https://ria.ru/20240129/bespilotnik-1924241959.html

Системы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью

Системы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью - РИА Новости, 29.01.2024

Системы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что украинский беспилотник был уничтожен средствами ПВО над Жуковским районом,... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T22:15

2024-01-29T22:15

2024-01-29T22:15

специальная военная операция на украине

жуковский район

брянская область

александр богомаз

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что украинский беспилотник был уничтожен средствами ПВО над Жуковским районом, пострадавших нет. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Жуковского района силами ПВО министерства обороны РФ", - написал Богомаз.Он отметил, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

жуковский район

брянская область

украина

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Наталья Макарова

жуковский район, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, украина