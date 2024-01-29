https://ria.ru/20240129/ataki-1924120979.html

ВС России отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении

ВС России отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 29.01.2024

ВС России отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении

Российские войска на донецком направлении отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ, потери Украины составили до 210 военнослужащих, два орудия Д-30 и... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T13:18

2024-01-29T13:18

2024-01-29T13:24

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

клещеевка

донецкая народная республика

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ, потери Украины составили до 210 военнослужащих, два орудия Д-30 и противотанковая пушка "Рапира", сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск отразили шесть атак штурмовых групп 22-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка и Переездное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ударами артиллерии нанесено огневое поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной и 10-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Красное ДНР."Противник потерял до 210 военнослужащих, два пикапа, два орудия Д-30 и противотанковую пушку "Рапира", - сообщили в Минобороны.

клещеевка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, клещеевка, донецкая народная республика