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ВС России отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении
ВС России отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 29.01.2024
ВС России отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении
Российские войска на донецком направлении отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ, потери Украины составили до 210 военнослужащих, два орудия Д-30 и... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T13:18
2024-01-29T13:18
2024-01-29T13:24
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министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
клещеевка
донецкая народная республика
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ, потери Украины составили до 210 военнослужащих, два орудия Д-30 и противотанковая пушка "Рапира", сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск отразили шесть атак штурмовых групп 22-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка и Переездное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ударами артиллерии нанесено огневое поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной и 10-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Красное ДНР."Противник потерял до 210 военнослужащих, два пикапа, два орудия Д-30 и противотанковую пушку "Рапира", - сообщили в Минобороны.
клещеевка
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, клещеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Клещеевка, Донецкая Народная Республика
ВС России отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении
МО: ВС России отразили шесть атак штурмовиков ВСУ на Донецком направлении
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ, потери Украины составили до 210 военнослужащих, два орудия Д-30 и противотанковая пушка "Рапира", сообщили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск отразили шесть атак штурмовых групп 22-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка и Переездное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ударами артиллерии нанесено огневое поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной и 10-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка
и Красное ДНР
.
"Противник потерял до 210 военнослужащих, два пикапа, два орудия Д-30 и противотанковую пушку "Рапира", - сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине