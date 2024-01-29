https://ria.ru/20240129/belorussiya-1924160083.html

Россия и Белоруссия стремятся к углублению интеграции, заявил Путин

Россия и Белоруссия стремятся к углублению интеграции, заявил Путин - РИА Новости, 29.01.2024

Россия и Белоруссия стремятся к углублению интеграции, заявил Путин

Россия и Белоруссия намерены делать все необходимое для углубления взаимовыгодной и равноправной интеграции, об этом свидетельствует содержательная повестка... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T15:37

2024-01-29T15:37

2024-01-29T15:43

союзное государство

россия

белоруссия

владимир путин

безопасность

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СТРЕЛЬНА (Санкт-Петербург), 29 янв - РИА Новости. Россия и Белоруссия намерены делать все необходимое для углубления взаимовыгодной и равноправной интеграции, об этом свидетельствует содержательная повестка очередного заседания Высшего госсовета Союзного государства, заявил президент России Владимир Путин."Нынешнее заседание имеет действительно принципиальное значение, а его повестка дня весьма содержательна и насыщенна. Это ярко свидетельствует о твердом намерении двух стран делать все необходимое для углубления взаимовыгодной и равноправной интеграции", - сказал Путин в понедельник на заседании Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии.

https://ria.ru/20240129/belorussiya-1924156461.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, белоруссия, владимир путин, безопасность