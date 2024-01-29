https://ria.ru/20240129/bespilotnik-1924134108.html

Боевую часть дрона, атаковавшего НПЗ в Ярославле, нейтрализовали

Боевую часть дрона, атаковавшего НПЗ в Ярославле, нейтрализовали - РИА Новости, 29.01.2024

Боевую часть дрона, атаковавшего НПЗ в Ярославле, нейтрализовали

Боевая часть атаковавшего НПЗ в Ярославле беспилотника, содержащая взрывное устройство, обезврежена, угроза безопасности нейтрализована, сообщил губернатор... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T14:10

2024-01-29T14:10

2024-01-29T14:32

специальная военная операция на украине

ярославль

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Боевая часть атаковавшего НПЗ в Ярославле беспилотника, содержащая взрывное устройство, обезврежена, угроза безопасности нейтрализована, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале.Ранее Евраев сообщил о том, что утром в понедельник системой радиоэлектронной борьбы нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле была предотвращена атака беспилотника, пострадавших и возгорания нет.Это первое официальное сообщение об атаке БПЛА на объект критической инфраструктуры Ярославской области с начала специальной военной операции. НПЗ находится у федеральной трассы М-8 "Холмогоры" в пригороде Ярославля."Спецслужбами региона проведено обследование беспилотника. Благодаря эффективной работе взрывотехников УФСБ и управления Росгвардии по Ярославской области боевая часть летательного аппарата, содержащая взрывное устройство, была обезврежена. Угроза безопасности топливо-энергетического комплекса нейтрализована", - написал Евраев.По его словам, предприятие работает в штатном режиме.Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод (ПАО "Славнефть-ЯНОС") был пущен в эксплуатацию в 1961 году. С 1995 года предприятие входит в состав нефтяной компании "Славнефть". Одно из крупнейших предприятий России по производству продуктов нефтепереработки.

https://ria.ru/20240120/drony-1922456588.html

https://ria.ru/20240125/spetsoperatsiya-1923332120.html

ярославль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ярославль, происшествия