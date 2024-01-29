https://ria.ru/20240129/belorussiya-1924160083.html
Россия и Белоруссия стремятся к углублению интеграции, заявил Путин
Россия и Белоруссия стремятся к углублению интеграции, заявил Путин - РИА Новости, 29.01.2024
Россия и Белоруссия стремятся к углублению интеграции, заявил Путин
Россия и Белоруссия намерены делать все необходимое для углубления взаимовыгодной и равноправной интеграции, об этом свидетельствует содержательная повестка... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T15:37
2024-01-29T15:37
2024-01-29T15:43
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СТРЕЛЬНА (Санкт-Петербург), 29 янв - РИА Новости. Россия и Белоруссия намерены делать все необходимое для углубления взаимовыгодной и равноправной интеграции, об этом свидетельствует содержательная повестка очередного заседания Высшего госсовета Союзного государства, заявил президент России Владимир Путин."Нынешнее заседание имеет действительно принципиальное значение, а его повестка дня весьма содержательна и насыщенна. Это ярко свидетельствует о твердом намерении двух стран делать все необходимое для углубления взаимовыгодной и равноправной интеграции", - сказал Путин в понедельник на заседании Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии.
https://ria.ru/20240129/belorussiya-1924156461.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, владимир путин, безопасность
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Безопасность
Россия и Белоруссия стремятся к углублению интеграции, заявил Путин
Путин: Россия и Белоруссия будут углублять равноправную интеграцию