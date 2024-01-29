https://ria.ru/20240129/belorussiya-1924156461.html

Белоруссия стала атомной державой, заявил Путин

Белоруссия стала атомной державой, заявил Путин - РИА Новости, 29.01.2024

Белоруссия стала атомной державой, заявил Путин

Белоруссия стала атомной державой после того, как в стране при участии России была построена Белорусская АЭС, это серьезный шаг вперед в экономическом и... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T15:27

2024-01-29T15:27

2024-01-29T15:27

белоруссия

россия

владимир путин

белорусская аэс

технологии

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СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Белоруссия стала атомной державой после того, как в стране при участии России была построена Белорусская АЭС, это серьезный шаг вперед в экономическом и технологическом развитии, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании высшего государственного совета Союзного государства. В ходе выступления Путин напомнил, что при участии РФ в 2023 году в Белоруссии было завершено строительство второго блока БелАЭС. "Это, конечно, очень серьезное движение вперед, имея ввиду, что не просто станция построена, а, как мы всегда говорим, отрасль создается. И в этом смысле Белоруссия, конечно, стала атомной державой, это серьезный шаг вперед в развитии экономики и научной сферы, в технологическом развитии", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240119/belorussiya-1922400028.html

белоруссия

россия

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Кирилл Волков

белоруссия, россия, владимир путин, белорусская аэс, технологии