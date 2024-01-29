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Иракские шииты заявили о поражении военной цели в Израиле - РИА Новости, 29.01.2024
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13:22 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/ataka-1924122704.html
Иракские шииты заявили о поражении военной цели в Израиле
Иракские шииты заявили о поражении военной цели в Израиле - РИА Новости, 29.01.2024
Иракские шииты заявили о поражении военной цели в Израиле
Иракские шиитские вооруженные группировки заявили, что с помощью беспилотника нанесли удар по военной цели в Израиле. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T13:22
2024-01-29T13:22
в мире
ирак
израиль
сирия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 29 янв - РИА Новости. Иракские шиитские вооруженные группировки заявили, что с помощью беспилотника нанесли удар по военной цели в Израиле. "В поддержку нашего народа в секторе Газа и в ответ на массовые убийства, совершенные оккупационным образованием против палестинского гражданского населения, включая детей, женщин и пожилых людей, бойцы "Исламского сопротивления в Ираке" в понедельник, 29 января, на рассвете атаковали с помощью беспилотника сионистскую военную цель на землях оккупированной Палестины", - говорится в заявлении группировок в их Telegram-каналах. С начала обострения палестино-израильского конфликта американские войска в Ираке и Сирии регулярно подвергаются ударам ракет и беспилотников, принадлежащих, как считают в Вашингтоне, проиранским группировкам. Эти группировки также берут на себя ответственность за обстрелы военных целей в Израиле. При этом власти исламской республики заявляли, что вооруженные шиитские группировки, которые осуществляют нападения на американские базы, не имеют ничего общего с Ираном и не получают от него никаких приказов.
https://ria.ru/20240128/postavki-1924012659.html
ирак
израиль
сирия
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в мире, ирак, израиль, сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ирак, Израиль, Сирия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Иракские шииты заявили о поражении военной цели в Израиле

Иракские шииты заявили о поражении беспилотником военной цели в Израиле

© AP Photo / Hani MohammedБойцы-шииты
Бойцы-шииты - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / Hani Mohammed
Бойцы-шииты. Архивное фото
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ДОХА, 29 янв - РИА Новости. Иракские шиитские вооруженные группировки заявили, что с помощью беспилотника нанесли удар по военной цели в Израиле.
"В поддержку нашего народа в секторе Газа и в ответ на массовые убийства, совершенные оккупационным образованием против палестинского гражданского населения, включая детей, женщин и пожилых людей, бойцы "Исламского сопротивления в Ираке" в понедельник, 29 января, на рассвете атаковали с помощью беспилотника сионистскую военную цель на землях оккупированной Палестины", - говорится в заявлении группировок в их Telegram-каналах.
С начала обострения палестино-израильского конфликта американские войска в Ираке и Сирии регулярно подвергаются ударам ракет и беспилотников, принадлежащих, как считают в Вашингтоне, проиранским группировкам. Эти группировки также берут на себя ответственность за обстрелы военных целей в Израиле. При этом власти исламской республики заявляли, что вооруженные шиитские группировки, которые осуществляют нападения на американские базы, не имеют ничего общего с Ираном и не получают от него никаких приказов.
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В миреИракИзраильСирияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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