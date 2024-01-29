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Бывшим командирам "Беркута" на Украине предъявили новые обвинения - РИА Новости, 29.01.2024
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12:34 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/berkut-1924108294.html
Бывшим командирам "Беркута" на Украине предъявили новые обвинения
Бывшим командирам "Беркута" на Украине предъявили новые обвинения - РИА Новости, 29.01.2024
Бывшим командирам "Беркута" на Украине предъявили новые обвинения
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило в понедельник в Telegram-канале, что предъявило новые обвинения экс-командирам спецподразделения... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T12:34
2024-01-29T12:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
беркут (спецназ украины)
государственное бюро расследований украины
евромайдан
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило в понедельник в Telegram-канале, что предъявило новые обвинения экс-командирам спецподразделения милиции "Беркут" - как утверждается, они пытались уничтожить оружие, использовавшееся их подчиненными во время беспорядков на майдане. Генпрокуратура Украины 17 января сообщала, что предъявила обвинения еще девяти сотрудникам "Беркута" по делу о майдане. "Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшим командирам спецподразделения "Беркут", пытавшимся уничтожить оружие, из которого их подчиненные убили участников революции достоинства. Из этого оружия спецназовцы 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве убили 48 и ранили 90 участников акций протеста", - говорится в сообщении ведомства. По данным следствия, подозреваемые при попытке уничтожить оружие предварительно разрезали его на части и удалили маркировки серийных номеров. После чего выбросили в реку Вита – приток Днепра, часть закопали на берегу. Речь идет о 24 автоматах 7,62 мм АКМС, одной снайперской винтовке Драгунова, трех ружьях 12 мм "Форт-500" и ружье "Форт-12" калибром 9 мм. Тридцатого ноября 2013 года милиция в Киеве потребовала от протестующих освободить майдан Незалежности для установки новогодней елки. Большинство демонстрантов покинули площадь, подчинившись этим требованиям, но некоторые радикально настроенные граждане отказались уходить. Между ними и представителями правоохранительных органов начались столкновения. По словам экс-премьера Украины Николая Азарова, приказа о жестком разгоне протестующих на майдане в Киеве в 2013 году не было, сообщения СМИ о большом числе пострадавших студентов не соответствовали действительности. Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
https://ria.ru/20240122/ukraina-1922638297.html
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в мире, украина, беркут (спецназ украины), государственное бюро расследований украины, евромайдан, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Беркут (спецназ Украины), Государственное бюро расследований Украины, Евромайдан, Ситуация в ДНР и ЛНР
Бывшим командирам "Беркута" на Украине предъявили новые обвинения

ГБР Украины предъявило новые обвинения офицерам "Беркута" по делу о майдане

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов на Евромайдане в Киеве
Сотрудники правоохранительных органов на Евромайдане в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Сотрудники правоохранительных органов на Евромайдане в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило в понедельник в Telegram-канале, что предъявило новые обвинения экс-командирам спецподразделения милиции "Беркут" - как утверждается, они пытались уничтожить оружие, использовавшееся их подчиненными во время беспорядков на майдане.
Генпрокуратура Украины 17 января сообщала, что предъявила обвинения еще девяти сотрудникам "Беркута" по делу о майдане.
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"Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшим командирам спецподразделения "Беркут", пытавшимся уничтожить оружие, из которого их подчиненные убили участников революции достоинства. Из этого оружия спецназовцы 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве убили 48 и ранили 90 участников акций протеста", - говорится в сообщении ведомства. По данным следствия, подозреваемые при попытке уничтожить оружие предварительно разрезали его на части и удалили маркировки серийных номеров. После чего выбросили в реку Вита – приток Днепра, часть закопали на берегу. Речь идет о 24 автоматах 7,62 мм АКМС, одной снайперской винтовке Драгунова, трех ружьях 12 мм "Форт-500" и ружье "Форт-12" калибром 9 мм.
Тридцатого ноября 2013 года милиция в Киеве потребовала от протестующих освободить майдан Незалежности для установки новогодней елки. Большинство демонстрантов покинули площадь, подчинившись этим требованиям, но некоторые радикально настроенные граждане отказались уходить. Между ними и представителями правоохранительных органов начались столкновения. По словам экс-премьера Украины Николая Азарова, приказа о жестком разгоне протестующих на майдане в Киеве в 2013 году не было, сообщения СМИ о большом числе пострадавших студентов не соответствовали действительности.
Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
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Одной ногой в пропасти. Что получила Украина вместо приглашения в Евросоюз
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБеркут (спецназ Украины)Государственное бюро расследований УкраиныЕвромайданСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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