https://ria.ru/20240129/bespilotnik-1924134108.html
Боевую часть дрона, атаковавшего НПЗ в Ярославле, нейтрализовали
Боевую часть дрона, атаковавшего НПЗ в Ярославле, нейтрализовали - РИА Новости, 29.01.2024
Боевую часть дрона, атаковавшего НПЗ в Ярославле, нейтрализовали
Боевая часть атаковавшего НПЗ в Ярославле беспилотника, содержащая взрывное устройство, обезврежена, угроза безопасности нейтрализована, сообщил губернатор... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T14:10
2024-01-29T14:10
2024-01-29T14:32
специальная военная операция на украине
ярославль
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Боевая часть атаковавшего НПЗ в Ярославле беспилотника, содержащая взрывное устройство, обезврежена, угроза безопасности нейтрализована, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале.Ранее Евраев сообщил о том, что утром в понедельник системой радиоэлектронной борьбы нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле была предотвращена атака беспилотника, пострадавших и возгорания нет.Это первое официальное сообщение об атаке БПЛА на объект критической инфраструктуры Ярославской области с начала специальной военной операции. НПЗ находится у федеральной трассы М-8 "Холмогоры" в пригороде Ярославля."Спецслужбами региона проведено обследование беспилотника. Благодаря эффективной работе взрывотехников УФСБ и управления Росгвардии по Ярославской области боевая часть летательного аппарата, содержащая взрывное устройство, была обезврежена. Угроза безопасности топливо-энергетического комплекса нейтрализована", - написал Евраев.По его словам, предприятие работает в штатном режиме.Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод (ПАО "Славнефть-ЯНОС") был пущен в эксплуатацию в 1961 году. С 1995 года предприятие входит в состав нефтяной компании "Славнефть". Одно из крупнейших предприятий России по производству продуктов нефтепереработки.
https://ria.ru/20240120/drony-1922456588.html
https://ria.ru/20240125/spetsoperatsiya-1923332120.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославль, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ярославль, Происшествия
Боевую часть дрона, атаковавшего НПЗ в Ярославле, нейтрализовали
Боевую часть дрона со взрывчаткой, атаковавшего НПЗ в Ярославле, нейтрализовали