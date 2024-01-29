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Боевую часть дрона, атаковавшего НПЗ в Ярославле, нейтрализовали - РИА Новости, 29.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:10 29.01.2024 (обновлено: 14:32 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/bespilotnik-1924134108.html
Боевую часть дрона, атаковавшего НПЗ в Ярославле, нейтрализовали
Боевую часть дрона, атаковавшего НПЗ в Ярославле, нейтрализовали - РИА Новости, 29.01.2024
Боевую часть дрона, атаковавшего НПЗ в Ярославле, нейтрализовали
Боевая часть атаковавшего НПЗ в Ярославле беспилотника, содержащая взрывное устройство, обезврежена, угроза безопасности нейтрализована, сообщил губернатор... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T14:10
2024-01-29T14:32
специальная военная операция на украине
ярославль
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Боевая часть атаковавшего НПЗ в Ярославле беспилотника, содержащая взрывное устройство, обезврежена, угроза безопасности нейтрализована, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале.Ранее Евраев сообщил о том, что утром в понедельник системой радиоэлектронной борьбы нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле была предотвращена атака беспилотника, пострадавших и возгорания нет.Это первое официальное сообщение об атаке БПЛА на объект критической инфраструктуры Ярославской области с начала специальной военной операции. НПЗ находится у федеральной трассы М-8 "Холмогоры" в пригороде Ярославля."Спецслужбами региона проведено обследование беспилотника. Благодаря эффективной работе взрывотехников УФСБ и управления Росгвардии по Ярославской области боевая часть летательного аппарата, содержащая взрывное устройство, была обезврежена. Угроза безопасности топливо-энергетического комплекса нейтрализована", - написал Евраев.По его словам, предприятие работает в штатном режиме.Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод (ПАО "Славнефть-ЯНОС") был пущен в эксплуатацию в 1961 году. С 1995 года предприятие входит в состав нефтяной компании "Славнефть". Одно из крупнейших предприятий России по производству продуктов нефтепереработки.
https://ria.ru/20240120/drony-1922456588.html
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ярославль, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ярославль, Происшествия
Боевую часть дрона, атаковавшего НПЗ в Ярославле, нейтрализовали

Боевую часть дрона со взрывчаткой, атаковавшего НПЗ в Ярославле, нейтрализовали

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Боевая часть атаковавшего НПЗ в Ярославле беспилотника, содержащая взрывное устройство, обезврежена, угроза безопасности нейтрализована, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале.
Ранее Евраев сообщил о том, что утром в понедельник системой радиоэлектронной борьбы нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле была предотвращена атака беспилотника, пострадавших и возгорания нет.
Это первое официальное сообщение об атаке БПЛА на объект критической инфраструктуры Ярославской области с начала специальной военной операции. НПЗ находится у федеральной трассы М-8 "Холмогоры" в пригороде Ярославля.
"Спецслужбами региона проведено обследование беспилотника. Благодаря эффективной работе взрывотехников УФСБ и управления Росгвардии по Ярославской области боевая часть летательного аппарата, содержащая взрывное устройство, была обезврежена. Угроза безопасности топливо-энергетического комплекса нейтрализована", - написал Евраев.
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По его словам, предприятие работает в штатном режиме.
Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод (ПАО "Славнефть-ЯНОС") был пущен в эксплуатацию в 1961 году. С 1995 года предприятие входит в состав нефтяной компании "Славнефть". Одно из крупнейших предприятий России по производству продуктов нефтепереработки.
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Специальная военная операция на УкраинеЯрославльПроисшествия
 
 
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