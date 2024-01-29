https://ria.ru/20240129/bapor-1924114809.html

Австрия приостановила выплаты БАПОР

Австрия приостановила выплаты БАПОР - РИА Новости, 29.01.2024

Австрия приостановила выплаты БАПОР

Австрия приостанавливает выплаты Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) - агентству ООН, которое... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T13:03

2024-01-29T13:03

2024-01-29T13:03

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ВЕНА, 29 янв - РИА Новости. Австрия приостанавливает выплаты Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) - агентству ООН, которое поддерживает оказание чрезвычайной помощи и развитие человеческого потенциала палестинских беженцев, сообщил австрийский телеканал ORF со ссылкой на МИД Республики. "Вслед за США, Германией и Японией Австрия также приостанавливает финансирование Агентства ООН по оказанию помощи палестинцам и организации работ в секторе Газа (БАПОР). Агентство ООН подозревается в том, что двенадцать его сотрудников могли быть причастны к крупному нападению на Израиль, совершенному исламистской террористической организацией ХАМАС 7 октября", - сообщил телеканал. СМИ цитирует заявление МИД Республики, в котором говорится, что обвинения глубоко "шокируют и вызывают крайнюю озабоченность". "Мы призываем БАПОР и Организацию Объединенных Наций провести всеобъемлющее, быстрое и полное расследование этих обвинений. Организация Объединенных Наций должна быть вне критики, в том числе и в интересах собственного авторитета. Те, кто, возможно, причастен к террористической атаке 7 октября, должны быть привлечены к ответственности", - отметил МИД. В этой связи все взносы в БАПОР были приостановлены "до полного прояснения всех этих обвинений и ясности относительно последствий". Уточняется, что Австрия действует в координации с международными партнерами. Отмечается, что австрийский взнос в БАПОР делится на ежегодный взнос в размере около 400 000 евро и взносы, связанные с проектами, в размере трех миллионов евро в год на проект в области здравоохранения. В БАПОР работают 30 000 сотрудников, 13 000 из них - в секторе Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газойи начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября 2023 года началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 26 тысяч, более 62 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газанаходятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240129/yaponiya-1924048057.html

https://ria.ru/20240128/oon-1923935048.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, австрия, россия, владимир путин, хамас, оон, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году