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ВС России отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 29.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:18 29.01.2024 (обновлено: 13:24 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/ataki-1924120979.html
ВС России отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении
ВС России отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 29.01.2024
ВС России отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении
Российские войска на донецком направлении отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ, потери Украины составили до 210 военнослужащих, два орудия Д-30 и... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T13:18
2024-01-29T13:24
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
клещеевка
донецкая народная республика
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ, потери Украины составили до 210 военнослужащих, два орудия Д-30 и противотанковая пушка "Рапира", сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск отразили шесть атак штурмовых групп 22-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка и Переездное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ударами артиллерии нанесено огневое поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной и 10-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Красное ДНР."Противник потерял до 210 военнослужащих, два пикапа, два орудия Д-30 и противотанковую пушку "Рапира", - сообщили в Минобороны.
клещеевка
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, клещеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Клещеевка, Донецкая Народная Республика
ВС России отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении

МО: ВС России отразили шесть атак штурмовиков ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ из пулемета КОРД в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ из пулемета КОРД в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ из пулемета КОРД в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ, потери Украины составили до 210 военнослужащих, два орудия Д-30 и противотанковая пушка "Рапира", сообщили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск отразили шесть атак штурмовых групп 22-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка и Переездное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ударами артиллерии нанесено огневое поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной и 10-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Красное ДНР.
"Противник потерял до 210 военнослужащих, два пикапа, два орудия Д-30 и противотанковую пушку "Рапира", - сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКлещеевкаДонецкая Народная Республика
 
 
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