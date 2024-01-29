https://ria.ru/20240129/bespilotnik-1924241959.html
Системы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью
Системы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью - РИА Новости, 29.01.2024
Системы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что украинский беспилотник был уничтожен средствами ПВО над Жуковским районом,... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T22:15
2024-01-29T22:15
2024-01-29T22:15
специальная военная операция на украине
жуковский район
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что украинский беспилотник был уничтожен средствами ПВО над Жуковским районом, пострадавших нет. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Жуковского района силами ПВО министерства обороны РФ", - написал Богомаз.Он отметил, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
жуковский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жуковский район, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Жуковский район, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Украина
Системы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью
Богомаз: ПВО уничтожили над Жуковским районом Брянской области беспилотник ВСУ