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Россия и Белоруссия стремятся к углублению интеграции, заявил Путин - РИА Новости, 29.01.2024
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15:37 29.01.2024 (обновлено: 15:43 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/belorussiya-1924160083.html
Россия и Белоруссия стремятся к углублению интеграции, заявил Путин
Россия и Белоруссия стремятся к углублению интеграции, заявил Путин - РИА Новости, 29.01.2024
Россия и Белоруссия стремятся к углублению интеграции, заявил Путин
Россия и Белоруссия намерены делать все необходимое для углубления взаимовыгодной и равноправной интеграции, об этом свидетельствует содержательная повестка... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T15:37
2024-01-29T15:43
союзное государство
россия
белоруссия
владимир путин
безопасность
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СТРЕЛЬНА (Санкт-Петербург), 29 янв - РИА Новости. Россия и Белоруссия намерены делать все необходимое для углубления взаимовыгодной и равноправной интеграции, об этом свидетельствует содержательная повестка очередного заседания Высшего госсовета Союзного государства, заявил президент России Владимир Путин."Нынешнее заседание имеет действительно принципиальное значение, а его повестка дня весьма содержательна и насыщенна. Это ярко свидетельствует о твердом намерении двух стран делать все необходимое для углубления взаимовыгодной и равноправной интеграции", - сказал Путин в понедельник на заседании Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии.
https://ria.ru/20240129/belorussiya-1924156461.html
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россия, белоруссия, владимир путин, безопасность
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Безопасность
Россия и Белоруссия стремятся к углублению интеграции, заявил Путин

Путин: Россия и Белоруссия будут углублять равноправную интеграцию

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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СТРЕЛЬНА (Санкт-Петербург), 29 янв - РИА Новости. Россия и Белоруссия намерены делать все необходимое для углубления взаимовыгодной и равноправной интеграции, об этом свидетельствует содержательная повестка очередного заседания Высшего госсовета Союзного государства, заявил президент России Владимир Путин.
"Нынешнее заседание имеет действительно принципиальное значение, а его повестка дня весьма содержательна и насыщенна. Это ярко свидетельствует о твердом намерении двух стран делать все необходимое для углубления взаимовыгодной и равноправной интеграции", - сказал Путин в понедельник на заседании Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Белоруссия стала атомной державой, заявил Путин
Вчера, 15:27
 
Союзное государствоРоссияБелоруссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
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