибывающих в королевство беженцев с Украины, урезает выплату им детских пособий и ограничивает возможности для поездок между этими двумя странами.
https://ria.ru/20240125/prestupnost-1923364473.html
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в мире, норвегия, украина, финнмарк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Норвегия, Украина, Финнмарк
В Норвегии ужесточили условия приема и пребывания беженцев с Украины

Норвегия принимает меры, чтобы сократить приток беженцев с Украины

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкБеженцы с Украины
Беженцы с Украины - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Беженцы с Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Норвегия ужесточила условия приема и пребывания украинских беженцев, заявили на конференции министр юстиции и общественной безопасности Эмилие Энгер Мель и глава Минтруда Тунье Бренна, трансляция велась на сайте правительства страны.
«
"Сейчас мы вводим еще несколько ограничений, чтобы увеличить контроль. Количество прибывших в Норвегию должно находиться на рентабельном и контролируемом уровне", — сказала Мель.
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По ее словам, после начала событий на Украине королевство приняло более 73 тысяч беженцев — это наибольший показатель среди стран Северной Европы. Мель отметила, что это количество почти соответствует населению норвежской провинции Финнмарк.
Мель пояснила, что ранее в королевстве позволяли беженцам получать экономическую помощь, если они отказывались от проживания в пункте приема, пока рассматривалось их заявление на предоставление убежища. Эта мера распространялась в том числе на лиц с правом на временную защиту.
"Мы упраздняем эту меру (для лиц с временной защитой. — Прим. ред.), <...> что подразумевает, что новоприбывшие с Украины будут получать место в пункте приема беженцев, пока их, возможно, не расселят, а если они хотят жить в частном порядке в фазе приема, то должны оплачивать свое размещение и заниматься им самостоятельно", — заявила она.
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Также, по словам Мель, государство больше не будет организовывать содержание домашних животных в пункте приема беженцев. Она отметила, что это будет соответствовать общим правилам, в которых ранее для украинцев сделали исключение.
В свою очередь, министр труда и интеграции Тунье Бренна рассказала о других ограничениях. По ее словам, предлагается уменьшить экономическую помощь супругам и сожителям без детей. Кроме того, речь идет о новом требовании для получения пособия при рождении ребенка. Для этого нужно прожить в Норвегии не менее года. Также ограничения коснутся частичного покрытия стоимости лечения у зубных врачей для людей в возрасте от 19 до 24 лет. Для этого проживание в королевстве должно составить не менее пяти лет. Помимо этого, чтобы получить выплаты на дополнительные расходы, возникшие из-за хронической болезни или инвалидности, нужно прожить в Норвегии не менее года.
"Как общество мы ожидаем, что те, кто прибывают в Норвегию, вскоре пойдут работать и будут сами обеспечивать себя", — заявила Бренна.
В декабре правительство Норвегии сообщило, что принимает меры для ограничения числа прибывающих в королевство беженцев с Украины, урезает выплату им детских пособий и ограничивает возможности для поездок между этими двумя странами.
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